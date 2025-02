Leslie Mandoki a Rock & Roll Hall of Fame-ben: 30 év zenei sikereinek ünneplése!

A Rock & Roll Hall of Fame méltó pompával és hangos ünnepléssel tisztelgett a Mandoki Soulmates több mint 30 éves zenei pályafutása előtt, miközben a világszerte sikeres aktuális albumát állították elismeréssel az est középpontjába: az A Memory of Our Future -t.

Leslie Mandoki nemcsak vastapsot kapott, de meghajolt a rockzene szentélyének legendás termeiben is, a legendás angol és amerikai ikonok előtt.

Az intézmény alelnöke, Jason Hanley örömmel hívta meg a zenekar alapítóját és vezetőjét, hogy megünnepeljék a Mandoki Soulmates fennállásának és sikereinek több mint 30 évét a rockzene szülőhazájában.

„Örömmel és tiszteletteljes elismeréssel köszöntjük Leslie Mandokit a Rock and Roll Hírességek Csarnokában, hogy méltóképpen megünnepelhessük a Mandoki Soulmates több mint 30 éves fennállását és legújabb, figyelemre méltó sikeres albumukat, A Memory of Our Future-t” - mondta Jason Hanley, a Rock’n’Roll Hall of Fame alelnöke. Beszédében elismeréssel szólt Leslie rendíthetetlen meggyőződéséről, miszerint a zene az emberiség „legnagyobb egyesítő ereje”. „Különösen most, amikor egy olyan útvesztőben bolyongunk, amelyet a válságok sorozata szőtt körénk, és amikor sokan úgy érzik, hogy elveszett az iránytű” - idézte Leslie szavait Jason Hanley, kiemelve, hogy Mandoki zenéje nemcsak művészi értékével, hanem mély üzeneteivel is hidakat épít a társadalmakban.

Ez a csütörtök este a clevelandi Rock & Roll Hírességek Csarnokának Színházában valóban varázslatos és emlékezetes pillanatok sorozatát hozta el Leslie és a Mandoki Soulmates számára. Egy este, ahol történetek, filmek és a zene iránti szenvedély találkozott. „Különleges öröm volt számomra, hogy itt bemutathattuk a Mandoki Soulmates Inside Sound című új filmünket, első alkalommal egy ilyen zenerajongó közönség előtt. Ebben a filmben a legendás Soulmates zenészeket láthatjuk alkotás közben: a stúdióban, a színpadon és a színfalak mögött is, a film betekintést nyújt, hogy milyen életre kelteni egy teljes albumot, kizárólag analóg produkciós technológiával …az első hangtól a bakelitlemezig.

Az est folytatásában egy inspiráló beszélgetésre került sor, ahol elmondhattam, hogy az analóg felvételek miért jelentenek számomra sokkal többet a mai technológiánál. Ez egy tiszteletadás a rajongók felé. Egy analóg lemez nemcsak hangok gyűjteménye, hanem egy személyes, kézzel írt szerelmes levél a közönségünknek, nem pedig egy gyors SMS.”-mondta Leslie.- Nagyon nagy hálát érzek a Rock & Roll Hírességek Csarnoka és a közönségünk iránt. Óriási megtiszteltetés, ezen a színpadon állni, ebben a legendás intézményben, és bemutatni az új albumunkat, A Memory Of Our Future-t. Édesapám egyszer azt mondta nekem a halálos ágyán: „Ne álmodd az életed, hanem éld meg az álmaidat fiam”. Akkor 15 éves voltam, és ez a mondat azóta is az életem vezérfonala.

Az én történetem ott kezdődött, amikor a vasfüggöny mögül disszidáltam, hogy megvalósíthassam az álmaimat, a szabadságom és a zenei önkifejezésem. Ez a bátor lépés vezetett oda, hogy producerként dolgozhattam a Rock & Roll Hall of Fame ikonikus művészeivel, akiknek zenei rendezője lehettem, köztük Phil Collins, Chaka Khan és Lionel Richie. Emellett együttműködhettem olyan legendás rockzenészekkel is, mint Eric Burdon, Jon Lord, Robin Gibb és Peter Frampton, de Jennifer Rush vagy Bonnie Tyler is akik mélyen meghatározták életem alakulását. Ez a különleges utazás vezetett a Mandoki Soulmates megalapításához.”

A Mandoki Soulmates nem egy egyszerű zenekar, hanem egy olyan közösség, amit joggal neveznek „zenekarvezetők zenekarának”. Steve Lukather és Al Di Meola „ a magyar Quincy Jones”-nak, nevezik Lesliet. Richard Bona szerint: Leslie és Quincy ugyanazzal az esszenciával rendelkeznek, abszolút képesek összefogni az erőket és csodálatos dolgokat létrehozni.”

A néhai barátja, Jack Bruce egyszer azt mondta róla, hogy az az egyik nagy képessége, hogy összehozzon különböző személyiségeket, és harmóniát teremtsen mind emberileg, mind zeneileg, ahogyan Duke Ellington is tette. „Ezek az elismerések számomra nemcsak dicséretek, hanem emlékeztető arra, hogy a zene nem csupán hangok sorozata hanem az összetartozás legcsodálatosabb formája.”- mondta Leslie.

