Visszatért a Betekintő a Thália Színházba? Íme a válasz! 2025. február 11-én sor került a Thália Színház Visszatérések évadának harmadik BETEKINTŐ kerekasztal-beszélgetésére, amely ezúttal a teátrum Bűnözőzsenik, valamint A miniszter félrelép című új bemutatók kulisszái mögé engedett betekintést, egy héttel a bemutató előadásokat megelőzően. Az eseményt ismételten nagy kíváncsiság övezte! 2025. február 11-én ismét megtelt a Thália Színház Télikertje, ahol a nézők betekintést nyerhettek két izgalmas produkció munkafolyamataiba a 2025-ös év első BETEKINTŐ keretei között. A teátrum kerekasztalbeszélgetés-sorozatának aktuális alkalma ezúttal A miniszter félrelép és a Bűnözőzsenik című előadásokra fókuszált, amelyek a beszélgetést követő héten, február 21-én és 22-én debütálnak a Thália közönsége előtt. Az eseményt Szabó Erika moderálta, meghívott vendégként pedig részt vett Gubás Gabi, Vida Péter, Görög László és Szabó Győző A miniszter félrelép alkotói közül, a Bűnözőzsenik csapatából pedig Katona Péter Dániel, Csarnóy Zsuzsanna és Domokos László, valamint a két készülő produkció rendezői, Tasnádi Csaba és Zayzon Zsolt. A beszélgetés egy jó hangulatú kérdezz-felelek formájában indult, amelyen keresztül a közönség első kézből értesülhetett arról, hogyan áll össze pontosan egy színpadi előadás, és hol tartanak az alkotók a főpróbahét előtti izgalmas időszakban. Tasnádi Csaba, A miniszter félrelép rendezője elárulta, hogy bár a darab széles körben ismert, köszönhetően a filmnek és korábbi színpadi feldolgozásoknak, kemény munka zajlik a háttérben, hogy a közönség egy friss, mégis szerethető előadást kapjon. „Mind az ízlésünk, mind a bohózatoktól várt igény sokat változott az évek során, ezért igyekszünk úgy megújítani a darabot, hogy közben megőrizzük annak klasszikus humorát.” – emelte ki Csaba. A színészek közül Szabó Győző is magához vette a mikrofont, aki optimistán tekint a premier elé: „Teljesen pozitívan állok a bemutatóhoz, ahogy Csaba is mondta, látom a fényt az út végén. Szeretek nevetni, szeretem meglepni a kollégáimat, mert úgy gondolom, hogy pozitív energiákkal lehet csak alkotni és dolgozni. Hiszek a „szeretetszínház” erejében! Úgyhogy az egészséges izgalom ellenére szeretném a színésztársaimat megnyugtatni, hogy jól fogunk szórakozni és szórakoztatni is!" A Bűnözőzsenik A miniszter félreléppel ellentétben egy ősbemutató, tehát Magyarországon először a Thália Színházban lesz látható. A fekete komédia rendezője, Zayzon Zsolt elmondása szerint a darab hangulatilag leginkább egy Tarantino-filmhez hasonlít, a nézők így nem szenvednek majd hiányt káromkodásokban és akciódús jelenetekben sem. A próbafolyamat jó hangulatát az is bizonyítja, hogy az alkotók az összekovácsolódásra is nagy hangsúlyt fektettek: volt, hogy a próbát csapatépítő jelleggel a Phillie-t játszó Domokos Lászlóhoz helyezték ki. A kerekasztal-beszélgetés játékos versengéssel folytatódott, amelyből A miniszter félrelép csapata került ki győztesen, majd az eseményt a Bűnözőzsenik nyílt próbája zárta, ahol a nézők exkluzív bepillantást nyerhettek a készülő előadásba; néhány szerencsés résztvevő még a darab jellegzetes kellékeit is kipróbálhatta. A február 11-ei BETEKINTŐ sikerrel zárult, az esemény szép számmal töltötte meg a Télikertet, így ismét megbizonyosodott a Thália Színház előadásai, valamint az interaktív közönségtalálkozók iránti érdeklődés. A teátrum kommunikációjában hangsúlyozta, hogy közeleg a kerekasztalbeszélgetés-sorozat következő alkalma is, melynek részleteire szintén fény derül hamarosan. A miniszter félrelép bemutatója: 2025. február 22. - Jegyvásárlás

Bűnözőzsenik bemutatója: 2025. február 21. - Jegyvásárlás Thália Színház - Bodnár Bianka

