Henrik Freischlader koncert Budapesten Napjaink egyik legjobb blues-rock gitárosa Budapestet is útba ejti tavaszi turnéja során. A hazai blues-rock közönség egyik nagy kedvence április 5-én szombaton lép fel új triójával az Analog Music Hall színpadán. Generációjának egyik legtehetségesebb gitárosa 2012 tavaszán mutatkozott be hazánkban az első Gary Moore Emlékest egyik vendégeként, és olyan hatással volt a közönségre, hogy már azon az őszön saját zenekarával is visszatért Budapestre. Turnéinak azóta is kötelező állomása fővárosunk, de a legnagyobb példaképének számító Gary Moore tiszteletére rendezett hazai emlékkoncertek vendégeként is már hatszor járt Magyarországon, és ez így lesz idén is: saját koncertjét megelőző este Tommy Katona vendégeként is láthatjuk az április 4-i emlékesten. Henrik Freischlader fellépéseit ezúttal sem érdemes kihagyni!

Legutóbbi stúdióalbuma 2022 őszén jelent meg 'Recorded by Martin Meinschäfer II' címmel, melyet egy különleges 'Studio Live Session' élő album követett 2023 nyarán. Számos különböző felállásban zenélt már majd két évtizedes pályafutása alatt, triótól nyolc fős formációig, de a több műfajt átölelő zenei kaland után legutóbbi albumával visszatért oda, ahonnan minden elindult: a blues, blues-rock zenéhez, amit ezúttal trió felállással játszik majd élőben. A koncertet Petruska András akusztikus műsora vezeti fel, így a rendezvény már 19:30-kor elkezdődik. Henrik Freischlader

- Keep Playing Tour 2025 -

vendég: Petruska

Április 5., szombat 19:30

Analog Music Hall, Budapest – 1116 Budapest, Kondorfa utca 8.

Kapunyitás: 19:00 // Kezdés: 19:30

