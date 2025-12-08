2025. december 10. | szerda | Judit nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Lord Of The Lost - márciusban 25 újra Budapesten! 
KREATOR: kislemez premier, új album, turné és budapesti mega koncert a kanyarban! 
Infected Rain Butcher Babies co-headliner turné érkezik Budapestre!
Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Unprocessed és Textures a Jinjer vendégeként érkeznek februárban Budapestre 
Headliner turnéval és masszív vendégekkel érkezik márciusban a KATAKLYSM
HEIDENFEST 2026: jön a Korpiklaani, Finntroll, Heidevolk, Trollfest, The Dread Crew of Oddwood
Az ausztrál hard rock legenda először és utoljára Magyarországon!
Kapcsolatok
H-music
The 69 Eyes

Cowboyok, punkok, vámpírok, glam és goth and roll a Barba Negraban - 69 Eyes / D-A-D koncerten jártunk

Október 29-én visszatértek hozzánk Hollywood vámpírjai Finnországból. A The 69 Eyes nem is akárki társaságában koncertezett újra a Barba Negra Blue Stage színpadán. A legendás D.-A-D zenekar kísérte el őket a turnén.

Dupla headlinerként lépett fel a két zenekar, nagyjából egyforma műsoridővel.

Az estét a D-A-D bandája kezdte. A dán glam/hard rock/ metal csapat 1982-ben alakult. Nevük rövidítése „Disneyland After Dark” alapvetően, de ebbe a Disney belekötött, ezért változtatták D-A-D -re.

Színpadra lépésüknél első gondolatom, hogy nem tudom, mit szednek „nagy öreg”  rocksztárjaink, akik negyven éve állnak színpadon, de jelen esetben sem öregedtek, elképesztő formában van a zenekar. Jesper hozta az ének témákat hibátlanul, közben a színpadon rohangálva fáradhatatlanul. No és ne feledkezzünk meg Stigről, kedvenc, őrült basszusgitárosunkról sem. Ezüst csizma, ezüst rövidnadrág, ezüst ujjatlan felső és egyedibbnél egyedibb basszusgitárok, ami a szettjéről elmondható.

Az első dalnál még csak egy „mezei” átlátszó, világítós basszusgitáron játszott. A különböző színű, formájú basszusgitárjai közül az olíva bogyó formájú, és a rakéta alakú volt számomra a csúcs. Minden dalnál más különleges hangszert vett elő, elképesztő a csávó.

Gitárosunk ehhez képest visszafogottnak tűnt a „sima” cilinderében.

Elképesztő hangulatú showt hoztak nekünk.

Kis szünet következett, szokásos színpad átrendezés, és máris színpadon Helsinki vámpírjai.

A The 69 Eyes zenekar nagyjából két évente visszatér hozzánk, és attól függetlenül, hogy mindig kiszámítható a show, mindig fenomenális hangulatú koncertet adnak, egyszerűen megunhatatlan a banda.

Ezen az estén egyik kedvenc sorozatom főcím dalával kezdték a műsort, Wednesday intróra masírozott be a zenekar.

Természetesen utolsóként Jyrki érkezett meg a színpadra, daliás termetével, bőr nadrág, bőrdzseki, napszemüveg.

Funfact: a bőrdzseki az első dalnál ketté repedt a vállán, de nem jött zavarba, „show must go on”.

A Devils lemez címadó dalával indult a bő másfél óra.

A z utolsó két – hibátlan – albumokról is hoztak pár csemegét, de esetükben valljuk be, a slágereket várjuk. Volt is Never Say Die, Betty Blue, Brandon Lee-ről mindig megemlékezik Jyrki, és persze, hogy a Gothic Girl is elmaradhatatlan sláger.

Jyrki tánc mozdulatai és mély hangja továbbra is nálam a „gót Elvis-re” emlékeztet.

Jyrky meglepően beszédes és MOSOLYGÓS kedvében volt az este, egyik sem fordul elő nála sűrűn (de mindenhogy imádom, önazonos az ember). Elképesztő az is, hogy nem öregszik, ugyanígy nézett ki negyed évszázada is, ha megnézitek az akkori videókban. Hála Isten ében fekete haját is vissza növesztette derékig. Dalok között felidézte, hogy huszonhárom évvel ezelőtt az akkori Szigeten léptek fel nálunk először (igen, bizony, ott voltam az első sorban). Imádják Magyarországot, egyik legszebb városnak tartják Budapestet Európában, Jussi (dobok) rendszeresen készít short és egyéb videókat a várban, amikor nálunk járnak.

Az utolsó két dalnál válik meg nagyjából harminc másodpercre napszemüvegétől Jyrki, addig ameddig végig pásztát minket rajongókat.

Az utolsó három ráadás dalnál már felrobbant a Barba - egyébként is végig énekeltük a koncertet - de az utolsó szakaszban már senki nem bírt magával, táncra perdültünk.

Igazi goth and roll showt hoztak nekünk ismét Helsinki vámpírjai (Jyrki szerintem tuti vámpír, és azért nem öregszik, haha), mindig biztosak lehetünk esetükben, hogy profi műsorral készülnek, és jól szórakozunk.

Köszönjük a szervezést a H-Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók
D-A-D
The 69 Eyes

Setlist (The 69 Eyes):
1. Devils
2. Don’t Turn Your Back...
3. Feel Berlin
4. Gotta Rock
5. I Know What You Did...
6. Drive
7. Betty Blue
8. Christina Death
9. Never Say Die
10. Still Waters Run Deep
11. I Love The Darkness...
12. Wasting The Dawn
13. Gothic Girls
14. Brandon Lee
15. Framed In Blood
16. Dance D’amour
17. Lost Boys

[2025.12.08.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

X-faktor 2025 - ők búcsúztak november 22-én
Calum Scott varázslatos világa az MVM Dome színpadán
Michael Angelo Batio az Analog Music Hall színpadán
Bravó! Magyar zenei sikerek Amerikában
Hóban ébred majd az ünnep - Csondor Kata nagykoncerttel ünnepel
Meghökkentő, pimasz és nagyon őszinte - IDLES a Budapest Parkban
A Battle Beast december elején érkezik a Barba Negrába
A OneRepublic ismét meghódítja Budapestet
"az egész testem teljesen libabőr végig." - tarol L. L. Junior újdonsága
Ünnepi zenei élmény érkezik a Magyar Színházba - Show Violina: Karácsony
“Örökké nem lehet sötét…” - megérkezett a Fényt!
A varázslatos kiállítás hamarosan Szentendrére érkezik
Remek lehetőség gyerekeknek
Joey Valence & Brae újra Magyarországon - május 29-én Budapesten robban a HYPERYOUTH
Bejelentette világkörüli turnéját a New York-i Postmodern Jukebox
KultUp 200, ahol a művészet közösséget épít
Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
Folytatták! A zene, ami hidakat épít
Lelki élet a hajlakkok között - visszatér az Acélmagnóliák
Cukik és hogy hörögnek - A Hanabie. zúzott ismét Budapesten

Családias este egy zseniális gitárossal - Kékkői Zalán koncertjén jártunk 
November 29-én...

Egy bizarr elme örök ragyogása
Mi az? Mindennel szembe megy, amit manapság bármennyire is...
Helloween koncert volt Budapesten - megnéztük!
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
A gótikus metal egyik alappillére a Barba Negraban - Lacuna Coil koncerten jártunk 
A MONO visszatért Budapestre - megnéztük
Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
beszámolók még