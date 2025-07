Michelin-csillagos étterem séfje főz Budapesten Jennifer Lopeznek Kiderül, milyen különlegességeket rendelt a világsztár.

Hatalmas megtiszteltetésnek nevezte az esztergomi 42 Restaurant séfje, hogy felkérést kaptak Jennifer Lopez budapesti koncertjére, a catering biztosítására. Koppány Levente elárulta, hogy az étlap összeállításánál fontos szempont volt az egészségtudatosság.

JLo július 20-án ad koncertet Budapesten, az MVM Dome-ban. A Green Stage Produkciós Iroda és nemzetközi partnere olyan hazai gasztronómiai szereplőt keresett, amely világszínvonalat képvisel és nem jelent számára nehézséget egy nagy létszámú stáb étkezési igényeinek kiszolgálása.



„A projekt teljesen más jellegű felkészülést igényelt, mint egy átlagos szombat esti szerviz az étteremben. A logisztikai előkészületek, az idegen helyszínen való főzés, a nagyobb létszámú közönség, valamint az, hogy nem fix degusztációs menüsorral készülünk, mind kihívást jelentett a csapatnak” – árulta el Koppány Levente. „A fine dining világában a végletek keresése és az ételek végsőkig való csiszolása az, ami igazán érdekel. Ez a lehetőség pedig egy újabb izgalmas kihívás. Szerintem a csapat remekül helyt fog állni” – fogalmazott Varga Sándor, a 42 tulajdonosa. „Esztergom DNS-e a tányéron” A menühöz sok nyers zöldséget és gyümölcsöt válogattak össze, miközben kerülték a túl fűszeres ételeket.



„Az első dolgom volt, hogy begyűjtsek minden információt a művésznőről az interneten, ami az étkezésével kapcsolatos. Emellett semmi szokatlan vagy meglepő kérés nem érkezett, hasonló igényekkel találkoztunk, mint amire számítani lehetett egy ilyen világsztár esetében” – tette hozzá a sztárséf.



Koppány Levente szerint a menedzsmentet olyan fogásokkal lehetett igazán meggyőzni a választáskor, amelyeket a 42 vendégei is rendszeresen fogyasztanak, hiszen ezek mögött rengeteg munka és tudatosság húzódik meg. Kiemelte a Dunai Galócát vajmártással, kaporral és kaviárral, amelynek ízvilága eddig mindenkit levett a lábáról. Varga Sándor a menüsorból kiemelte a céklát, amely a saját kertjükből érkezik. Ehhez a fogáshoz egy mexikói művésszel közösen készítettek egy különleges, földgömb formájú “tányért”, amely alatt ott rejtőzik az esztergomi Bazilika.



„Összességében azt gondolom, hogy minden alkotófolyamatot meghatároz a környezet. Az, hogy mi Magyarországon vagyunk, Esztergomban, és a 42-ben dolgozunk ez minden tányérban benne van. Minden fogásunk hordozza azt a DNS-t, amit képviselünk’ – idézte fel a tulajdonos.



„Természetes az izgalom, amikor egy világsztárt kell kiszolgálni, ez a drukk velejárója a szakmának, különösen egy ilyen volumenű rendezvény esetében. Ugyanakkor számukra minden vendég egyformán fontos, legyen szó Michelin-vacsoráról vagy egy popsztár cateringjéről” – fogalmazott Koppány Levente.

Arra a kérdésre, mennyire lehet még meglepni egy világsztárt az ízek szintjén, Koppány Levente azt mondta, egy ekkora show előtt nem célszerű nagy meglepetéseket okozni. Ilyenkor a jól bevált, megszokott ízek a legjobb választások.



„Különösen szeretek halakkal dolgozni, és nagy örömömre Jennifer Lopez is kedveli ezt az alapanyagot, így biztos voltam benne, hogy a kínálatban halas fogás is az asztalra kerül.” Világkörüli utazás Esztergomban



A 42 Restaurant 2020-ban nyitotta meg kapuit, egy különösen nehéz időszakban, a Covid-járvány idején. 2022 novemberében elnyerte a Michelin-csillagot, mint az első vidéki étterem Magyarországon, amely kiérdemelte ezt az elismerést.



Varga Sándor tulajdonos a csúcsgasztronómia nemzetközileg elismert alakja, aki több mint 440.000 feliratkozóval és több mint 45 millió megtekintéssel büszkélkedő YouTube-csatornájával vált ismertté az egész világon. A 42 Restaurant ételeit Varga Sándor és Koppány Levente utazásai inspirálták. Koppány Levente Magyarország első Michelin-csillagos éttermében, a Costesben kezdte karrierjét, majd Londonban és Franciaországban lett a fine dining mestere. 2019-ben elnyerte a Közép-Európa legjobb fiatal séfje díjat. Néhány jegy még kapható JLo koncertjére.