Új nézőtér

Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben

Szeptember 12-én különleges estén vehettünk részt a Magyar Színházban: fogadás és gálaműsor volt a megújult nézőtér, a mecénás program elindulása és az 1001 éjszaka 100. előadása alkalmából.

Ahogy a sajtótájékoztatón Nagy Viktor igazgató elmondta, az eddigi székek 1966-ban kerültek az épületbe, amikor a Nemzeti Színház 34 évre ideiglenesen ideköltözött. Majdnem 60 éves széksorokat sikerült tehát lecserélni újakra, illetve a nézőtér is új szigetelést, festést és burkolatot kapott. A székeket kipróbáltuk: szélesek, kényelmesek, viszont ha a másik néző hátulról rugdos, ugyanúgy lehet érezni...

Szabó Zoltán gazdasági igazgató a színház mecénás programjáról beszélt: a széket örökbefogadó cégek és rajongók neve mindaddig ott marad a karfába gravírozva, amíg a székek ott lesznek. A támogatók neve a felső szinten egy márvány táblán is megjelent, és az este folyamán a támogatók a székeken és a márványtáblán is megkereshették a nevüket. Érdekesség, hogy a márványtáblán a támogatók között szerepel mások mellett Ember Márk, Tolcsvay László (egyebek között a Koldus és királyfi zeneszerzője) és Geszti Péter (egyebek mellett az 1001 éjszaka társszerzője) is.

Amint Szabó Zoltán elmondta, lehet még székeket venni, a támogatás fejében kapott szolgáltatásokról (pl. belépőjegy premierekre), a színház honlapján (https://magyarszinhaz.hu/megujulo-nezoter/) lehet bővebben olvasni. A támogatást egyébként nem csak az épület felújítására használják, az előadásokat is fejlesztik belőle, nehéz sorsú színészeket támogatnak stb.

A sajtótájékoztatón a színház művészei közül Mészáros Árpád Zsolt elmondta, hogy életében először lett társulati tag - Nyíregyházán több mint 10 évig, az Operettben pedig több mint 20 évig ezek szerint nem volt az?! Haumann Máté és Kiss Anna Gizella pedig a hely varázsáról beszéltek.

Az este fő programja az 1001 éjszaka című darab 100. előadása volt, amin a támogatók és a sajtó képviselői vehettek részt. Az előadás különlegessége az volt, hogy a kettős szereposztásokban játszó minden színész itt volt, és felváltva, sőt néha egyszerre játszottak a darabban. A legviccesebb a két dzsinn (Szemenyei János és Pavletits Béla) volt - az egyik Harún el is röhögte magát rajtuk. Hatásos volt a két Dzsáfár is (Ember Márk és Szatmári Attila), Jenes Kitti Jázmin szerepében néha nem is tudta, melyiküktől féljen jobban... Igazi gálaműsor volt ez, a rajongók legnagyobb örömére.

Az előadást fogadás és ünneplés követte, beszédet mondott a rendező, valamint a három szerző közül kettő...

A Magyar Színház előadásaira a színház honlapján (https://magyarszinhaz.hu/programnaptar/) lehet jegyeket venni: mások mellett az 1001 éjszaka további előadásaira, de látható a Legyetek jók, ha tudtok színházi adaptációja, lesz Hamlet, Rómeó és Júlia, Valahol Európában, Koldus és királyfi...

Tóth Noémi és Szatmári Péter

Új nézőtér képekben - klikk a fotóra

 

[2025.09.20.]

