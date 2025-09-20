Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben

Harmadszor adott koncertet Korda György és Balázs Klári a Budapest Parkban, a tavalyelőtti tavaszi és a tavaly nyári időpontok után ezúttal kora ősszel, szeptember elején.

Kordáék előtt mindig nagyon erős az előzenekarok mezőnye: 2023-ban Csonka Pici, a Puskás-Dallos házaspár, Csordás Tibi, Soblocher Barbara és Csordás Tibi, 2024-ben Horváth Boldi, Kefír és Biga lépett fel. Ezúttal a Midlife Crisis bulizenekar kezdte az estét, akit Peter Srámek követett a Jimmy sorozatból, illetve Zámbó Jimmytől ismert dalokkal.

Nemrég olvastam egy sztorit Jankai Béla könyvében: Béla 1996 körül figyelmeztette Jimmy-t, hogy a közönsége idős emberekből áll, akik el fognak fogyni, ezért frissítsen, fiatalítson a műsorán. Nos, Béla feleslegesen aggódott, mert Jimmy dalainak harminc évvel később, 2025-ben is bőven van még közönsége: itt voltak ezen a hűvös szeptemberi estén a Budapest Parkban, ahol mindenki együtt énekelte a részben általa is írt Jimmy-dalokat...

Peter Srámeknek saját élő zenekara volt, Csonka Picit pedig a Midlife Crisis kísérte élőben. Utóbbiakon látszott, hogy gyakoroltak együtt, mert jól ment az együttműködés, a kiállások, váltások, közönség énekeltetése stb. Volt a Csókkirály, TNT és FLM válogatást játszottak, Szóljon hangosan az ének, és most először énekelte el Pici a Budapest Parkban a Ding-dongot - hiánypótló élmény volt.

Az estének saját műsorvezetője volt, akinek valószínűleg nem mondták, hogy a mikrofon be lesz kapcsolva, ezért kiabált ennyire. A közönség tagjai éneklés fejében kordás merchet nyerhettek tőle, ez elég rossz élmény volt, egy kétméteres, nagyon részeg rajongó urat ki is kellett vezetni oldalra a produkciója után (de legalább sálat kapott az éneklésért).

A fő műsorszám természetesen Korda György és Balázs Klári koncertje volt. Mi az előző két Park-koncertjüket is láttuk, de ez a harmadik alkalom kevésbé volt jó. Gyuri bácsi csak keveset énekel élőben, a konferáló történetek is ugyanazok voltak (pályaválasztás a Petrikben, ahogy Elton Johnnak nézték a reptéren) és Balázs Klári blokkja is ugyanazokból a dalokból állt.

Az este fénypontja az Addig szeretnék élni című dal volt, amit Gyuri bácsi először prózában szavalt el, majd zongorakísérettel el is énekelt - ez nagyon őszinte és szép pillanat volt, sokan sírtak együtt Balázs Klárival...

Az este másik különlegessége a Korda-Balázs díszítésű kártyapakli megjelenése volt, amiben Gyuri bácsi a király és Balázs Klári a dáma. Jópofa ötlet, a koncert után hosszú sor kanyargott érte a merch pultnál.

A Korda-koncert után kezdődött a nosztalgiadiszkó, de ezen már nem sokan maradtak: ha valaki a három, egyébként kitűnő előzenekart is végignézte, eddigre negyedik órája álldogált a parketten.

Tóth Noémi és Szatmári Péter

