2025. november 12. | szerda | Jónás, Renátó nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Folytatták! A zene, ami hidakat épít

Második alkalommal adott otthont Magyarország az eltérő fejlődésmenetű zenészek számára megrendezett nemzetközi Great Music Festival-nak.

Egy este, amikor a zene nemcsak művészet, hanem híd a kultúrák és embertársaink között. 2025. november 8-án az Aranytíz Kultúrházban került megrendezésre az SK Great Music Festival (GMF). Az SK On Hungary anyavállalata, az SK Innovation támogatásával megvalósult esemény mára a világ egyik legjelentősebb olyan fesztiváljává vált, amely az eltérő fejlődésmenetű művészek számára biztosít fellépési lehetőséget, bemutatja kivételes képességeiket és elősegíti társadalmi integrácójukat.

Az alapítása óta eltelt nyolc évben 238 zenei formáció és több mint 2500 zenész állt színpadra a fesztiválokon. A résztvevők közül sokan folytatnak zenei tanulmányokat, tevékenykednek hivatásos művészként és alkotnak együtt neves zenekarokkal.

A Great Music Festival 2023-ban vált nemzetközileg ismertté: az első Dél-Koreán kívüli eseményt az Egyesült Államokban, Atlantában rendezték meg, ezt követően 2024-ben Magyarország adott otthont a GMF első európai állomásának. Idén a magyar közönség ismét részese lehet az inspiráló rendezvénynek: a 2025-ös GMF Hungary a kulturális sokszínűséget, az összefogást és a zene univerzális erejét ünnepli.

A program kiemelt fellépője az eltérő fejlődésmenetű gyermekek által alapított Parapille Zenekar volt, amelyet az SK Innovation 2023 óta támogat, és amely a 2024-es budapesti fesztiválra jött létre. Színpadra lépett továbbá a Parafónia Zenekar, A zene mindenkié egyesület nagymúltú együttese, amelyet fiatal, eltérő fejlődésmenetű zenészek alkotnak. A budapesti fesztivál díszvendége az 5. GMF győztes előadója, a koreai Vivace Ensemble hegedű-brácsa duó volt, akik inspiráló repertoárral gazdagították az esemény programját.

A GMF küldetése, hogy megváltoztassa a társadalom szemléletét az eltérő fejlődésmenetű embertársainkról azáltal, hogy zenén keresztül mutatja be elhivatottságukat a személyes fejlődésük iránt. “Nem gondoskodásra szoruló személyekként, hanem tehetséges, aktív társadalmi szereplőkként tekintünk rájuk” – hangsúlyozta Fabényi Réka, a Parafónia zenekar zenei vezetője. 

A GMF nemzetközi megszervezésével az alapítók célja, hogy világszerte bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak az eltérő fejlődésmenetű művészek számára, valamint hidat képezzenek a különböző országokban alkotó, hasonló élethelyzetű zenészek között. A rendezvény reményeik szerint Magyarországon is hagyományt teremt, évről évre teret adva a kulturális párbeszédnek és az esélyegyenlőségi törekvéseknek.

[2025.11.12.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Elment a legendás rádiós - nyugodjon békében!
Újabb elismerést kapott Szörényi Levente, gratulálunk!
Különleges fesztivált tartanak a Magyar Zene Házában
A progresszív death metal mesteri a Barba Negraban - Opeth koncerten jártunk 
Radnótit énekel az amerikai énekesnő, Sari Schorr
Érdekes klip érkezett: Legyen még egy kis nyár
Megjelent a Magma Rise 2010-es debütáló albumának jubileumi újrakiadása
Új köntösben a "Szabadság, szerelem!"
Emlékezés és összefogás a Don-kanyarnál elesettekért
Gyökerek és szárnyak - új előadás a Magyar Állami Népi Együttestől
Az Akvárium Klubba költözik a Wolf Alice koncertje
Furfangos mesével veszi kezdetét a gyermekelőadások sora a Békéscsabai Jókai Színházban
Újabb világsztár lép fel az Operaházban - jegyek itt
Lesz Mikulásgyár 2025-ben? Íme a válasz!
W.A.S.P. koncert októberben: a teljes debütalbumot eljátssza majd Blackie Lawless!
A Fat Freddy’s Drop Budapestre is elhozza a Based on a True Story jubileumi turnéját
Kiderült! Ennyi ember bulizott idén a Budapest Parkban
Novemberben beveszi az MVM Dome színpadát is az Electric Callboy
Rangos elismerést kapott a 45 éves Solaris együttes
Christopher Cross először Budapesten

„That was f***ing great!!!” – méregtelenítés a ONE OK ROCK budapesti DETOX koncertjén
Besz...

Klasszikus thrash, hard rock és nu metal borította lángba az Arénát - Disturbed / Megadeth koncerten jártunk 
Október 6-án két gigantikus metal csapat töltötte meg a Papp László Arénát. Megnéztük a Disturbed koncertjét a Megadeth...
Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Dívák estje  - a Nő ünnepe a MüPában
Egyszer ezt is látni kell! - Katy Perry koncertbeszámoló
Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
A blues gitár mágus visszatért hozzánk - Dan Patlansky koncerten jártunk
beszámolók még