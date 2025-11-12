Folytatták! A zene, ami hidakat épít

Második alkalommal adott otthont Magyarország az eltérő fejlődésmenetű zenészek számára megrendezett nemzetközi Great Music Festival-nak.

Egy este, amikor a zene nemcsak művészet, hanem híd a kultúrák és embertársaink között. 2025. november 8-án az Aranytíz Kultúrházban került megrendezésre az SK Great Music Festival (GMF). Az SK On Hungary anyavállalata, az SK Innovation támogatásával megvalósult esemény mára a világ egyik legjelentősebb olyan fesztiváljává vált, amely az eltérő fejlődésmenetű művészek számára biztosít fellépési lehetőséget, bemutatja kivételes képességeiket és elősegíti társadalmi integrácójukat.

Az alapítása óta eltelt nyolc évben 238 zenei formáció és több mint 2500 zenész állt színpadra a fesztiválokon. A résztvevők közül sokan folytatnak zenei tanulmányokat, tevékenykednek hivatásos művészként és alkotnak együtt neves zenekarokkal.

A Great Music Festival 2023-ban vált nemzetközileg ismertté: az első Dél-Koreán kívüli eseményt az Egyesült Államokban, Atlantában rendezték meg, ezt követően 2024-ben Magyarország adott otthont a GMF első európai állomásának. Idén a magyar közönség ismét részese lehet az inspiráló rendezvénynek: a 2025-ös GMF Hungary a kulturális sokszínűséget, az összefogást és a zene univerzális erejét ünnepli.

A program kiemelt fellépője az eltérő fejlődésmenetű gyermekek által alapított Parapille Zenekar volt, amelyet az SK Innovation 2023 óta támogat, és amely a 2024-es budapesti fesztiválra jött létre. Színpadra lépett továbbá a Parafónia Zenekar, A zene mindenkié egyesület nagymúltú együttese, amelyet fiatal, eltérő fejlődésmenetű zenészek alkotnak. A budapesti fesztivál díszvendége az 5. GMF győztes előadója, a koreai Vivace Ensemble hegedű-brácsa duó volt, akik inspiráló repertoárral gazdagították az esemény programját.

A GMF küldetése, hogy megváltoztassa a társadalom szemléletét az eltérő fejlődésmenetű embertársainkról azáltal, hogy zenén keresztül mutatja be elhivatottságukat a személyes fejlődésük iránt. “Nem gondoskodásra szoruló személyekként, hanem tehetséges, aktív társadalmi szereplőkként tekintünk rájuk” – hangsúlyozta Fabényi Réka, a Parafónia zenekar zenei vezetője.

A GMF nemzetközi megszervezésével az alapítók célja, hogy világszerte bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak az eltérő fejlődésmenetű művészek számára, valamint hidat képezzenek a különböző országokban alkotó, hasonló élethelyzetű zenészek között. A rendezvény reményeik szerint Magyarországon is hagyományt teremt, évről évre teret adva a kulturális párbeszédnek és az esélyegyenlőségi törekvéseknek.

