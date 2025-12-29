2025. december 30. | kedd | Dávid nevenapja
 
Live Nation Magyarország

Naomi Jon Budapestre is elhozza a Strawberry dalait

Naomi Jon már messziről feltűnik színes hajával és élénk személyiségével. A német énekesnő közösségi média influenszerként vált ismertté. Zenei karrierjét 2021-ben indította és debütáló albuma egyből bekerült a német top 10-be is, jelezve, hogy zeneileg is képes izgalmasat alkotni. Naomi Jon márciusban jelenteti meg Strawberry címmel második lemezét, amelyet egy turné keretében Budapesten is bemutat április 9-én, az Akvárium Klubban.

Naomi Jon egy igazán sokszínű jelenség, aki először smink- és életmódvideóival, komikus jeleneteivel tűnt fel a közösségi médiában, kreatív ötleteiért pedig hamar népszerűvé vált és több mint 8 millió követőt szerzett magának, valamint egy hűséges közösséget. Első kislemezét 2021-ben jelentette meg Bite Me címmel, majd 2024-ben érkezett debütáló albuma, a Villain of Your Dreams, amely egyből a német top 10-es lista 7. helyére került. Jövőre pedig érkezik második nagylemeze is, a Strawberry, amelyet olyan slágerek vezetnek fel, mint az ASMR, a Hello Kitty, vagy a legfrissebb, a Paragon. Új lemezéről Naomi ezt mondta: „Nem azért vagyok itt, hogy megfeleljek az elvárosoknak, hanem azért, hogy meglepetéseket okozzak” – és ezzel tökéletesen megragadja a ránk váró új korszakot. A Strawberry március 20-án érkezik, nekünk pedig nem kell sokat várnunk, hogy élőben is találkozhassunk a lehengerlő énekesnővel, ugyanis a Strawberry Tour április 9-én az Akvárium Klubba is megérkezik, hogy felvillanyozzon mindenkit.

Jegyek

[2025.12.29.]

