Lesz Mikulásgyár 2025-ben? Íme a válasz! Nem 19-re húznak lapot - jön a 21. MikulásGyár! Sem minisztériumok, sem állami rendezvényalapok nem támogatnak, ezért létszükséglet lesz a multik, a magyar cégek és az egyéni adományozók egyszeri utalása is, hogy a működési kölségeink legalább egy részét fedezni tudjuk.



Az utalásokat a mai naptól várjuk és hálásan köszönjük - mondta Zsolnai Endre főszervező. December 1. és 21. között tartunk nyitva, 21 napon keresztül, december 21-én 21 órakor zárunk - mondta Zsolnai Endre főszervező. Idén is Joulupukki nyitja meg az idei eseményünket.



A MikulásGyár szervezésében érkezik hazánkba az igazi finn mikulás, a megnyitó után 9 napon keresztül járja az országot, s találkozik több tízezer gyermekkel. A tavalyi évben 99 ezer kilónyi minőségi természetbeni adományt osztottunk szét a szegény gyermekek, nagycsaládok között, ez 49 település kb. 8.700 gyermekét jelenti. 1.450 önkéntes 4.900 órányi munkát adott a közösbe. (Bővebben: https://mikulasgyar.hu/cikk/sajto) Idén cél a 120.000 kilónyi adomány.



Nem maradnak el a szórakoztató programok sem, kb. 90 ingyenes zenei és színházi programunk lesz a főhelyszínünkön, köztük újdonságok is. [2025.10.28.]

