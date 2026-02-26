2026. február 26. | csütörtök | Edina nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Játék a kastélyban premier a Centrál Színházban
Szabó Kimmel Tamás és Hermányi Mariann David Mamet drámájában a Centrálban - képekkel
Mellékhatás a Centrál Színházban - kémia és érzelmek egy kísérlet tükrében
Ismét apa-lánya szerepben láthatjuk Szász Júliát és Horváth Lajos Ottót 
Básti Juli és Mucsi Zoltán először szerepelnek együtt színpadon
Március 29-én A kripli premier a Centrál Színházban
Molnár klasszikusában Ágoston Katalin és Schmied Zoltán először alakítanak együtt házaspárt
Kapcsolatok
Centrál Színház

Parádés szereposztással érkezik a Centrál Színházba A Macskalápon

Egy hónap múlva, március 13-án új bemutatóval várja a nézőket a budapesti Centrál Színház. A kortárs drámairodalom egyik királynője, Marina Carr legmeghatározóbb műve, A Macskalápon mai közegbe helyezett, sajátos humorú sorstragédia. Modern Médeia-variáció, amelyben a kelta mondák nevelte ír szerzőnő élő és holt láplakói, metsző, hideg tejködbe vonják a misztikum és a rögvalóság határát. Történet a másik felé való elköteleződés mindent felülíró fontosságáról, szülőként, társként, emberi lényként. Az előadás fordítója és rendezője Puskás Samu. A főhőst alakító Martinovics Dorina mellett többek között olyan nagyszerű színészeket láthatunk majd, mint Básti Juli, Csoma Judit, Szabó Kimmel Tamás, Gáspár Sándor, Hermányi Mariann és Fodor Tamás.

Történet egy nehéz vidék nevelte, nehéz sorsú nőről, a tűzvésztekintetű Hester Swane-ről, a legyőzhetetlennel is harcba szálló női őserő megtestesítőjéről. Történet a másik felé való elköteleződés mindent felülíró fontosságáról, szülőként, társként, emberi lényként.

A Macskalápon mitikus elemekkel élő kortárs tragédia, egy ír mocsárvidéken virradó napot ölel fel, hajnaltól alkonyatig. Főhőse Hester Swane, a környék rejtélyes-gyönyörű láplakójának, Josie Swane-nek a gyermeke, akit elvándorló édesanyja hétévesen magára hagyott. A történet napján Hester válaszút elé kényszerül, a Macskalápon marad és szembeszáll az őt kiközösítő nép haragjával, vagy elköltözik és utat enged saját – épp hétéves lánya, a kis Josie Kilbride apjának meg annak újdonsült párjának.

A hazai ősbemutató 21. évfordulóján tűzi műsorra a Centrál Színház Marina Carr fő művét. A Macskanő szerepében ismét Csoma Juditot láthatjuk. Básti Juli ezúttal Mrs. Kilbride-ot alakítja, az ír lápvidék „fekete hattyúja", Hester Swane szerepében pedig Martinovics Dorina lesz látható.

„Egy ködben játszódó darab próbál ködkürtként szolgálni a nézőinek. Hogy a szüleinktől kapott sz**t görgetve vonulunk bele vakon a szürke zavarosságba. Miközben soha nem volt ilyen fontos, hogy elkezdjük vérkomolyan venni az öreg „élni, és élni hagyni” bölcseletet most, hogy hirtelen ennyien lettünk a földön. Sorolhatnám itt terjengve ennek a sorstragédiának a tanait, de mindenki azt visz majd haza belőle, amit szeretne, én tehát egyszerűen igyekszem pontos és telített alakításokon keresztül felkínálni a nézőknek mindent, ami ebből a nagy erejű történetből hazavihető.” – nyilatkozta a darab fordítója és rendezője, Puskás Samu.

A dublini születésű Marina Carr első szerzeményével már huszonöt évesen, 1989-ben felkerült a biztos tollú kortárs szerzők nemzetközi térképére, műveit pedig azóta világszerte bemutatták. A Macskalápon című darabját 1998-ban írta, de a bevándorlók, illetve az egyeduralkodók kérdését is feszegető színmű aktuálisabb, mint az elmúlt harminc évben valaha. Carr tragédiáinak fő motívuma, hogy hányattatott sorsú nők próbálják kilátástalan küzdelmeik során elkerülni, majd örökítik mégis tovább generációról generációra elkerülhetetlen végzetüket. A szerzőnő színpadi világa messzire kalauzol a realizmustól, de karakterei mindig mindnyájunk számára ismerősek, bonyolultságuk és valódiságuk átsüt a rájuk boruló balladai homályon.

A főhőst alakító Martinovics Dorina mellett olyan nagyszerű színészeket láthatunk majd a színpadon, mint Básti Juli, Csoma Judit, Szabó Kimmel Tamás, Gáspár Sándor, Hermányi Mariann, Pálfi Kata, Fodor Tamás, Szécsi Bence, Kerek Dávid és Lukács Ádám. A hétéves Josie Kilbride karakterét kettős szereposztásban két kiváló gyerekszereplő, Pavletits Leona és Sisák Sára keltik életre. A díszlettervező Takács Lilla, a jelmeztervező Kárpáti Enikő.

Jegyvásárlás

[2026.02.26.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Disco felszabadulás MVM Dome-ban: Geszti új korszakának koncertpremierje
Ingyenes film + Bolyai románul: különleges programok a Gyulai Várszínházban
Domingo, Hauser, Dimash: világpremier koncert az MVM Dome-ban ​
Megnéztük az Indul a bakterházat a Magyar Színházban - jegyek itt
Varázslatos kiállítással ünneplik Harry Potter™ világát
Robban a disco a Kongresszusi Központban: Melody Maker új slágerrel robbant
Harry Styles itt van, és azonnal sláger lett: megérkezett az Aperture újdonsága!
Zanzibar és Rómeó Vérzik az Akvában!
A Rise Against új lemezével érkezik Budapestre
Tom Odell varázslatos világába csöppentünk a Papp László Arénában
Geszti dupláz Szegeden
Notre-Dame de Paris - emóció a köbön - képekkel
"Nagyon érezzük egymás lelkét" - új dalt hozott a Parno Graszt és DÁNIELFY
Blansch új dala tör szívre - a „pontokon” akadsz fenn te is?
Mennyire kényelmesek a zenei híroldalak: vélemények elemzése
Metalcore est a Barba Negraban
A világhírű brazil gitáros az Off Kultur színpadán - Kiko Loureiro koncerten játunk

Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
2025.12.16-...

Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Január 17-én került megrendezésre az idei...
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa
Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
A világhírű brazil gitáros az Off Kultur színpadán - Kiko Loureiro koncerten játunk
Metalcore est a Barba Negraban
beszámolók még