Hajdu Tibor így fogadta a rangos díjat Hajdu Tibor, Junior Prima díjas színművész nyerte el a MASZK színészi különdíját a 2025-ös Színházi Találkozón A MASZK és a SZIDOSZ zsűrijének döntése alapján Hajdu Tibor, színművész kapta a Színházi Találkozó színészi különdíját. Az elismerést a Győri Nemzeti Színház Szentivánéji álom című előadásában nyújtott Demetrius-alakításáért ítélték oda. A nagyközönség számára a 200 első randi című televíziós sorozat főszereplőjeként vált ismertté, ám színházi munkássága már hosszú ideje méltán elismert. Jelenleg is a Győri Nemzeti Színház társulatának tagja, ahol klasszikus és kortárs darabokban egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújt. A díjátadón személyesen nem tudott jelen lenni, mivel éppen a Rudolf című musical Margitszigeti bemutatójára készül. Hajdu Tibor a díj kapcsán így nyilatkozott: - Elképesztően boldog vagyok. Ez életem első OSZT-ja, hatalmas öröm, hogy rögtön díjjal térhetek haza onnan. Különösen az tesz boldoggá, hogy két olyan szervezettől kaptam elismerést, amelyek kiemelkedő szereplői a magyar színházi életnek. Köszönöm a MASZK-nak és a SZIDOSZ-nak, valamint külön köszönöm Ilja Bocsarnikovsz rendezőnek, aki fantasztikus munkát végzett az előadáson. Éljen, és virágozzon a színház! A fiatal színművész pályája az utóbbi években látványos ívet írt le: a Színház- és Filmművészeti Egyetem elvégzése óta (2019) a Győri Nemzeti Színházban szerepelt többek között az Ármány és szerelem, a Képtelen királyság, a Puskás, a musical és a III. Richárd című darabokban. Ez utóbbi különlegessége, hogy monodráma formában, egyedül viszi végig a történetet. A színpad mellett filmes és televíziós szerepek is megtalálták: a Doktor Balaton, a Majdnem menyasszony című romantikus film, valamint a Most vagy soha! című történelmi alkotás szereplőjeként is láthatta a közönség. Emellett szinkronszínészként is aktív, és rendez is. Hajdu Tibor nevéhez immár nemcsak a fiatalos lendület, hanem a szakmai elismerések sora is kapcsolódik. A MASZK különdíja újabb fontos mérföldkő egy sokoldalú, elhivatott művész karrierjében. [2025.07.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.07.14.]

Doboktatáss a Drumkiller Dobcentrumban szolgáltatás » oktatás [2025.07.07.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu