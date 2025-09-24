Piramis koncert lesz Budapesten - különleges vendég is érkezik

Esemény időpontja október 4.

PIRAMIS koncert Budapesten!

Különleges vendég: MINI zenekar

2025. október 4., 19:30, Budapest, MOMKult

Ötvenéves jubileumát ünnepli idén a legendás Piramis zenekar. A hazai rocktörténelem egyik legmeghatározóbb együttese 1975-ben alakult, és szinte azonnal az ország legnépszerűbb csapatai közé emelkedett. Gallai Péter, Köves Miklós, Som Lajos, Révész Sándor és Závodi János neve egyet jelentett a kor rockkultuszával – koncertjeik minden városban telt házasak voltak, dalaik pedig azonnal rockhimnuszokká váltak.

Bár a zenekar mindössze hat évig működött az eredeti felállásában, hivatalosan sosem oszlott fel. Az egykori tagok később is folytatták a közös zenélést, a Piramis pedig azóta is újra és újra színpadra lép, mindig az eredeti szellemiséghez hűen. A formáció történetének meghatározó állomása volt az 1992-es, öt teltházas Budapest Sportcsarnok-koncert és a 2006-os dupla Aréna-show.

A zenekar jelenlegi felállásában két eredeti tag – Závodi János és Köves Miklós „Pinyó” – mellett Nyemcsok János „Csoki”, Vörös Gábor „Vöri”, Nyemcsok Bence és Szűcs Janó alkotják a Piramist. Gallai Péter és Som Lajos már az égiek zenekarát erősítik, de zenei örökségük tovább él a koncertekben és a közönség emlékezetében.

Október 4-én, a MOMkult színpadán a Piramis ünnepi műsorral készül, amelyben az ikonikus slágerek mellett különleges vendégek is közreműködnek: Németh Károly és Török Viktor, a Mini zenekar képviseletében. Az este lendületes időutazást, mégis mai energiákkal teli rockélményt ígér minden generáció számára.

Vendégzenekar a Historic song együttes.

Jegyvásárlás: https://momkult.jegy.hu/program/piramis-50-179681/1313494

További infó: https://www.facebook.com/events/3996467137285706

[2025.09.24.]