Dupláznak az Őrült Nők Budapesten is Hatalmas az érdeklődés Az Őrült Nők Ketrece budapesti búcsúelőadására a Budapest Arénában. Az október 4-re meghirdetett előadásra egy hét alatt a jegyek több mint kétharmada elkelt, ezért aznap két előadást is tartanak. Eredetileg október 4-én 20.00 órára hirdették meg Az Őrült Nők Ketrece búcsúelőadását a Budapest Arénába, de úgy tűnt, sokan lemaradtak volna a kultikus darab búcsúztatásáról, épp ezért aznap délután 14:30-kor is alkalmunk lesz megnézni a sikerdarabot és mindkét előadás előtt két órával egy Mee&Greet keretében – külön jegy ellenében - találkozhatunk a szereplőkkel is. Jegyvásárlás Fotó: Lakatos Péter [2025.03.23.]