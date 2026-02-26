Márciusban érkezik az AWS, Madách 2.0 koncertfelvétele

A Madách koncertsorozat következő felvonásaként tavaly novemberben dupla teltházas koncertet adott az AWS a Vígszínház patinás falai között. Az áthangszerelt dalokból álló akusztikus est műsora rögzítve lett, így újra átélhető (és szó szerint hazavihető) az élmény a rajongók számára - az erről készült kiadványok már előrendelhetőek a zenekar webshopjából.

Formátumok:

- 2LP (limitált, kézzel számozott és dedikált kiadás)

Ez a dupla bakelit egy szigorúan limitált megjelenés: összesen 300 darab készült belőle, és minden példány egyenként, kézzel számozott, valamint a zenekar által dedikált. A kiadványhoz külön, kifejezetten ehhez a vinyl verzióhoz készült master, hogy a hangzás a lemez formátumán is a lehető legjobban szólaljon meg. Ha olyan kiadást keresel, ami igazán gyűjtői darab, akkor megtaláltad.

- digipak CD

ermészetesen pólóminta is készült az album grafikájával.

Fontos zenekari infó a kiszállításokkal kapcsolatban:

"Ha a rendelésedet március 3. éjfélig leadod, a csomag legkésőbb március 6-ig megérkezik hozzád."

A csapat március 7-én indítja 20 éves jubileumi turnéját, amire egy teljes életművet felölelő műsorral készülnek - tavasszal hét állomáson találkozhat velük a közönség.

03.07. Szombathely - Végállomás *

03.14. Pécs - Pécsi Est *

03.21. Gyöngyös - Dr. Fejes András Sportcsarnok **

03.27. Szeged - IH Rendezvényközpont *

04.10. Győr - Bridge *

04.11. Miskolc - Helynekem *

05.09. Debrecen - Nagyerdei Víztorony *

* vendég: Escape My Shadows

** + Road, Phoenix RT

H-Music Hungary

[2026.02.26.]