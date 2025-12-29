Jön a Totális Metal 40

Jubileumi nagykoncert az első magyar heavy metal lemez megjelenésének évfordulóján.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Totális Metal produkció és koncertjeinek sorozata - 2026 május 16-án 40 éves jubileumát ünnepelhetik közönségükkel a névadó albumnak, amely ‘az első magyar heavy metal nagylemez’ megtisztelő címmel büszkélkedhet.

A Pokolgép (talán) legsikeresebb albumának is tekinthető, 1986-ban megjelent lemezt a fókuszba állítva lép a Barba Negra színpadára a három évvel ezelőtt megalakult, és azóta is változatlan tagsággal működő formáció, a Totális Metal, azaz Kalapács József (ének), Nagyfi László (gitár), Rudán Joe (ének), Pazdera György (basszusgitár), Tarca László (dob), és Nagy Dávid (gitár).



Az előzetes tervek szerint lehet, hogy teljes egészében elhangzik majd az idővel klasszikussá (és hivatkozási alappá) vált nagylemez összes dala - a program további részében pedig a klasszikus “gépi Gép” éra legnagyobb metal himnuszai csendülnek fel, azaz ezúttal is egy újabb igazi tradicionális metal ünnep várható, sok meglepetéssel!



Kalapács Józsi a négy évtizeddel ezelőtt történtekről:

“Nem sokkal a lemez felvétele, megjelenése előtt került Lacus hozzánk, és k.rvára idegesítette az akkori imidzsünket adó Darth Vaderes sisak / maszk viselése. Ráadásul neki hülyén is állt, mert a sisak alól kilógott a nagy rőzséje. (nevet) Én meg a bulik közben nem mertem oldalra és hátra nézni, mert rám jött azonnal a röhögés, hogy mindenki próbál ezekben a merev bödönökben headbangelni. Aztán idővel kitalálták a többiek, hogy legalább valahogy alul kilessenek a gitárokra, dobra, a maszk viszont továbbra is nyíl egyenesen nézett előre, mint egy szobor. (nevet) Ez egy ilyen vicces korszak volt. A lemez frontoldalán is egy sisakos alak van, a jobbra fel mutatást meg átvettük a Totális Metal koncertek végi összeálláshoz. A hátsó borítón pedig ott az az ominózus maszkos live fotó, amin - azt hiszem, ez már publikus egy ideje - nem én vagyok, hanem Nagy Feró a bödönnel a fején, mert azidőtájt én éppen helyőrségi fogdán csücsültem a katonaságnál. Amit még mindenképpen ki szeretnék emelni - az 1995-ös Pokolgép koncerten nyilvánosan már megkövettem Endrét ezért, a többiektől akkor kaptam is érte fejmosást -, hogy a Totális Metal lemez minimum 50 százalékban Paksi Endre! Vannak dalok, amelyekbe egy az egyben az ő szövegei kerültek. Persze, sokat segített, meg írt dalokat Feró is. A zene vagy Kukovecz Gábor vagy Nagyfi László, illetve azért mindenki belemolyolt egy kicsit a végeredménybe. Akkoriban nem volt minden jól kommunikálva az album kapcsán, próbáljuk ezt idővel rendbe tenni.”

“A lemezt az Omega Stúdióban, konkrétan Kóbor János lakásában, a Hűvösvölgyben vettük fel. Mit mondjak, remegett kezünk-lábunk - néha benézett Mecky, te meg ülsz, gitározol… jaj-jaj, egy zabszem nem fért a s.ggünkbe. (nevet) Nagy Feró, Mecky és Trunkos András bábáskodott akkor körülöttünk. A keverés a Rottenbiller utcában történt, ahol egyszer voltam, aztán soha többé nem is mentem. Ott még a régi, berögzött megszólalás volt az elvárás. Mondom, nem szól rendesen a lábdob meg a pergő… Á, jól van az úgy, így szabályos. (nevet) Szóval, így készült a tapasztalatlanságból elkövetett első lemezünk.” (nevet) - vette át a szót Nagyfi László.



“Mondok még egy érdekességet az albummal kapcsolatban. A Bon Scott emlékére dalnál a refrénben az “Állni fog” és az ‘Egy kő leszel benne” vokált azt valamiért egyikünk sem találta el jól… Feró bement, és egyből betüzelte. Úgyhogy ennél a résznél az ő hangja van a lemezen. Ja, és egy szál gyufa meggyújtásával imitálta A Tűz számnál hallható ropogó erdőtüzet.” (nevet) - folytatta Józsi.

Első körben ördögien jó áron, 6666 Ft-ért válthatsz jegyet a 2026-as év egyik kiemelkedő eseményére - csapj le rá még időben!

