Charlie Debrecenben lép fel decemberben - jegyek itt Charlie: „Annyi minden történt…" koncert Debrecenben



2025. december 27-én, szombaton 19:00-kor a Kölcsey Központ Nagytermében lép fel Charlie a „Annyi minden történt…” turné keretében. Charlie – rock, jazz, blues, soul és funky műfajokban is otthonosan mozgó, jellegzetesen rekedt hangú előadóművész – zenéje generációkat köt össze.



Az est keretében felcsendülnek legnagyobb slágerei, művészi pályafutásának állomásai és az aktuális turné üzenetei. ???? Jegyvásárlás itt:

