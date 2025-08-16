Az maradsz, ami vagy - Új köntösben egy régi OM dal

Egy korai OM szerzemény felújított változatával - és a hozzá készített videoklippel - jelentkezett a Vijaya Gauranga das gitáros vezette formáció.

VGD ajánlója:

"Mindig sajnáltam, hogy a 2011-es első OM lemez záró dala, a Kowa vendégeskedésével felvett ‘Az maradsz, ami vagy’ nem kapott több figyelmet, klipet annak idején. Így most elővettem, a modern technika segítségével szétszedtem, újra gitároztam, és kapott egy friss mastert a 2025-ös megszólalás kedvéért. Szerencsére volt a dalról egy koncertfelvétel, így tudtam klipet is csinálni hozzá, amibe Kowát is bele tudtam varázsolni. Fogadjátok szeretettel!"

A Mantra utódzenekarának is tekinthető OM legutóbb tavaly novemberben jelentkezett új albummal, a Ránk omlott címet kapott anyag már a negyedik nagylemeze a 2010-ben indult formációnak.



OM kiadványok a H-Music shopban.

