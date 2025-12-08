Cowboyok, punkok, vámpírok, glam és goth and roll a Barba Negraban - 69 Eyes / D-A-D koncerten jártunk

Október 29-én visszatértek hozzánk Hollywood vámpírjai Finnországból. A The 69 Eyes nem is akárki társaságában koncertezett újra a Barba Negra Blue Stage színpadán. A legendás D.-A-D zenekar kísérte el őket a turnén.

Dupla headlinerként lépett fel a két zenekar, nagyjából egyforma műsoridővel.

Az estét a D-A-D bandája kezdte. A dán glam/hard rock/ metal csapat 1982-ben alakult. Nevük rövidítése „Disneyland After Dark” alapvetően, de ebbe a Disney belekötött, ezért változtatták D-A-D -re.

Színpadra lépésüknél első gondolatom, hogy nem tudom, mit szednek „nagy öreg” rocksztárjaink, akik negyven éve állnak színpadon, de jelen esetben sem öregedtek, elképesztő formában van a zenekar. Jesper hozta az ének témákat hibátlanul, közben a színpadon rohangálva fáradhatatlanul. No és ne feledkezzünk meg Stigről, kedvenc, őrült basszusgitárosunkról sem. Ezüst csizma, ezüst rövidnadrág, ezüst ujjatlan felső és egyedibbnél egyedibb basszusgitárok, ami a szettjéről elmondható.

Az első dalnál még csak egy „mezei” átlátszó, világítós basszusgitáron játszott. A különböző színű, formájú basszusgitárjai közül az olíva bogyó formájú, és a rakéta alakú volt számomra a csúcs. Minden dalnál más különleges hangszert vett elő, elképesztő a csávó.

Gitárosunk ehhez képest visszafogottnak tűnt a „sima” cilinderében.

Elképesztő hangulatú showt hoztak nekünk.

Kis szünet következett, szokásos színpad átrendezés, és máris színpadon Helsinki vámpírjai.

A The 69 Eyes zenekar nagyjából két évente visszatér hozzánk, és attól függetlenül, hogy mindig kiszámítható a show, mindig fenomenális hangulatú koncertet adnak, egyszerűen megunhatatlan a banda.

Ezen az estén egyik kedvenc sorozatom főcím dalával kezdték a műsort, Wednesday intróra masírozott be a zenekar.

Természetesen utolsóként Jyrki érkezett meg a színpadra, daliás termetével, bőr nadrág, bőrdzseki, napszemüveg.

Funfact: a bőrdzseki az első dalnál ketté repedt a vállán, de nem jött zavarba, „show must go on”.

A Devils lemez címadó dalával indult a bő másfél óra.

A z utolsó két – hibátlan – albumokról is hoztak pár csemegét, de esetükben valljuk be, a slágereket várjuk. Volt is Never Say Die, Betty Blue, Brandon Lee-ről mindig megemlékezik Jyrki, és persze, hogy a Gothic Girl is elmaradhatatlan sláger.

Jyrki tánc mozdulatai és mély hangja továbbra is nálam a „gót Elvis-re” emlékeztet.

Jyrky meglepően beszédes és MOSOLYGÓS kedvében volt az este, egyik sem fordul elő nála sűrűn (de mindenhogy imádom, önazonos az ember). Elképesztő az is, hogy nem öregszik, ugyanígy nézett ki negyed évszázada is, ha megnézitek az akkori videókban. Hála Isten ében fekete haját is vissza növesztette derékig. Dalok között felidézte, hogy huszonhárom évvel ezelőtt az akkori Szigeten léptek fel nálunk először (igen, bizony, ott voltam az első sorban). Imádják Magyarországot, egyik legszebb városnak tartják Budapestet Európában, Jussi (dobok) rendszeresen készít short és egyéb videókat a várban, amikor nálunk járnak.

Az utolsó két dalnál válik meg nagyjából harminc másodpercre napszemüvegétől Jyrki, addig ameddig végig pásztát minket rajongókat.

Az utolsó három ráadás dalnál már felrobbant a Barba - egyébként is végig énekeltük a koncertet - de az utolsó szakaszban már senki nem bírt magával, táncra perdültünk.

Igazi goth and roll showt hoztak nekünk ismét Helsinki vámpírjai (Jyrki szerintem tuti vámpír, és azért nem öregszik, haha), mindig biztosak lehetünk esetükben, hogy profi műsorral készülnek, és jól szórakozunk.

Köszönjük a szervezést a H-Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Setlist (The 69 Eyes):

1. Devils

2. Don’t Turn Your Back...

3. Feel Berlin

4. Gotta Rock

5. I Know What You Did...

6. Drive

7. Betty Blue

8. Christina Death

9. Never Say Die

10. Still Waters Run Deep

11. I Love The Darkness...

12. Wasting The Dawn

13. Gothic Girls

14. Brandon Lee

15. Framed In Blood

16. Dance D’amour

17. Lost Boys

