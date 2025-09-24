2025. szeptember 24. | szerda | Gellért, Mercédesz nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Piramis koncert lesz Budapesten - különleges vendég is érkezik

Esemény időpontja október 4.

PIRAMIS koncert Budapesten!

Különleges vendég: MINI zenekar

2025. október 4., 19:30, Budapest, MOMKult

Ötvenéves jubileumát ünnepli idén a legendás Piramis zenekar. A hazai rocktörténelem egyik legmeghatározóbb együttese 1975-ben alakult, és szinte azonnal az ország legnépszerűbb csapatai közé emelkedett. Gallai Péter, Köves Miklós, Som Lajos, Révész Sándor és Závodi János neve egyet jelentett a kor rockkultuszával – koncertjeik minden városban telt házasak voltak, dalaik pedig azonnal rockhimnuszokká váltak.

Bár a zenekar mindössze hat évig működött az eredeti felállásában, hivatalosan sosem oszlott fel. Az egykori tagok később is folytatták a közös zenélést, a Piramis pedig azóta is újra és újra színpadra lép, mindig az eredeti szellemiséghez hűen. A formáció történetének meghatározó állomása volt az 1992-es, öt teltházas Budapest Sportcsarnok-koncert és a 2006-os dupla Aréna-show.

A zenekar jelenlegi felállásában két eredeti tag – Závodi János és Köves Miklós „Pinyó” – mellett Nyemcsok János „Csoki”, Vörös Gábor „Vöri”, Nyemcsok Bence és Szűcs Janó alkotják a Piramist. Gallai Péter és Som Lajos már az égiek zenekarát erősítik, de zenei örökségük tovább él a koncertekben és a közönség emlékezetében.

Október 4-én, a MOMkult színpadán a Piramis ünnepi műsorral készül, amelyben az ikonikus slágerek mellett különleges vendégek is közreműködnek: Németh Károly és Török Viktor, a Mini zenekar képviseletében. Az este lendületes időutazást, mégis mai energiákkal teli rockélményt ígér minden generáció számára.

Vendégzenekar a Historic song együttes.

Jegyvásárlás: https://momkult.jegy.hu/program/piramis-50-179681/1313494

További infó: https://www.facebook.com/events/3996467137285706

[2025.09.24.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.]
gazda szolgáltatás [2025.09.11.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

"Ez az igazi Juni!" - L.L. Junior új dalában visszatért a régi stílusa
Rózsák háborúja a Parkban - megnéztük a Hurts koncertet
Kedvenc punk nagypapánk a Parkban - Billy Idol koncerten jártunk
"Egy új kedvenc dal a többi mellé" - itt a 4S Street újdonsága
Meghitt csendek és felszabadult, táncos hangulat a Parkban - megnéztük a 4S Sreet első Budapest Parkos koncertjét 
A svájci hegyekből a reflektorfénybe: JODOKCELLO először Budapesten - jegyek itt
A 101 Hang az MVM Dome-ban - jegyek az 5 órás Depeche Mode-ünnepre
Szenvedély és ritmus: szeptemberben jön az 5. pécsi tangófesztivál!
Megjelent az Ossian új nagylemeze
Ossian új klipje megrázza a rajongókat - Az "Érkezés" máris közönségkedvenc lett!
Free jazz először az érdi fesztiválon - különleges esték szeptemberben
Hú, ez jó! - Szandi és szabad életérzés dalban
Dzsúdló Tokaj Fesztiválkatlan koncert 2025 - Jegyek, infók, élmény
Crowd surf gumicsónakkal, metal szeánsz - megnéztük a teltházas Avenged Sevenfold koncertet a Parkban
Behajózik az Amerikai komédia a Veres 1 Színházba
Lord Of The Lost - márciusban 25 újra Budapesten! 
Huszonöt év után újra Budapesten a Vanden Plas
Dumaszínház 2025 ősz - új arcok, új estek, új sztorik!  
Rudolf a Margitszigeten - Győr bátor vállalkozása
 Megjelent Siklósi Örs kiadatlan szólólemeze

Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Idén nyáron egy mesés és látványos élmény...

Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
Július 21-én...
Dupla jubileumi metal szeánsz a Barba Negrában
Robbie Williams óriási bulit csinált Budapesten - képekben
Élő zene, tánc és extázis: így búcsúzott a nyár a SZIN-en
Az Esti Kornél tényleg kitette a szívét a Budapest Parkba
Megnéztük T. Danny koncertjét a Budapest Parkban - képekben
beszámolók még