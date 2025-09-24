Figyelem, figyelem pénteken Likó Marcell szólóest lesz Budakalászon! Érdemes lesz ellátogatni az eseményre. Likó Marcell (Vadfruttik) szólóest Budakalászon! 2025. szeptember 26., AlterPlacc Likó Marcell az idén 20 éves Vad Fruttik együttes énekese és szövegírója méltán nyerte el 2017-ben az Artisjus "Az év dalszövegírója" díját. Az együttes 2014-ben Fonogram-díjat is kapott, “Az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele” kategóriában. Szóval talán nem is akad ma olyan hazai rockzenét kedvelő, aki ne ismerné a leghíresebb dalaik közül a Sárga zsigulit, a Nekem senkim sincsent, vagy éppen a Nem hiszeket. Likó Marcell kalandos életéről "Bunkerrajzoló" címmel könyv is készült, amit Géczi János, József Attila-díjas íróval ketten írtak. Panellét, apa–anya játszmák, elárvultság, élvezetek. Mintha csak erről szólnának a Vad Fruttik szövegei is, holott a rajongók ennél sokkal többről, egyéni megélésekről, és más-más korosztályos élményekről is beszámolnak.



Likó Marcell dalszövegei elsősorban énekhangra készültek, és bennük az ismeretlen ismerős történetekkel együtt ott az az idő, ami a hallgató életideje is. Ilyen élményekben lehet része bárkinek Likó Marcell szólóestjén, szeptember 26-án pénteken, a budakalászi AlterPlacc klubban. További infó: https://www.facebook.com/events/4140908172791435 Jegyek: https://www.jegy.hu/program/liko-marcell-vad-fruttik-szoloest-az-alterplacc-klubban-179771 [2025.09.24.]

