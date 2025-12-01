2025. december 1. | hétfő | Elza nevenapja
 
Szebényi Dániel koncert lett életem legjobb koncertje?

Nem tudható, hogy melyik koncert életünk legjobb koncertje, hiszen egzakt módon nem összehasonlíthatóak.

 

 

A legjobb koncertek alkalmával a test önkéntelenül visszajelez: bőrpír, felálló szőr és a sírás különböző vállfajai jelzik, hogy ott valami megmagyarázhatatlanul betalált.

Egészen illusztris a képzeletbeli társaság, amelyik képes erre. Békésen megfér ebben a szűk, elit klubban Michael Jackson, aki a Népstadionban parádézott, Veres Mónika Nika, aki egy tetőteraszon ríkatott meg, az Incognito Katie Leone énekesnővel, Gerendás Péter, akit a BAH csomópontnál (de azóta is egy csomó pontnál) lestem tátott szájjal, Sting 1996-ból, a Toto a PECSA színpadán...szóval a legjobbakból is van pár, szerencsére.

Ebbe a klubba kopogtatott ma be a Szebényi Dániel. Nem is annyira kopogtatott, sokkal inkább berúgta az ajtót! Helyrepofozta az élet és ezt félreérthetetlenül elzenélte ma este nekünk! Megtépte, megrágta és kiköpte a vadállat, akit életnek hívunk, ő pedig ereje teljében, viztuozitása csúcsán és egy sor kreatív, félelmetes, szokatlan, bámulatos, merész zenei megoldással, ellentmondást nem tűrő magabiztossággal és óriási zenei alázattal elmuzsikálta nekünk, hogy megkerülhetetlen és zseniális!

Én pedig úgy viselkedtem, mint eddig soha: egyik kezemmel próbáltam eltakarni a tátott számat, szipogva, a potyogó könnyeimet mindhiába törölgetve.

Ilyennek képzelem, amikor beüt a cucc és miután a feleségem ugyanilyen élményekről számolt be, felteszem, hogy a teremben többeknek is maradandó lehetett az élmény.

Rendhagyó cikk ez, mert sokmindent lehetne írni a Várkert Bazárban megvalósult buliról (Presser Gábor vendégszereplését csak megemlítem), de én inkább csak annyit írok: tessék megjegyezni Szebényi Dániel nevét, tessék meghallgatni a dalait és eljutni a koncertjeire, mert zseni.

Sólyom Attila 

[2025.12.01.]

