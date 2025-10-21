Majdnem Lemezbemutató koncert: Sztárparádé Závodi Gábor koncertjén

A legendás zenész újra színpadon

Závodi Gábor november 18-án ismét Budapesten koncertezik, ezúttal a különleges Majdnem Lemezbemutató koncert alkalmával. A helyszín a hangulatában is ikonikus Bűrer kert lesz (Óból utca 1.), ahol a zenész legújabb szólólemezének, a tavaly megjelent „MajdNem!” című albumnak a dalai csendülnek fel.

Závodi nem először varázsolja el közönségét ilyen nagyszabású műsorral – sokan emlékeznek még a „Závodi 50 Hang” című koncertre, amelyet tizenegy éve telt ház előtt tartott. Az idei esemény az akkori energia és minőség méltó folytatásának ígérkezik.

Sztárvendégek és különleges hangzás

A koncert egyik legvonzóbb eleme, hogy Závodi Gábor ezúttal is több mint tíz sztárvendéggel lép majd színpadra. A meghívottak között igazi nagy nevek sorakoznak:

Koncz Zsuzsa

Rúzsa Magdi

Tóth Vera

Király Viktor

Sipos Péter és Sipos Tamás

Maróthy Zoltán

Simó Annamária

a Voices együttes

Závodi Marcel

A produkció nemcsak zeneileg, hanem technikailag is különleges lesz: a közönség térhatású, 3D hangzásban élvezheti az előadást, ami új dimenzióba emeli a koncertélményt.

Miért érdemes ott lenni?

A Majdnem Lemezbemutató koncert nemcsak egy sima fellépés, hanem egy zenetörténeti pillanat: Závodi Gábor életművének új fejezete, ahol múlt és jelen találkozik – ikonikus vendégekkel, új hangzással és szívből jövő dalokkal.

A november 18-i est minden zenerajongó számára kihagyhatatlan, aki szereti az igényes, lélekkel teli magyar pop-rock hagyományt.

