Élő zene, tánc és extázis: így búcsúzott a nyár a SZIN-en A Szegedi Ifjúsági Napok mindig a nyár utolsó hetében kerülnek megrendezésre. Idén is nagyon gördülékeny szervezéssel és felkészült személyzettel találkoztunk az eseményen. Nagy számú beléptető csapat, elérhető és jelenlévő biztonsági őrök, tájékoztató táblák, átlátható helyszínrajz segítette a fesztiválozókat. A színpadok - egy-két kivételtől eltekintve, amikor áthallás volt érzékelhető - nem zavarták egymás műsorát, önálló koncerthelyszínként fogadták a rajongókat. A Coca Cola nagyszínpad elé egy igazi mulatságot varázsolt Dánielfy a pénteki délutánon, mert a közönsége végig táncolta a fiatal előadó dalait. Vidám, lendületes, érzelmes előadásmódja magával ragadta a nézőket. Gergő nagyon gyakorlottan uralta a színpadot, lejött a közönsége közelébe is, remek hangulatban énekelték vele együtt a rajongói a dalait. Nem maradhatott el koncertjén az „Elmegyek, elmegyek”, „A szerb mulatós”, a „Boldog igazán”. L. L. Junior koncertje elején vörös bőrdzsekiben lépett fel és az újabb dalaiból válogatott, mint pl.: „Van nekem egy anyósom”, „A város másik oldalán”. A régi dalokhoz fehér zakót húzott: „Rabszolgalány”, „Ragamoffin II.” A színpadon a vokál: Szonja és Szabina, illetve táncosok segítették az előadást. „Az én szívem” című dal alatt láthatjuk L.L. Juniort táncolni is, amit sikongatással fogadott a közönsége. A „Hol van az a lány” című dalt követően, még egy improvizációra is sor kerül, ugyanis az egyik rajongó kívánságára olyan dalt adott elő L.L. Junior, ami nem is szerepelt a koncert setlistjén. Visszatapsolás lehetősége nélkül, a rendelkezésre álló idő teljes hosszát kihasználva szórakozhatott a nagy számú közönség. Nem tudom, vajon a Majka koncert idején hány néző maradt a többi színpad előtt, mindenesetre a nagyszínpad előtti tér teljesen megtelt, a nézők szinte mozdulni sem tudtak egymástól. Indult a zene a „Neked ez jár” című dallal, majd elhangzott többek között a „Partykarantén”, az „Ezek a lányok egyre vékonyabbak”, a „Mikor a test örexik”, a „Tündi Bündi”. Őrjöngés kíséri a „Belehalok”-ot és a „Bidzsisztán”-t mindkét alkalommal. Bár a nézők szorosan egymás mellett állnak, mégis táncba tör ki a nézőtér a „Supersonal”, a „Csúcson túl” és a „Mindenki táncol” alatt. Majka fantasztikus energiával töltötte meg a színpadot, ahol a koncert teljes ideje alatt vele énekelt Nika, akinek sokszor átengedte a rivaldafényt. A koncert folyamán Péter figyelte, lelkesítette, megmozgatta közönségét. Szokott temperamentummal és lelkesedéssel érkezett Tarjányi Zsófi a színpadra az elmúlt napokban triplázó koncertet adó (csütörtökön a Budapest Parkban, pénteken Farkaslakán léptek fel) Honeybeast együttessel szombaton délután a nagyszínpadra. Az énekesnő a volt szerelmeknek dedikálta a „Cirkusz” című dalt. Felpörgött a hangulat az „Egyedül” alatt. Elhangzott a „Nem fáj”, „Tele a szívem”. Idén májusban debütált az „MTM 24”, amelynek az alapja a „Miért töröd magad?” című dalt. Üvöltve énekelt a közönség a „Maradok” a „Más vagy” és a „Te vagy a legnagyobb hős” alatt. 