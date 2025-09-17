Best of Kero 75 Budapesten - jegyek itt

Egy felejthetetlen este november 16-án Kerényi Miklós Gábor tiszteletére.

75 év. Egy élet a színház bűvöletében. Egy név, amely egyet jelent a magyar musical és operett műfaj felemelkedésével, egy életmű, amely generációkat nevelt fel, és megtöltötte a színházakat szeretettel, szenvedéllyel, dallal.



Most eljött az idő, hogy mi ünnepeljük őt.

A „Best of KERO 75” egy kivételes koncertest, ahol a hazai színházi élet legnagyobb sztárjai állnak színpadra, hogy együtt idézzék meg Kerényi Miklós Gábor legnagyobb sikereit. Elhangzanak az elmúlt évtizedek legnépszerűbb musicaljeinek és operettjeinek felejthetetlen dalai, szívből, barátságból, szeretetből – ahogy ő tanította nekik.

Ez nem csak egy műsor. Ez egy köszönet. Egy ünnep. Egy varázslatos este, ahol a színpadon és a nézőtéren is ott lesz az a bizonyos “KERO-szellem”, amit csak az tud, aki valaha megérezte, mit jelent igazán hinni a színházban.

Legyen Ön is részese ennek az ünnepnek! Egy est, ahol a múlt sikerei találkoznak a jelen tehetségeivel – és ahol minden dal mögött ott dobog egy ember szíve, aki nélkül ma más lenne a magyar színház.

Best of KERO 75 – mert a legenda él, és színpadra lép.

[2025.09.17.]