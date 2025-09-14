2025. szeptember 14. | vasárnap | Szeréna, Roxána nevenapja
 
Klasszikusok és bónuszdalok: megérkezett a Ülj le mellém album

Cuki Presszó – Ülj le mellém Kedvenc dalok gyűjteménye lett a legújabb korong

Nem árul zsákbamacskát Sütő Lajos, akit leginkább a legendás magyar punkzenekar, a C.A.F.B. legénységéből ismer a közönség, nem is csak gitárosként, de sok slágerré vált nóta szövegvilágát is ő jegyzi.

Ezeknek a régi nagy kedvenceknek újragondolt verziója, valamint későbbi, az elmúlt években vagy akár évtizedekben, szintén Süti tollából, már a Cuki Presszó zenekar égisze alatt született dalokból került összesen 12 az Ülj le mellém című gyűjteményre.

A lemezre felkerült amúgy két bónusztrack is, egyfajta kakukktojásként, hiszen míg a többi 12 dal abszolút szerzője Süti, addig ezek a nosztalgiaként felbukkanó nóták, kihagyhatatlan klasszikusként még a C.A.F.B. időket idézik: a Motel zenéjét az egykori billentyűs, Horniák Zoli írta, az Utazás pedig eredeti Szakácsi Gábor dal.  

A lemez itt érhető el: https://youtu.be/WOLK2yq20OY?si=FelYdBORu7EhIHDV

[2025.09.14.]

