Tori Amos

Tori Amos visszatér Budapestre - jegyek

Tori Amos bejelentette új stúdióalbumát, valamint egyesült királyságbeli és európai turnéját




Tori Amos 2026 májusában az Erkel Színházban ad koncertet, új stúdióalbumához, az In Times of Dragons-hoz kapcsolódó európai turnéja keretében. A több mint tizenkétmillió eladott lemezzel és nyolc Grammy-jelöléssel rendelkező amerikai énekes-dalszerző új albuma politikai és személyes témákat ötvöz, a demokrácia és zsarnokság harcát állítva középpontba. A lemez az énekesnő 35 éves karrierjének lírai összegzése is egyben. A budapesti koncert 2026. május 3-án lesz, jegyelővásárlás október 8-tól elérhető. A turnén Amos régi zenésztársai és háttérénekesei kísérik. A magyarországi szervező a fenntarthatóságra törekvő Green Stage Production.

Örömmel jelentjük be, hogy a több mint tizenkétmillió eladott lemezzel büszkélkedő, világszerte elismert énekes-dalszerző, Tori Amos hamarosan megjelenteti 18. stúdióalbumát, az In Times of Dragons-t amelyhez egy évtizede nem látott nagyszabású európai turné is kapcsolódik, a turné egyik állomása Budapest lesz. Az új album és a hozzá tartozó koncertsorozat nemcsak Tori Amos művészi megújulását jelzi, hanem méltó ünnepe annak a páratlan életműnek is, amely a kortárs zene egyik legmeghatározóbb és leginspirálóbb alakjává tette.

jegyelővásárlás október 8-án, szerdán 10 órakor, a jegyértékesítés pedig október 10-én, pénteken 10 órakor indul.

Jegylink                  

Az 1992-es Little Earthquakes című debütáló albuma óta az Észak-Karolinában született énekesnő, zongorista és dalszerző az évek során olyan életművet épített fel, amelyet a félelem nélküli történetmesélés és az egyedi zenei hang jellemez.

Az In Times of Dragons, az énekesnő tizennyolcadik stúdióalbumaami méltó folytatása eddigi életművének: egy sodró erejű, lírai utazás a kitartásról és a lelki ébredésről, ahol a szabadság utáni vágy szembesül azokkal az erőkkel, amelyek uralni és elnémítani igyekeznek a világot. „Az In Times of Dragons egy metaforikus történet a demokrácia és a zsarnokság küzdelméről, amely tükrözi a demokrácia jelenlegi, szándékosan előidézett és elborzasztó leépülését - a „diktátor-hívő gyíkszörnyek” tettei által, akik bitorolják Amerikát.”- nyilatkozta Tori Amos

Az album megjelenését az elmúlt évtized legnagyobb európai turnéja kíséri, amely 2026 áprilisa és májusa között tizenhét országon át vezeti végig a művésznőt.Ezúttal is a régi, hűséges zenésztársai kísérik: Jon Evans zenei vezető és basszusgitáros, valamint Ash Soan dobos, és három tehetséges háttérénekes: Liv Gibson, Deni Hlavlinka és Hadley Kennary is táraul. A turné koncertjein az új album, az In Times of Dragons dalai mellett felcsendülnek a művésznő 35 éves, páratlan karrierjének legemlékezetesebb szerzeményei is, abból a nagyszerű életműből, ami nyolc Grammy-jelöléssel és több mint tizenkétmillió eladott albummal vált a kortárs zene egyik meghatározó fejezetévé.Az In Times of Dragons-szal ismét mesterien fonja össze a politikait és a személyes üzenetét, egy mélyen átélt, gondolatébresztő alkotásban, amely a jelenkor sürgető, nyugtalanító hangulatával rezonál, miközben hű marad művészi bátorságához és egyedülálló zenei látásmódjához.

A koncert magyarországi szervezője a Green Stage Production iroda, melynek mottója:

"A Földünk védelme, és ezért tudatos célunk, minden általunk megrendezésre kerülő koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználások adataiból kiszámíthassuk az adott események Ökológiai lábnyomát, ezen számítások eredményeként pedig annyi fát ültessünk hazánkban, amely ezt a keletkezett öko lábnyomot ellensúlyozni képes".

[2025.10.08.]

