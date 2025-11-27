"az egész testem teljesen libabőr végig." - tarol L. L. Junior újdonsága

L.L. Junior új száma, a 21 Rózsaszál egy érzelmes szakítós dal, amelyben a rapper a fájdalmas szakítás utóhatásait, a függőséggé váló emlékezést és a továbblépés nehézségét dolgozza fel modern, pop-rap hangszerelésben.​

A zenét L.L. Junior Shiduroval és Dzsindzserrel készítette, élő hangszerekkel (zongora, gitár, trombita) megtámogatott modern pop-rap alapokra építve. A klipet is L.L. Junior írta és rendezte, Horváth Csaba operatőri munkájával, Frey Tímea és Harsányi Levente főszereplésével, látványos, nagy stábos produkcióban.​

A „21 rózsaszál” a dalban a szerelem, az áldozat és a vég pontja: a rózsák szirmai lehullanak, „megfagynak”, vagyis a kapcsolat érzelmi csúcsa után már csak a feldolgozhatatlan veszteség marad. A záró sorokban a lírai én azt mondja, talán a rózsa egyszer újra kinyílik, de ő akkor már „nem lesz”, ezzel tragikusan lezárva a történetet.​





