Nyári Károly

Zene, elegancia, ünnepi ragyogás: karácsonyi csoda a színpadon

Nyári Károly ismét elvarázsolja közönségét Budapesti Karácsonyi Koncertjével

Az év egyik legmeghittebb zenei eseménye kerül bemutatásra 2025. december 27-én a Budapest Kongresszusi Központban, hiszen Nyári Károly immár 18. alkalommal áll színpadra grandiózus karácsonyi koncertjével. A különleges est nemcsak felejthetetlen dallamokat, hanem számos meglepetést, káprázatos látványvilágot és egyedülálló, ünnepi atmoszférát ígér minden vendégnek.

Nyári Károly 2025. december 27-én 19:30 órai kezdettel egy igazán különleges ünnepi koncerttel várja a közönséget. Ebben az évben 18. alkalommal kerül megrendezésre a művész már hagyománnyá vált nagyszabású karácsonyi koncertje, melynek ismét a Budapest Kongresszusi Központ ad otthont. 

Minden eddiginél több meglepetésben lesz része a koncertre látogató közönségnek, hiszen az elmúlt 18 év meghívott sztárvendégei közül többek is hallhatóak lesznek. Nyári Károly a meghívott művészekkel - köztük Nyári Alizzal és Nyári Edittel - a szóló dalok mellett ismert ikonikus duetteket ígér. Az esten felcsendülnek a legmeghittebb karácsonyi dalok és a művész pályáját meghatározó legszebb slágerek a tőle megszokott eleganciával. Természetesen a közönség által közkedvelt nagysikerű családi produkciók sem maradhatnak el, melyek elhozzák az otthon meghitt karácsonyi pillanatait és szeretetteljes hangulatát. 

A koncerten a művész által alapított Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekar közreműködik, így  egyedi hangszerelésben szólalnak meg az elhangzó művek. A lenyűgöző látványvilág ebben az  évben is tovább erősíti a dalok dramaturgiáját, hogy maradandó zenei élményben legyen része a közönségnek. 

Ünnepeljen együtt szeretteivel közösen, Nyári Károly 18. Jubileumi karácsonyi koncertjével!

Jegyek kaphatóak:

[2025.12.12.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
