Exkluzív interjút adott Jennifer Lopez

„Most először érzem igazán, hogy a saját ritmusomban élek” - exkluzív interjúban mesél új életszemléletéről, a szeretet erejéről és budapesti koncertjéről Jennifer Lopez.



A Bronxból indult világsztár őszintén vall arról, hogyan formálta őt az elmúlt időszak, miért vált a szeretet művészete központi témájává, és milyen érzésekkel készül 2025-ös turnéjára.



Az interjúban szó esik mélypontokról, gyógyulásról, művészi átalakulásról, az önismeretről, az anyaságról, a közelgő Kiss of the Spider Woman című filmjéről, és üzen a magyar rajongóknak is.



Jennifer Lopez: "Az igazi szeretet azzal kezdődik, hogy saját magamat is maximálisan elfogadom és szeretem"



Otthonából üzent a magyar rajongóknak a hamarosan Budapesten koncertező világsztár. Új album, új film, új turné, és mindenekelőtt egy új szemlélet, amiben a szeretet, az önazonosság és a belső béke áll középpontban. Jennifer Lopez ma már nemcsak a színpadon ragyog, hanem belülről is.



Hogy vagy most, a turné és az új projektek előtt?

Jennifer Lopez: Nagyon jól érzem magam, de egészen másképp, mint régen. Az elmúlt évem egy mély belső utazásról szólt, mely tele volt fájdalommal, tanulással és gyógyulással. Néha muszáj megállnunk, hogy újra halljuk a saját szívverésünket… hogy emlékeztessük magunkat arra, kik is vagyunk valójában. Most először érzem igazán, hogy a saját ritmusomban élek. Izgatott vagyok, de ez most egy csendesebb, mélyebb izgatottság. Nem hajt már az a rohanás, ami korábban,inkább hála tölt el.

Jennifer Lopez 2025. július 20-án lép fel Budapesten, az MVM Dome-ban.



Íme a teljes interjú



Fotó: GreenStageProduction

[2025.06.25.]