Jason Donovan 36 év után újra Budapesten

Az 1990-es, Kisstadionban adott koncertje után az ausztrál popsztár, Jason Donovan 2026. október 10-én visszatér a magyar fővárosba: az Aréna Retro Party #7 egyik fellépőjeként érkezik a Papp László Sportarénába.

Jason 1986-tól 1989-ig szerepelt az ausztrál Neighbours (Szomszédok) című sorozatban, 1988-ig Kylie Minogue oldalán, aki a Stock-Aitken-Waterman triónak köszönhetően a nemzetközi popsztárságot választva kilépett a szappanoperából.

Donovan sorsa hasonlóan alakult akkori szerelméhez, Kylie-hoz: szintén az angol mesterhármas vette szárnyai alá, és 1988-ban megjelent első kislemeze, a Nothing Can Divide Us, illetve a párjával közös duettje, az Especially For You, amely 1989-ben a brit slágerlisták élén végzett, ahogyan a következő slágerei, a Too Many Broken Hearts és a Sealed With A Kiss is. A Ten Good Reasons című debütáló albuma az év legkelendőbb lemeze lett az Egyesült Királyságban (ötszörös platinaként több, mint másfél millió példány fogyott belőle): az utolsó róla kimásolt dal az ezüstérmes Every Day volt.

A második korong, a platina státuszt elérő, 1990-es Between The Lines előfutára, a When You Come Back To Me azért végzett a dobogó második fokán 1989 végén, mert az első a Band Aid II Do They Know It's Christmas című feldolgozása lett, amelyben Jason és Kylie is énekelt: ez volt egyben 1990 első No. 1 felvétele is. Az albumról 4 további single jelent meg: Hang On To Your Love, Another Night, Rhythm Of The Rain, I'm Doin' Fine.

A szőke énekes töretlen sikerszériája 1991-ben ért véget a Greatest Hits válogatásáról megjelent RSVP és Happy Together című kislemezekkel, valamint a Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (itthon: József és a színes szélesvásznú álomkabát) című musical albumról listavezetővé vált Any Dream Will Do-val.

A jövő októberi koncert nemzetközi fellépői között lesz Samantha Fox is, aki szintén évekig dolgozott Waterman-ékkel: nekik köszönheti a Nothing's Gonna Stop Me Now és az I Only Wanna Be With You című dalait is, amelyek egy fellépéséből sem maradhatnak ki (természetesen a legelső száma, a Touch Me mellett).

C. C. Catch, Rozalla, a Joy és Ivana Spagna erősíti még a külföldi vendégek sorát, magyar színekben pedig Cory a Happy Gang-ből, Dobrády Ákos a TNT-ből, továbbá az FLM adják elő legnagyobb slágereiket. A házigazda ezúttal is a legendás műsorvezető és lemezlovas, B. Tóth László lesz.

A felejthetetlennek ígérkező estére jegyek már kaphatók az Eventim oldalán.

Kürti Krisztián

[2025.11.13.]