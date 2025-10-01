Megnéztük KKevin koncertjét a Budapest Parkban - képekkel

Első saját koncertje volt KKevinnek a Budapest Parkban: a februári dupla Akvárium koncertek egyenes folytatása volt, mégis szintlépés, amit szinte tökéletesen megvalósított.

Mi sem jellemzőbb KKevin népszerűségére a szakmában, mint hogy azok is szurkoltak neki, akik nem léptek fel vele: Jaber a lakásának az erkélyéről hajszárítóval űzte el az esőfelhőket, hogy ne essen az eső a koncert alatt, BSW Gaben pedig Insta-sztorikat posztolt a buli előtt és alatt is.

Jaber hajszárítója vagy az égiek kegyessége miatt, de hét órakor elállt az eső, és csak 10 órakor kezdett esni újra, vagyis a KKevin koncert alatt pont nem áztunk el. Vini műsoráról így is lemaradtunk sajnos, a Sissel érkező Bruno X Spaccra viszont már ott sorakoztunk mi is a színpad előtt.

Bruno X Spacc az általunk az Akváriumban látott sleppel érkezett a Budapest Parkba is, de itt kevésbé volt érdekes látványelem a DJ pult körül bulizgató haveri kör. Saját sztárvendégeik is voltak: VZS és Mario, Mollywood és a Valmar, és az ismert slágerek után egy kiadatlan dalt is előadtak.

Láttunk már klassz megérkezéseket a Park színpadára: T. Danny és Majkáék a kifutóból emelkedtek ki, a Wellhello egy ágyból ereszkedett le... De ebben a mezőnyben is erős volt KKevin érkezése: egy piros Porschéval, egy téglafalat áttörve érkezett meg a színpad bal oldalára, majd az autóból kiszállva a színpadra.

Az egész koncert alaposan végig volt gondolva, ki volt találva ahhoz képest, hogy az első saját nagykoncertje volt. A sztárvendégei például bármelyik fesztivál nagyszínpadát elfoglalnák akár két estére is. Igaz, maga KKevin már annyiszor volt sztárvendég mindenki másnál... A bevezető dalok után T. Danny vendégsége nyitotta a sort, álarcban, Csirió, később Dzsindzser érkezett. Ezt a blokkot a Rollin' bevezetője zárta - a közönség már kezdett beindulni, de ez még csak ízelítő volt, "Akkor ezt fogjátok tudni!" - mondta KKevin, és ezt még kétszer eljátszotta az este folyamán...

Következett a zenekaros blokk, és pillanatok alatt kiderült, miért jobb egy zenekaros koncert, mint a playback: az élő dob, az élő gitárok egy teljesen más hangulatot teremtettek, amit mi melegebbnek, bensőségesebbnek éreztünk. Más kérdés, hogy a dalok pont nem bensőséges, meleg témájúak voltak: Patkány, Háború, Hazudtál...

KKevin koncert képekben - klikk a fotóra

A zenekaros blokk után a többi együttműködés következett: Missh, Gáspár Laci, GWM és a többiek. A Se veled, se nélküled Marics Petivel tábortüzes hangulatot kapott, mert ülve adták elő, aztán a Volt pár alkalom LL Juniorral és a Valmarral mindig mindenhol óriási buli. LL Junior maradt is a színpadon a Csavargóra, Cigányügyre, Gettómilliomosra.

Nyilvánvaló, hogy a backstage-ben is nagy buli lehetett: Marics Peti másodszorra már pohárral a kezében érkezett a színpadra, Bruno X Spacc pedig egy ideig egyáltalán nem... Pedig a KKevinnel közös dalaik saját blokkot kaptak a műsorban, csak éppen az előadók hiányoztak hozzá... KKevin elkezdte a Topshitet nélkülük, majd lement volna megnézni, hol vannak, de pont mire lement a színpadról, Bruno és Spacc megérkezett a másik oldalon... Az utolsó előtti blokkra Desh is sokára találta meg a színpadot, Young Fly tartotta a frontot helyette is, a Rollin tényleges előadására viszont már minden rendben volt.

Zárásként pedig a mulatós blokk, majd az ünneplés, együtt az összes szereplővel. KKevin eddig tökéletesen kézben tartott mindent, ami egyébként óriási dolog 25 évesen, sok ezer ember előtt, sokféle műsorelemmel, sok dalt előadva. Teljesen megérdemelte, hogy lefekhessen sírni a színpadra - csak hát a társaságnak is ez a volt a nyári szezon vége: Bruno összegörnyedve röhögött Young Fly poénján, Gáspár Laci felbontott egy pezsgőt, Marics Peti csak Mollywoodba kapaszkodva tudott állva maradni... LL Junior volt annyira észnél, hogy mondjon egy összeszedett köszöntést KKevinről, rendes dolog volt tőle. Ezután T. Danny is köszöntőbe kezdett, amitől láthatóan mindenki kissé aggódni kezdett... De miután elmesélte, hogy együtt laktak Kevinnel a Belgrád rakparton, valaki rászólt, hogy elég lesz, és mivel az eső is esni kezdett, a fellépők szépen hátramentek, a közönség pedig haza.

Tóth Noémi és Szatmári Péter

Setlist:

Rólad szól 60% Tetris Kellett a pénz (feat. T. Danny) Cartier (feat. T. Danny) Csirió (feat. T. Danny) Dealer Xerxes Twister (feat. T. Dzsindzser) Patkány Háború Hazudtál Kislány Magamért Prioritás Nem vagyok rosszul (feat. Missh) Forog a Föld (feat. Gáspár Laci) Chivas (feat. GWM) Hess (feat. Mikee Mykanic, Tirpa) Se veled, se nélküled (feat. Marics Peti) Volt pár alkalom (feat. Valmar, LL Junior) Csavargó (feat. LL Junior) Cigány-ügy (feat. LL Junior) Gettómilliomos (feat. LL Junior) Topshit (feat. Bruno X Spacc) Prosecco (feat. Bruno) Bandana (feat. Young Fly, Desh) Rollin (feat. Young Fly, Desh) Mulatós blokk, Csavargó (Sanci Káté)

[2025.10.01.]