Rekordösszeggel zárult az RTL német jótékonysági adománygyűjtő maratonja

Az idei „Wir helfen Kindern” jubileumi adománygyűjtése az RTL-nek történelmi sikert hozott: több mint 23 millió euró gyűlt össze a beteg és hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére. A maraton egyik, minden évben szereplő személyisége ezúttal is Leslie Mandoki volt, aki nemcsak művészként, hanem emberként is szerepet vállalt. Maratoni hosszúságú adásban a telefonvonalaknál személyes történeteket hallgatott, és saját aktivitásával is példát mutatott, bizonyítva, hogy a felelősségvállalás nem gesztus, hanem hivatás.

Az idei RTL Németország Wir helfen Kindern - Spendenmarathon jubileumi jótékonysági műsora minden eddiginél fényesebb eredménnyel zárult: több mint huszonhárom millió euró gyűlt össze a beteg és hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére. Ebben az évben is szerepet vállalt Leslie Mandoki, aki nemcsak művészként, hanem emberi tartásával is példát mutatott. A zeneszerző és producer éjfélig az adományvonal mellett maradt, fogadta a hívásokat, beszélgetett az emberekkel, meghallgatta a történeteiket, és ezzel is hozzájárult a gyűjtés sikeréhez.Számára mindez nem alkalmi gesztus, hanem mélyen gyökerező emberi és morális kötelesség, amely ugyanabból a belső törvényből fakad, mint egész pályájának íve: abból, hogy aki sokat kapott az élettől, annak kötelessége visszaadni.

„Mindig nagy öröm visszatérni az RTL Spendenmarathonra, mert itt nemcsak a jó ügyekkel találkozik az ember, hanem régi barátokkal is. Stefan Schmittivel (Schmitterrel), az RTL vezérigazgatójával hosszú évtizedek óta szoros szakmai és baráti kapcsolat köt össze bennünket, inspiráló látni, hogyan formálja a csatorna jövőjét. Ugyanígy Wolfram Kons is egy régi harcostárs, akinek a szenvedélye és kitartása nélkül ez az egész rendezvény nem lenne olyan sikeres, mint amilyen és immár 30 éve!Persze mindig különleges élmény összefutni a sikeres No Angels lányokkal, akik Németország legpopulárisabb női zenei csapata. A pályájuk elején én elindíthattam őket egy No. 1 helyezésű dupla albummal, majd később további No. 1, platina és további No. 1 dalokat produkáltam nekik, mint például a Disney címadó dala, az Atlantis.

Büszkeséggel tölt el látni, milyen erővel és eleganciával viszik most is tovább a karrierjüket.Jó érzés újra és újra ugyanazon az úton találkozni azokkal, akikkel annyi közös történet és zenei élmény köt össze.Hiszem, hogy az adakozás nem kivételes gesztus, hanem az emberi lét egyik alapvető kötelessége.A gyermekek védtelenek, és ha megtehetjük, hogy segítsünk… nem a saját nagylelkűségünket bizonyítjuk vele, hanem egyszerűen azt tesszük, amit tennünk kell. Aki valaha kapott az élettől lehetőséget vagy szeretetet, annak morális felelőssége visszaforgatni azt a világba, pláne a rászorulóknak. Hiszem, hogy minden összefügg: a siker, az alkotásvágy, a népszerűség és ezek csak akkor érnek valamit, ha részévé tesszük annak a körforgásnak, amelyből másoknak is jut.A jótékonykodás nem önmagunkról szól, nem arról, hogy jól érezzük magunkat tőle, hanem arról, hogy ott álljunk azok mögött, akiknek szükségük van ránk! Ezért is bátorítok mindig mindenkit: ha van miből adni, akkor adjon! Hiszen tulajdonképpen mi, művészek, csak visszaadunk ezen az úton is abból a temérdek szeretetből, amit a közönségünktől kapunk.” -mondta Leslie Mandoki

Zenei karrierje a Bem rakparton kezdődött, abban a világban, ahol a tehetség és a szabadságvágy korántsem jelentettek biztos jövőt. 1975-ben életét kockáztatva volt kénytelen disszidálni Magyarországról, mert hitt abban, hogy a művészet csak szabad lélekkel képes megszületni. Nyugatra érkezve sem anyagi alap, sem kapcsolati háló nem várta, mégis olyan karriert épített fel, amely ma Európa, Ázsia és az Egyesült Államok zenei életében is kiemelkedő helyet foglal el.A több mint négy évtizede működő, tutzingi Red Rock Studio a Starnbergi-tó partján mára fogalommá vált: nemzetközi művészek generációi rögzítettek itt olyan albumokat, amelyek új irányt szabtak a progresszív rocknak és a jazz fusionnek. Munkásságát több mint 72 aranylemez fémjelzi, köztük a legutóbbi, a Mandoki Soulmates A Memory of Our Future című formabontó albuma, amely friss hangzásával, mély gondolatiságával és kiemelkedő nemzetközi visszhangjával újabb jelentős mérföldkövet jelent Leslie pályáján.

