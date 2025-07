Kiderült - Ő lép fel Jennifer Lopez koncertje előtt Regán Lili DJ szórakoztatja majd a közönséget Jennifer Lopez koncertje előtt Budapesten, az MVM Dome-ban - jelentette be a magyar szervező, Green Stage Production. JLo július 20-án ad koncertet a magyar fővárosban, Up All Night -Live in 2025 című exkluzív turnéja keretében. A világsztár több év szünet után tér vissza a nemzetközi koncertéletbe, a magyar rajongók egy látványos, energikus show-ra számíthatnak, amelyben Jennifer Lopez legnagyobb slágerei csendülnek fel. „Egyszerűen hihetetlen és elképesztő érzés, hogy Jennifer Lopez koncertje előtt léphetek színpadra! Nagyon megtisztelő, hogy a Green Stage Production rám bízta ezt a lehetőséget, mindent bele fogok adni, hogy már az első pillanatban felpörgessem a hangulatot! Biztos, hogy felejthetetlen este lesz, amire mindannyian emlékezni fogunk!” – mondta Regán Lili, aki az új generáció első számú női lemezlovasa. A kék hajú előadó a Rádió1 DJ-szavazásának győztese volt 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben. Munkássága során nemcsak a DJ-szakmában, hanem a közösségi médiában is jelentős jelenlétet épített ki, követőinek száma meghaladja a 800.000-et. Nemzetközi karrierje során olyan országokban lépett fel, mint Vietnám, Franciaország, Németország és Spanyolország, utóbbiban a világhírű Pacha klubban is zenélt, valamint Románia, Szerbia és számos más európai állam közönsége is hallhatta szettjeit. Magyarország legnagyobb fesztiváljainak visszatérő fellépője, aki mindig arra törekszik, hogy a közönség a lehető legmagasabb színvonalú zenei élményben részesüljön. Folyamatosan dolgozik új projekteken, friss zenei tartalmakon és innovatív megoldásokon, hogy mindig valami újat nyújtson hallgatóinak. Regán Lili garantáltan gondoskodik arról, hogy már az első ütemektől forrósodjon a hangulat az MVM Dome-ban, és ezzel kezdetét vegye a nyár egyik legemlékezetesebb koncertje. Jegyek Fotó: Regán Lili [2025.07.15.] Megosztom: