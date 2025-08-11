2025. augusztus 11. | hétfő | Zsuzsanna, Tiborc nevenapja
 
Ed Sheeran új klipjében ismét felbukkan Harry Potter sztárja!

A „A Little More” klipjében Ed Sheeran mellett Rupert Grint és Nathalie Emmanuel is szerepel – a történet a „Lego House” ikonikus jeleneteit idézi.

Megérkezett Ed Sheeran legújabb felvétele „A Little More” címmel, a videóklip pedig ezúttal is emlékezetesre sikerült, ugyanis a szereplők – az előadó mellett – Rupert Grint (Harry Potter) és Nathalie Emmanuel (Trónok harca) színészek.

Az újdonság az „Old Phone”, az „Azizam” és a „Sapphire” slágereket követi, melyek mind szerepelnek majd az ősszel debütáló, ’Play’ című korongon. A legutóbb megjelent angol–hindi–pandzsábi nyelvű duettben Sheeran Arijit Singh-gel működött együtt, mely során mindkét előadó átlépte a kulturális határokat, és nyelvi sokszínűséggel ünnepelték a szerelmet. A dal pedig a napokban négy MTV VMA 2025 jelölést is kapott: az „év dala”, a „legjobb pop”, a „legjobb operatőri munka” és a „legjobb vágás” kategóriákban.

Az „A Little More” zenei világát finom blues-hatások árnyalják, miközben a központi témája az önazonosság kérdéseit boncolgatja. A felvételt Ed Sheeran olyan felkapott dalszerzőkkel közösen írta, mint DAVE (korábban „Nothing On You”, „F64”), Blake Slatkin (Lizzo, SZA), Cirkut (Charli XCX, Lil Nas X) és Johnny McDaid (James Blunt, Kelly Clarkson).

A dalhoz forgott mozgalmas videóklip rendezője Emil Nava (Bebe Rexha, Post Malone, Dua Lipa) volt, aki egy szórakoztató, komikus látványvilágot álmodott meg, számos kosztümös jelenettel, és természetesen a brit szupersztár sokoldalú alakításával. A klipben feltűnik egy már ismerős karakter Rupert Grint személyében, aki a 2011-es „Lego House” ikonikus klipjének főszereplője is volt. A történet most onnan folytatódik, hogy Grint karaktere frissen szabadul a börtönből, és megpróbál visszatérni a „normális” élethez. Csakhogy bármerre jár, Ed Sheeran mindenhol felbukkan…

[2025.08.11.]