Az album egyszerre idézi meg a progresszív rock hagyományait, és mutat új irányt a műfaj számára; kritikusok és rajongók szerint is a Mandoki Soulmates történetének egyik legerősebb munkája

A korszerű stúdió évtizedek óta a világ élvonalbeli zenészeinek egyik leginspirálóbb alkotótere, ahol a művészi szabadság, a kreatív bátorság és a határok nélküli együttműködés természetes közeg. Falai között legendák és fiatal tehetségek dolgoztak egymás mellett, a zene univerzális nyelvén. Leslie Mandoki olyan ikonokkal készített felvételeket, mint Phil Collins, Lionel Richie, Ian Anderson, Chaka Khan, Jennifer Rush, Al Di Meola, Steve Lukather, Jack Bruce, Jon Lord, Bobby Kimball, Michael és Randy Brecker, Chris Thompson vagy Tony Carey, akik mindannyian hozzájárultak a Red Rock Studio mítoszához.

Leslie Mandoki a német zenei élet egyik legsokoldalúbb és legsikeresebb alakja, aki minden fontos szakmai elismerést magáénak tudhat. A Budapestről indult művész már 50 éve Bajorországban és az Egyesült Államokban alkot, és hidat teremt különböző kultúrák, országok és nemzedékek között. Számtalan rangos kitüntetés igazolja munkásságának jelentőségét. Pályája egyik csúcspontja, hogy az American Rock and Roll Hall of Fame nemcsak felfigyelt rá, hanem ünnepelte és elismerte művészi teljesítményét, kiemelve ennek nemzetközi hatását is. Emellett megkapta a bajor miniszterelnök Pro Meritis-díját, a Kossuth- és a Petőfi-díjat, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, valamint a Fonogram Életműdíjat is, melyek mutatják, milyen maradandó és sokoldalú az alkotói pályája. Nemzetközi díjai mind azt hirdetik, hogy művészete túlmutat a zenén: az emberi szabadság és méltóság értékeit képviseli. Számára a zene a közös európai identitás lüktetése. Ennek elismeréseként kapta a Mandoki Soulmates az Arany Európa Nagydíjat, egy szimbolikus díjat, amely a magyar szenvedélyt és a bajor életörömöt egyesítő hangzásvilágot jutalmazza.

A Mandoki Soulmates az a nemzetközi zenei család, amelyet ő álmodott meg és alapított több mint 30 éve, és amelyet évtizedek alatt szeretettel, gondossággal és szellemi igényességgel épített fel. Ma a modern zene egyik legizgalmasabb kulturális hídja. Olyan legendákkal dolgozik együtt, mint Ian Anderson, Al Di Meola, Bill Evans, Cory Henry, Richard Bona, Simon Phillips, Randy Brecker, John Helliwell és még sokan mások, akik nemcsak kollégák, hanem társak is abban a küldetésben, amely Leslie Mandoki lelkéből fakad: összekötni embereket, kultúrákat, világokat és generációkat a zene őszinte hangján. A Mandoki Soulmates egy szellemi közösség, otthona a párbeszédnek, a felelősségnek, a szabadságnak és annak a mély meggyőződésnek, hogy a művészetnek egyetemes, gyógyító ereje van.

Az a hit, amely Leslie-t egész pályáján vezette, ma is ott él minden megszólalásában: hogy a művészet akkor teljes, ha üzenete van, ügyet szolgál és emberséges; hogy a zene képes lebontani az előítéletek falait, átölelni a magányt, és reményt adni azoknak, akik már elfelejtették, milyen a fény. A Wir helfen Kindern jótékonysági maratonban való részvétele ennek a szellemiségnek természetes kiterjesztése. Németországban sok száz ismert ember és művész áll ilyenkor egyetlen közös ügy mellé, és akárcsak Leslie, hitelesen szolgál: minden megmozdulásának gesztusa mögött ott van a saját útjának tapasztalata, a veszteségek és újrakezdések bölcsessége, a kockázatvállalás bátorsága, a szabadság ára és a közönség szeretetének felemelő ereje.

Leslie Mandokit nemcsak a zenéje és munkássága miatt tisztelik. Ő a művészet és a béke nagykövete; olyan ember, aki pontosan érti a felelősséget, amelyet a világ rábízott. Új zenéken dolgozik, új turnéra készül, és a Mandoki Soulmates következő fejezete is készülőben van, miközben töretlenül hisz abban, hogy a művészet legfontosabb küldetése változatlan: párbeszédre, felelősségre, gondolkodásra hívni és összekötni embereket.

[2025.12.08.]