2005 óta majdnem minden évben fellépett a Honeybeast a SZIN-en. A siker és a rajongók lelkesedése idén sem hagyott alább, fontos része volt a koncert a programnak. Néhány ízelítő gondolat a további előadók műsoraiból: Az Aurevoir hatalmas bulit csapott az egyetlen fedett koncerttéren szombaton. A rockzenével kevert folklór motívumok egyedi hangzást adnak a zenekar dalainak. Nagy sikert aratott a „Hopsza” és a „Diszkó”. Az 5 évvel ezelőtt alakult Magyar Banda népzenei húrokat pengetett a fesztiválon. Az öt tagú zenekar előadását kisebb, de lelkes közönség fogadta. A Brass on the Road csapata megalakulásuk óta minden évben koncerteztek a szegedi fesztiválon. A rezesbanda a távollévő tagokról is megemlékezett. Megköszönte a Csaknekedkislány zenekar, hogy a közönség megtapsolta a tönkrement párkapcsolati életüket. A koncerten nemcsak saját dalokat adtak elő hanem a Gryllus Dániel által megzenésített József Attila verset, a „Levegőt!” is. A Wellhello „Rakpart” című dala előtt hallunk arról, hogy hány éves a zenekar és mióta koncertezik. Többször előkerül még a téma a koncerten, és a 10 és 11 év nem teljesen követhető módon váltakozik. De ki számolja ezt? A lényeg, hogy itt vannak a fiúk, nagy a tömeg, és mindenki jól szórakozik. A Roma Soul fantasztikus vállalkozása, hogy nemzetközi slágereket dolgoz fel gipsy stílusban. Egészen elképesztő hallani élőben a „Gimme, gimme” ABBA slágert, Michael Jacksontól a „Baby Jane”-t vagy a Boney M. „Babilon folyói”-t roma stílusban. Mindenkinek ajánlható, felejthetetlen élmény volt. Beton.Hofi színpadra lépésével megtelt a nézőtér, megnőtt a decibel, ami a hangszórókból áradt. Ütős kezdésként a „Be vagyok zárva” taktusai szólaltak meg először. Péterfy Bori -Gyorsan letudjuk a kötelező slágert – szavakkal konferálta fel koncertje első részében a „Hajolj bele a hajamba” című, talán mindenki által jól ismert dalát. Borit fellépése alatt nemcsak a színpadon lehetett látni, hanem a színpad mögötti kivetítőn futó klippek képkockáin is. A Follow the Flow első dalával azonnal megadta rajongóinak az alaphangulatot, hiszen a „Nem tudja senki”-vel vonzotta a nézőket a színpadhoz. A koncert második részében adták elő a „Vidám dal”-t, az „Érdekemberek”-et. A visszatapsolás után hangzik el a „Porszem”. A „Szélcsend”-del búcsúztak a közönségtől. Volt tűz a színpadon, konfetti repült a közönségre. Olyan tömeget vonzott a zenekar, hogy a jövőre vonatkozóan kérdés, vajon elegendő-e a második legnagyobb színpad az együttesnek. Több előadó nevezte a SZIN fesztivált a szezon megkoronázó eseményének, a nyári koncertturné méltó utolsó állomásának. A programban váltakoznak a stílusok és a műfajok, színvonalas előadók kapnak lehetőséget a fellépésre. A koncerteket követően megteltek a táncterek, ilyenkor érezhető volt, milyen sokan gyűltek össze a rendezvényre. Napközben nem látott sorok alakultak ki a vendéglátó pultok körül, az utcákon folyamatosan vonultak a szórakozók. Vélhetően többen igénybe is vehették az esti tartózkodásra szóló külön belépőt. A programon semmilyen atrocitással, de még hangos szóváltással sem találkoztam, nyugodt körülmények között, felhőtlenül szórakozhatott, aki eljutott a 2025-ös Szegedi Ifjúsági Napokra. Ódor Terézia [2025.09.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.09.11.]

gazda szolgáltatás [2025.09.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu