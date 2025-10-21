Majdnem Lemezbemutató koncert: Sztárparádé Závodi Gábor koncertjén
A legendás zenész újra színpadon
Závodi Gábor november 18-án ismét Budapesten koncertezik, ezúttal a különleges Majdnem Lemezbemutató koncert alkalmával. A helyszín a hangulatában is ikonikus Bűrer kert lesz (Óból utca 1.), ahol a zenész legújabb szólólemezének, a tavaly megjelent „MajdNem!” című albumnak a dalai csendülnek fel.
Závodi nem először varázsolja el közönségét ilyen nagyszabású műsorral – sokan emlékeznek még a „Závodi 50 Hang” című koncertre, amelyet tizenegy éve telt ház előtt tartott. Az idei esemény az akkori energia és minőség méltó folytatásának ígérkezik.
Sztárvendégek és különleges hangzás
A koncert egyik legvonzóbb eleme, hogy Závodi Gábor ezúttal is több mint tíz sztárvendéggel lép majd színpadra. A meghívottak között igazi nagy nevek sorakoznak:
A produkció nemcsak zeneileg, hanem technikailag is különleges lesz: a közönség térhatású, 3D hangzásban élvezheti az előadást, ami új dimenzióba emeli a koncertélményt.
Miért érdemes ott lenni?
A Majdnem Lemezbemutató koncert nemcsak egy sima fellépés, hanem egy zenetörténeti pillanat: Závodi Gábor életművének új fejezete, ahol múlt és jelen találkozik – ikonikus vendégekkel, új hangzással és szívből jövő dalokkal.
A november 18-i est minden zenerajongó számára kihagyhatatlan, aki szereti az igényes, lélekkel teli magyar pop-rock hagyományt.