1992-ben Ian Anderson, Jack Bruce és Al Di Meola csatlakozott ahhoz az együtteshez, amely addig Leslie Mandoki projektzenekaraként működött, és ekkor született meg hivatalosan a Mandoki Soulmates.

„Egyértelműen hogy ő a konyha zenei főszakácsa, mesterien keveri össze az egzotikus fűszereket és a misztikus zenei hatásokat, hogy valami különleges szülessen meg. Kivételes zenész, és ritkán találkozik az ember olyannal, aki nemcsak nagyszerű zenész, hanem egyúttal zseniális lemezproducer is. Ő az ész, a vezér, mi pedig csak megjelenünk, és tesszük a dolgunkat” - mondta Ian Anderson Leslie Mandokiról. Az évek során Leslie több kimagasló fiatal egyéniséget, művészt csatlakoztatott be a Mandoki Soulmates-be, mint például Cory Henry. A formáció az idők folyamán egyedülálló szupergroup lett, 13 közös albummal, számos arany és platinalemezzel, élő DVD-vel, Blu-ray kiadással és megszámlálhatatlan elismeréssel és koncerttel világszerte.

Az eredményt egyszer Greg Lake (Emerson, Lake & Palmer) foglalta össze, aki egyszerűen úgy írta le a Soulmates-t: „az egyik legjobb zenekar, amit valaha hallani fogsz.”

Leslie Mandoki víziója a Mandoki Soulmates zenekarral az, hogy visszahozza a progresszív jazz-rockot a társadalmi és politikai relevancia világába. Számára a zene mindig is a szabadság kifejezőeszköze volt. A zenekar intellektuális, költői dalszövegeivel állást foglal a társadalmi és politikai változások mellett. Több mint 30 év elteltével a Mandoki Soulmates továbbra is bizonyítja, hogy korunk egyik legkreatívabb és legelkötelezettebb zenekara.

Az A Memory Of Our Future album nemcsak zenei zsenialitásával nyűgöz le, hanem mély mondanivalójával is, amely bátorít és összeköt minket ebben a kihívásokkal teli világban. Ahogy John Helliwell, a Supertramp szaxofonosa és a Mandoki Soulmates tagja megfogalmazta: „Leslie valódi rocksztár, aki elnökök és miniszterelnökök társaságában mozog… maga Mihail Gorbacsov „régi barátomnak” nevezte és azt mondta neki, hogy a rock and roll kulcsszerepet játszott abban, hogy lebontsák azt, amit Churchill a vasfüggönynek nevezett. Leslie egész története, amit zenéjén keresztül mesél el, az elnyomás elől való szökésről és a szabadságért való kiállásról szól.” Emiatt is tüntette ki őt Henry Kissinger Amerika volt legendás külügyminisztere.

„Ezekben a nehéz időkben, amikor hiányoznak a hídépítők a társadalmunkból vagy hatástalanok, nekünk, művészeknek kötelességünk tisztelettel és alázattal visszaadni valamit a közönségnek azért a sok évtizednyi szeretetért, amivel eddig eljuttattak minket.”-mondta Leslie.- „Különösen New Yorkban, ahol mostanában sok időt töltöttem, A Memory Of Our Future kiemelt figyelmet kap az amerikai médiában, mint az év egyik ‘legfontosabb albuma.’ New York City Times Square-jén az album borítója ragyogott rám a ‘Modern Day Masterpiece’ (Modern mestermű) felirattal.

A fekete hattyús borítókép igazán szemet gyönyörködtető, és prominens helyet kapott a fontos lemezboltokban New Yorkban és Londonban is. Az albumborító szó szerint úgy ragyogott nekem és John Helliwell Soulmate társamnak, mint egy fény az alagút végén a londoni Waterloo Station LED-falán. Az Amerikából érkező eufórikus kritikák különösen megérintenek: közel 50 évvel ezelőtt fiatal zenészként disszidáltunk…. át a vasfüggönyön nyugatra, ezáltal számomra ez egy álom megvalósulása. Tizenéves koromban, amikor még a keleti oldalon éltem, végtelenül büszke voltam a hetedgenerációs másolatra, amit egy Jethro Tull albumról szereztem. Monóban hallgattam a Tesla magnómon, és arról álmodoztam, hogy egy nap az én lemezeimet is árulni fogják London híres HMV lemezboltjában, az Oxford Streeten.”- emlékezett vissza Leslie.

A Mandoki Soulmates alapító tagja, Ian Anderson (Jethro Tull) így nyilatkozott Leslie történetéről: „Leslie gyakran úgy gondol magára, mint egy menekültre, aki valami kellemetlen elől menekült el, és maga mögött hagyta a múltat. Én azonban inkább úgy látom ŐT, mint valakit, aki megérkezett egy új helyre, új eltökéltséggel, új elkötelezettséggel és új optimizmussal.”

Ahogy az ilyen eseményeken a Rock & Roll Hírességek Csarnokában szokás, a fő program után Leslie üdvözölte a lelkes amerikai rajongóit. Kedvesen beszélgetett velük, miközben CD-ket, bakelitlemezeket és a 30 Years of Mandoki Soulmates turné könyvét dedikálta egészen késő estig.

[2025.02.11.]