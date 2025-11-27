"az egész testem teljesen libabőr végig." - tarol L. L. Junior újdonsága
L.L. Junior új száma, a 21 Rózsaszál egy érzelmes szakítós dal, amelyben a rapper a fájdalmas szakítás utóhatásait, a függőséggé váló emlékezést és a továbblépés nehézségét dolgozza fel modern, pop-rap hangszerelésben.
A zenét L.L. Junior Shiduroval és Dzsindzserrel készítette, élő hangszerekkel (zongora, gitár, trombita) megtámogatott modern pop-rap alapokra építve. A klipet is L.L. Junior írta és rendezte, Horváth Csaba operatőri munkájával, Frey Tímea és Harsányi Levente főszereplésével, látványos, nagy stábos produkcióban.
A „21 rózsaszál” a dalban a szerelem, az áldozat és a vég pontja: a rózsák szirmai lehullanak, „megfagynak”, vagyis a kapcsolat érzelmi csúcsa után már csak a feldolgozhatatlan veszteség marad. A záró sorokban a lírai én azt mondja, talán a rózsa egyszer újra kinyílik, de ő akkor már „nem lesz”, ezzel tragikusan lezárva a történetet.
[2025.11.27.]
Megosztom:
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.