"Ez nem csak zene, ez életérzés!" - megjelent a Mulat a Guszti klip

Bódi Guszti és Margó új dallal tértek vissza – „Mulat a Guszti” klip már fent a YouTube-on

Augusztus 8-án debütált Bódi Guszti és Margó legújabb száma, a Mulat a Guszti, amely rövid idő alatt közel 200 ezer megtekintést ért el. A klipet Bódi Csabi rendezte, az operatőri munkát Simon Dávid végezte, a master pedig Szász M. Attila nevéhez fűződik. A látványvilágot a SUGARBIRD ruhái egészítik ki, amelyek a nézők szerint stílusos és színes összképet eredményeznek.

A kommentekben sokan méltatják a dalt és a videó hangulatát, többen kiemelik, hogy a produkció egyszerre hordoz hagyományos roma mulatós elemeket és modern megoldásokat. Visszatérő dicséret, hogy Guszti hangja az évek során is változatlan erejű maradt, és a család szerepeltetése tovább erősíti a személyes, közvetlen hangulatot.

A Mulat a Guszti így egyaránt szól a régi rajongóknak és az új hallgatóknak, és már az első napokban élénk visszhangot váltott ki a közösségi médiában.

[2025.08.12.]