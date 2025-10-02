2025. október 2. | csütörtök | Petra nevenapja
 
Megjelent a Roadlegendák, legendás roadok kötet II. része - recenzió

Megjelent a könnyűzenei technikusok életét bemutató interjú-sorozat második része.

A kötet továbbviszi az első rész erényeit: a bemutatott életutak érdekesek, hatásosak, sok apró részletet megismerhetünk a régi zenekarok működéséből. A kötetben ezúttal sincs bennfenteskedés, csak néhány csajozós sztori fért bele a rengeteg piálós történet mellé.

Nagyon erős a könyv képanyaga, rengeteg rocktörténeti jelentőségű fotó van benne. Omega, LGT, P. Mobil utazás közben, koncerten, lehet csócsálni, mikor melyik zenekarban kik játszottak együtt. Ugyanilyen érdekesek a zenekarok működésének magyarázatai: a roadok belülről, mégis kívülállóként, objektíven és tisztán láttak és értettek meg jelenségeket.

Ebben a részben több olyan szereplő mesél az életéről, akik a pályafutása során nem csak 2-3 zenekart szolgált ki, hanem kifejezetten sokakkal dolgozott együtt. Például, ha egy zenekar egy adott időszakban kevesebbet koncertezett, sokan az üzemeltető roadokkal együtt bérbe adták a "cuccot" más együttesek részére is. Ez az olvasó számára is szélesebb spektrumot, még több jó sztorit jelent. Többet beszélnek egymásról is, a fiatalabb roadok az öregekről, köztük Nemes Lászlóról, az Omega legendás hangmérnökéről - a kötet kedvet csinál Bálint Csaba: A Nemes című könyvéhez is...

Számomra az egyik legérdekesebb életút Loboé volt, aki mérnöki szakértelmet adott hozzá ehhez a pakolós, autóvezetős, szerelős pályához. Másokra is jellemző volt persze, hogy idővel beletanultak a hang- vagy világítástechnikába, Lobó viszont ebből a mezőnyből is ki tudott tűnni, amikor például a hang terjedésének szinuszgörbéje alapján kialakított, szovjet rétegelt lemezből készített tölcsért hangszórókhoz, amelyeknek pont be kellett férnie az Avia teherautó hátuljába, hogy aztán az LGT kellően hangos legyen a koncerteken...

Hudák Mihály a szereplők fiatalabb generációjához tartozik, és elsősorban felszereléshez kötődött, nem zenekarhoz. Ebben a sorozatban ő beszélt először a haknizásról, például egyidőben dolgozott együtt Korda Györgyékkel és a Pokolgéppel, érdekes lehetetett, és nála is nagyon érdekes, hogyan állta meg a helyét a road korszaka után.

Egy másik kedvencem Mátrai László fejezete volt: az ő élete mintha a könyv eszenciája lenne. Mindenkivel dolgozott, mindenkiről vannak történetei, de senkiről sem mond rosszat. Ráadásul ő olyan sztárokról beszél, akik már nekem is ismerősek: LGT, Omega, Dolly Roll, Neoton. Közelről ismerte Nemes Lászlót is...

Rádler András Kacor pedig azokat a rockzenészeket mutatja be, akik szegényebbek voltak: a Beatricét, amiben sose volt pénz, egy zenész a próbák és koncertek mellett takarítani járt, egy merőkanál bablevest evett az egész zenekar, Feró pedig maga varrta a zenekar ruháit...

A könyv megvásárolható:

Grund Records

Rockdiszkont

Szatmári Péter

[2025.10.02.]

