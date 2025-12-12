Zene, elegancia, ünnepi ragyogás: karácsonyi csoda a színpadon

Nyári Károly ismét elvarázsolja közönségét Budapesti Karácsonyi Koncertjével

Az év egyik legmeghittebb zenei eseménye kerül bemutatásra 2025. december 27-én a Budapest Kongresszusi Központban, hiszen Nyári Károly immár 18. alkalommal áll színpadra grandiózus karácsonyi koncertjével. A különleges est nemcsak felejthetetlen dallamokat, hanem számos meglepetést, káprázatos látványvilágot és egyedülálló, ünnepi atmoszférát ígér minden vendégnek.

Nyári Károly 2025. december 27-én 19:30 órai kezdettel egy igazán különleges ünnepi koncerttel várja a közönséget. Ebben az évben 18. alkalommal kerül megrendezésre a művész már hagyománnyá vált nagyszabású karácsonyi koncertje, melynek ismét a Budapest Kongresszusi Központ ad otthont.

Minden eddiginél több meglepetésben lesz része a koncertre látogató közönségnek, hiszen az elmúlt 18 év meghívott sztárvendégei közül többek is hallhatóak lesznek. Nyári Károly a meghívott művészekkel - köztük Nyári Alizzal és Nyári Edittel - a szóló dalok mellett ismert ikonikus duetteket ígér. Az esten felcsendülnek a legmeghittebb karácsonyi dalok és a művész pályáját meghatározó legszebb slágerek a tőle megszokott eleganciával. Természetesen a közönség által közkedvelt nagysikerű családi produkciók sem maradhatnak el, melyek elhozzák az otthon meghitt karácsonyi pillanatait és szeretetteljes hangulatát.

A koncerten a művész által alapított Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekar közreműködik, így egyedi hangszerelésben szólalnak meg az elhangzó művek. A lenyűgöző látványvilág ebben az évben is tovább erősíti a dalok dramaturgiáját, hogy maradandó zenei élményben legyen része a közönségnek.

Ünnepeljen együtt szeretteivel közösen, Nyári Károly 18. Jubileumi karácsonyi koncertjével!

