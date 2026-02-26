2026. február 26. | csütörtök | Edina nevenapja
 
Kapcsolatok
H-music
AWS

Márciusban érkezik az AWS, Madách 2.0 koncertfelvétele

A Madách koncertsorozat következő felvonásaként tavaly novemberben dupla teltházas koncertet adott az AWS a Vígszínház patinás falai között. Az áthangszerelt dalokból álló akusztikus est műsora rögzítve lett, így újra átélhető (és szó szerint hazavihető) az élmény a rajongók számára - az erről készült kiadványok már előrendelhetőek a zenekar webshopjából.

Formátumok:
- 2LP (limitált, kézzel számozott és dedikált kiadás)
Ez a dupla bakelit egy szigorúan limitált megjelenés: összesen 300 darab készült belőle, és minden példány egyenként, kézzel számozott, valamint a zenekar által dedikált. A kiadványhoz külön, kifejezetten ehhez a vinyl verzióhoz készült master, hogy a hangzás a lemez formátumán is a lehető legjobban szólaljon meg. Ha olyan kiadást keresel, ami igazán gyűjtői darab, akkor megtaláltad.
- digipak CD
ermészetesen pólóminta is készült az album grafikájával.

Fontos zenekari infó a kiszállításokkal kapcsolatban:
"Ha a rendelésedet március 3. éjfélig leadod, a csomag legkésőbb március 6-ig megérkezik hozzád."

A csapat március 7-én indítja 20 éves jubileumi turnéját, amire egy teljes életművet felölelő műsorral készülnek - tavasszal hét állomáson találkozhat velük a közönség.

03.07. Szombathely - Végállomás *
03.14. Pécs - Pécsi Est *
03.21. Gyöngyös - Dr. Fejes András Sportcsarnok **
03.27. Szeged - IH Rendezvényközpont *
04.10. Győr - Bridge *
04.11. Miskolc - Helynekem *
05.09. Debrecen - Nagyerdei Víztorony *
*  vendég: Escape My Shadows
** + Road, Phoenix RT

H-Music Hungary

[2026.02.26.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
