A zene legyen a történetmesélés fő eszköze

A szívünk másként dobban, amikor valami újat élünk át, hisz’ ezek adják életünk boldog pillanatait. Az Erkel művészei saját emlékezetes „első” élményeiket idézték fel az új színház első évadjának indulása alkalmából.

„A tavasz első napja olyan, mint a legelső próbanap a színházban” - meséli Ember Márk, az Erkel csapatának alaptagja. „Egyszerre izgulsz, egyszerre várod és azt érzed, hogy most valami egészen új kezdődött el” – teszi hozzá a népszerű színművész, aki szeptember 19-én már, mint Hunyadi Mátyás áll az Erkel színpadán, A Trón című musicalben, ami az első lesz a megújult színház bemutatóinak sorában.

A musical a nagy ívű, szenvedélyes és érzelmes történetek elmesélésének műfaja, mely képes megszólítani minden generációt, hisz’ egyaránt szól fiatalabbaknak és idősebbeknek is. Az Erkel Színház azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a zene legyen a történetmesélés fő eszköze. Első évadjában olyan darabokat állított műsorára, mint - a már említett A Trón mellett – az Elisabeth, az Apáca Show, az Álomutazó, a Hogyan tudnék élni nélküled? vagy a Rebecca. Az új műfaji színházhoz pedig egy új csapat is csatlakozott, akik közül többen ezt a megújulást a saját életük egy-egy meghatározó emlékének élményéhez hasonlították. Feke Pál az első otthon hangulatát, Ember Márk az első tavaszi nap melegét, Veréb Tamás az első kutya önzetlen szeretetét, Szinetár Dóra az első csillaghullás emlékét, Brasch Bence az első gyermek születését, Veres Mónika Nika a nap első kávéját, Kovács Gyopár pedig az első szerelem boldogságát említette, mint olyan „első” pillanatot, ami úgy dobogtatja meg a szívet, mint jelen lenni egy új színház első évadjának indulásakor.

Foto: Erkel Színház - Kasznet Nikolett

[2025.09.02.]