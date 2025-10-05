2025. október 5. | vasárnap | Aurél nevenapja
 
Charlie (Horváth Károly)

Charlie Debrecenben lép fel decemberben - jegyek itt

Charlie: „Annyi minden történt…” koncert Debrecenben



2025. december 27-én, szombaton 19:00-kor a Kölcsey Központ Nagytermében lép fel Charlie a „Annyi minden történt…” turné keretében. 

Charlie – rock, jazz, blues, soul és funky műfajokban is otthonosan mozgó, jellegzetesen rekedt hangú előadóművész – zenéje generációkat köt össze.

Az est keretében felcsendülnek legnagyobb slágerei, művészi pályafutásának állomásai és az aktuális turné üzenetei.

???? Jegyvásárlás itt:
Charlie – Annyi minden történt koncertjegyek

[2025.10.05.]

