Márciusban érkezik az AWS, Madách 2.0 koncertfelvétele
A Madách koncertsorozat következő felvonásaként tavaly novemberben dupla teltházas koncertet adott az AWS a Vígszínház patinás falai között. Az áthangszerelt dalokból álló akusztikus est műsora rögzítve lett, így újra átélhető (és szó szerint hazavihető) az élmény a rajongók számára - az erről készült kiadványok már előrendelhetőek a zenekar webshopjából.
Formátumok: - 2LP (limitált, kézzel számozott és dedikált kiadás) Ez a dupla bakelit egy szigorúan limitált megjelenés: összesen 300 darab készült belőle, és minden példány egyenként, kézzel számozott, valamint a zenekar által dedikált. A kiadványhoz külön, kifejezetten ehhez a vinyl verzióhoz készült master, hogy a hangzás a lemez formátumán is a lehető legjobban szólaljon meg. Ha olyan kiadást keresel, ami igazán gyűjtői darab, akkor megtaláltad. - digipak CD ermészetesen pólóminta is készült az album grafikájával.
Fontos zenekari infó a kiszállításokkal kapcsolatban: "Ha a rendelésedet március 3. éjfélig leadod, a csomag legkésőbb március 6-ig megérkezik hozzád."
A csapat március 7-én indítja 20 éves jubileumi turnéját, amire egy teljes életművet felölelő műsorral készülnek - tavasszal hét állomáson találkozhat velük a közönség.
03.07. Szombathely - Végállomás * 03.14. Pécs - Pécsi Est * 03.21. Gyöngyös - Dr. Fejes András Sportcsarnok ** 03.27. Szeged - IH Rendezvényközpont * 04.10. Győr - Bridge * 04.11. Miskolc - Helynekem * 05.09. Debrecen - Nagyerdei Víztorony * * vendég: Escape My Shadows ** + Road, Phoenix RT
