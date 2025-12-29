Naomi Jon Budapestre is elhozza a Strawberry dalait
Naomi Jon már messziről feltűnik színes hajával és élénk személyiségével. A német énekesnő közösségi média influenszerként vált ismertté. Zenei karrierjét 2021-ben indította és debütáló albuma egyből bekerült a német top 10-be is, jelezve, hogy zeneileg is képes izgalmasat alkotni. Naomi Jon márciusban jelenteti meg Strawberry címmel második lemezét, amelyet egy turné keretében Budapesten is bemutat április 9-én, az Akvárium Klubban.
Naomi Jon egy igazán sokszínű jelenség, aki először smink- és életmódvideóival, komikus jeleneteivel tűnt fel a közösségi médiában, kreatív ötleteiért pedig hamar népszerűvé vált és több mint 8 millió követőt szerzett magának, valamint egy hűséges közösséget. Első kislemezét 2021-ben jelentette meg Bite Me címmel, majd 2024-ben érkezett debütáló albuma, a Villain of Your Dreams, amely egyből a német top 10-es lista 7. helyére került. Jövőre pedig érkezik második nagylemeze is, a Strawberry, amelyet olyan slágerek vezetnek fel, mint az ASMR, a Hello Kitty, vagy a legfrissebb, a Paragon. Új lemezéről Naomi ezt mondta: „Nem azért vagyok itt, hogy megfeleljek az elvárosoknak, hanem azért, hogy meglepetéseket okozzak” – és ezzel tökéletesen megragadja a ránk váró új korszakot. A Strawberry március 20-án érkezik, nekünk pedig nem kell sokat várnunk, hogy élőben is találkozhassunk a lehengerlő énekesnővel, ugyanis a Strawberry Tour április 9-én az Akvárium Klubba is megérkezik, hogy felvillanyozzon mindenkit.
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.