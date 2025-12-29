50 Years of Punk - a Sex Pistols feat Frank Carter a Budapest Parkban
A Sex Pistols a brit punk mozgalom szíve és ökle, zenéjükkel generációknak törték az utat, örökre megváltoztatva a stílus konvencióit és a társadalmat. A punk mozgalom születését 1976-bra datálják, a Sex Pistols feat Frank Carter pedig ezt ünnepli 50 Years of Punk című koncertsorozatával, amellyel július 20-án a Budapest Parkban is fellépnek. Ráadásul velük tart a korszak másik „nagyöregének” számító The Damned is.
Noha egyetlen stúdiólemezt adtak ki, a Never Mind the Bollocks mindent felforgatott: a Sex Pistols generációk frusztrációját és dühét csatornázta be dalaiba, az olyan punkhimnuszokkal, mint a God Save the Queen vagy az Anarchy in the UK görbetükröt tartottak a monarchiának. A zenekar pályafutása mindössze két és fél évig tartott, ami nem szűkölködött a botrányoktól és összetűzésektől sem, zenéjükkel azonban valami nagyon őszinte és friss erőt hoztak be. Nélkülük ma számos korszakalkotónak tartott zenekar nem létezne.
A zenekar feloszlását 1978-ban Johnny Rotten jelentette be, miután elhagyta a bandát, majd 1979-ben Sid Vicious is meghalt, heroin-túladagolásban. 1996-ban az alapítótagok, Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook és Glen Matlock újra összeálltak egy turnéra, illetve 2002 után további koncerteket is adtak – 2008-ban a Sziget Fesztiválon is játszottak. Majd sok évnyi csend következett, amelyet végül 2024-ben törtek meg, amikor Frank Carterrel a mikrofonnál újra színpadra álltak. A megújult formáció Sex Pistols feat Frank Carter néven turnézik, jövőre pedig megünneplik a punk mozgalom születésének 50. évfordulóját: először egy sor koncerttel az Egyesült Királyságban, majd turnéra indulnak, hogy minél többen csatlakozhassanak a hangos ünnepléshez. És közel 20 év után végre Budapesten is újra együtt üvölthetjük a zenekar legendás sorait július 20-án, a Budapest Parkban. A Sex Pistols feat Frank Cartert kortársaik, a Magyarországon eddig egyetlen egyszer koncertező The Damned vezeti fel.
