2025. szeptember 3. | szerda | Hilda nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Nagy bejelentés! Színpadra kerül a Hogyan tudnék élni nélküled? film története
Forradalmi színházi esttel nyitott az újonnan alakult Erkel Színház
Mindent tud egymásról az Erkel két sztárja
Brasch Bence az új Erkel csapatához igazolt
Az Erkel színpadán folytatódik a Hunyadiak története
Sisi életét viszi színre októberben az Erkel Színház
Ilyen még nem volt: Ember Márk szokatlan dolgot tett
Felfordul egy zárda élete az Erkelben, ahol Básti Juli lesz a zárdafőnök (videó)
Trokán Nóra és édesapja először együtt a színpadon
Gyerekkórustól egy zárda dalárdájáig
Indul a megújult Erkel Színház Musical Stúdiója
Kapcsolatok
Erkel Színház

A zene legyen a történetmesélés fő eszköze

A szívünk másként dobban, amikor valami újat élünk át, hisz’ ezek adják életünk boldog pillanatait. Az Erkel művészei saját emlékezetes „első” élményeiket idézték fel az új színház első évadjának indulása alkalmából.

„A tavasz első napja olyan, mint a legelső próbanap a színházban” - meséli Ember Márk, az Erkel csapatának alaptagja. „Egyszerre izgulsz, egyszerre várod és azt érzed, hogy most valami egészen új kezdődött el” – teszi hozzá a népszerű színművész, aki szeptember 19-én már, mint Hunyadi Mátyás áll az Erkel színpadán, A Trón című musicalben, ami az első lesz a megújult színház bemutatóinak sorában.

A musical a nagy ívű, szenvedélyes és érzelmes történetek elmesélésének műfaja, mely képes megszólítani minden generációt, hisz’ egyaránt szól fiatalabbaknak és idősebbeknek is. Az Erkel Színház azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a zene legyen a történetmesélés fő eszköze. Első évadjában olyan darabokat állított műsorára, mint - a már említett A Trón mellett – az Elisabeth, az Apáca Show, az Álomutazó, a Hogyan tudnék élni nélküled? vagy a Rebecca. Az új műfaji színházhoz pedig egy új csapat is csatlakozott, akik közül többen ezt a megújulást a saját életük egy-egy meghatározó emlékének élményéhez hasonlították. Feke Pál az első otthon hangulatát, Ember Márk az első tavaszi nap melegét, Veréb Tamás az első kutya önzetlen szeretetét, Szinetár Dóra az első csillaghullás emlékét, Brasch Bence az első gyermek születését, Veres Mónika Nika a nap első kávéját, Kovács Gyopár pedig az első szerelem boldogságát említette, mint olyan „első” pillanatot, ami úgy dobogtatja meg a szívet, mint jelen lenni egy új színház első évadjának indulásakor.

Jegyvásárlás

Erkel Színház
Foto: Erkel Színház - Kasznet Nikolett

[2025.09.02.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.29.] apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

A nemzet ünnepén, Vadkerti Imre hangja zengte be a színháztermet
"Ez az igazi Juni!" - L.L. Junior új dalában visszatért a régi stílusa
"Libabőr!" - Kökény Attila és Rakonczai Viktor új dala megérintette a közönséget
Hú, ez jó! - Szandi és szabad életérzés dalban
"Érdekes ritmus" - megérkezett Nagy Bogi új klipje, a Mire voltam jó?
Egy korszak hangja örökre elhallgatott
Igazi érzelmes, mély anyag lett FILO újdonsága
Megnéztük a TNT koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
"Hidegrázás az elejétől a végéig!" - itt a Bagossy Brothers Company új dala
MVM ZENERGIA 2025 - jegyek, infok itt
"Hidegrázós élmény hallgatni." - megérkezett a Bonyodalom!
"Brutális lett!" - Mihályfi Luca új klipje nagyon elindult
"Ti utánozhatatlanok vagytok" - megjelent a Varga Imi - Váradi Olasz és Rico közös klipje
Zempléntől Ausztriáig: újra fesztiválok színpadán a világhírű kamarazenekar
Flotsam And Jetsam: nyári thrash buli holland és magyar vendégekkel
Így ünnepel a Fonó Budai Zeneház: koncertsorozat, díjak, táncházak
Szombaton Sorbonne Sexual X Grabovski koncert az Alterplaccon! 
A 3 testőr dedikál a REÖK Cukrászdában
Gyerekkórustól egy zárda dalárdájáig
Elővásárlási lehetőséggel tér vissza A 3 testőr!

Egy lélegzetvételnyi szeánsz - megnéztük Jean-Michel Jarre koncertjét 
Június 26-án az...

Rebecca te örök!
Sokadszorra láttam a Rebeccát, nem múló rajongással - pedig úgy tudom,...
Megnéztük Will Smith koncertjét a Budapest Parkban
Alphaville, nyolcvanas évek és az örök fiatalság a Parkban
Megnéztük a TNT koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
Minden évben változik, idén is sokat fejlődött a Sziget Fesztivál
Campus Fesztivál 2025: Rekord után készülhetünk a 18. születésnapra
beszámolók még