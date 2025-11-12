Rolling Stones tribute est élőkoncerttel és koncertfilmmel a Lurdy Moziban

A Lurdy Rock Klub élőzenés tribute programsorozat következő eseményén, november 15-én élőkoncerttel és koncertfilm vetítéssel és tisztelegnek a The Rolling Stones munkássága előtt.



Az est első részében a STONED tribute zenekar idézi meg a Stones legnépszerűbb dalait, majd levetítjük a The Rolling Stones - Sweet Summer Sun - Hyde Park Live 2013-as londoni koncertjéről készült mozifilmet.



2025 őszétől élőzenés tribute est-sorozattal tisztelegnek a rocktörténet leghíresebb zenekarai előtt a Lurdy Moziban. Minden tribute eseményen a rocklegendák szellemiségét továbbörökítő hazai zenekarok adnak élőkoncertet, utána pedig egy-egy ikonikus koncertfilm kerül műsorra.

A következő alkalmon, november 15-én szombat este a Rolling Stones több mint hat évtizeden átívelő pályája kerül a fókuszba. Koncertet ad a 2003-ban alakult Stoned tribute zenekar, ami néhány őrült Stones rajongó otthoni, alkalmi zenélgetéséból egy csak és kizárólag - 100% - Rolling Stones-t játszó zenekarrá formálódott. A Stoned tagjainak – Jókay Árpád gitár, ének, Bacsa Gyula zongora, Dudinszky Zoltán szaxofon, Bereczki Zoltán basszusgitár és Zsiros Csaba dob – zene iránti elkötelezettsége és alázata a garancia arra, egyre magasabb színvonalon tudják előadni a "Világ legjobb Rock'n'Roll Zenekarának" dalait.



A zenekar már több mint száz Rolling Stones koncertet "jegyez", ami szintén nagy hatással van saját előadásmódjukra, segítve, hogy minél hitelesebben mutathassák be a Stones életművét. A koncerten a Rolling Stones történetének valamennyi korszakából elhangzanak dalok, a legnagyobb és legismertebb slágerektől kezdve a rajongói ritkaságokig, sokféle stílus színesíti a műsort.



A koncert után vetítés következik, a The Rolling Stones - Sweet Summer Sun - Hyde Park Live című koncertfilmje, amit 2013-ban, a Stones történelmi és diadalmas visszatérésén rögzítettek. 100.000 rajongó, minden korosztály egyforma rajongással nézte és hallgatta a zenekart, amely ismét ötcsillagos koncertet adott. Ez a lenyűgöző és egyszeri koncert, illetve az itt rögzített film tökéletes módja annak, hogy a rajongókkal együtt ünnepeljük a Rolling Stones zenékét pont ott, ahonnan indultak szülővárosuk saját színpadán. A filmen – amellyel egyúttal a 2021 augusztusában elhunyt Charlie Wattsra is emlékezünk – a teljes koncert, az ott elhangzó összes szám látható és halható, 21. századi technikával, digitális 5.1 hanggal.

Előzetes: https://www.youtube.com/watch?v=JH9mjCFqHFk

Részletek a Lurdy Mozi honlapján: https://lurdymozi.hu/film/rolling-stones-tribute-est-lurdy-rock-klub-stoned-elokoncert-the-rollling-stones-hyde-park-live-koncertfilm-607

Esemény a Facebookon: https://www.facebook.com/events/1019279230323691

A havonta megrendezésre kerülő Lurdy Rock Klub tribute est programsorozat további részében olyan legendás zenekarok előtt tisztelegnek, mint a Led Zeppelin, a The Beatles és a Pink Floyd.

[2025.11.12.]