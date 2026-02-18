Duplán robban a Kuplung az Arénában!

Már telt házas a november 6-i Kuplung koncert a Papp László Budapest Sportarénában, így a nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők egy újabb időpontot hirdettek meg november 7-re, hogy a rajongók kedvében járjanak. A Hogyan tudnék élni nélküled? című film nagysikerű fiúbandája a közönség kérésére tör ki a filmvászonról a való életbe.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben megismert zenekar olyannyira népszerűvé vált, hogy egy „Kuplung koncertet az Arénába” elnevezésű Facebook-csoport is szerveződött. A rajongók a koncert meghirdetése után bizonyították hűségüket, az esemény 13 000 jegyét néhány hét alatt elkapkodták. A fiktív szerelmi történetet bemutató film slágereire építő együttes önálló nagykoncertje így most kapott egy második estét is: Marics Peti, Ember Márk és Kirády Marcell mellett Törőcsik Franciska, Brasch Bence, valamint a filmből számos meglepetés vendég is színpadra lép majd november 7-én este is.

Marics Peti izgatottan várja a dupla arénás bemutatkozást. „A ValMarral eddig még sem Parkot, sem Arénát nem volt lehetőségünk duplázni, így a Kuplung-koncert az első ilyen tapasztalásom lesz. Egyébként nem gondoltam soha, hogy én egyszer Demjén-dalokat fogok énekelni. Egy különleges érzés az, hogy ha mostanában felcsendül az »El kell, hogy engedj«, akkor nem csak az ő neve ugrik be az embereknek, van egy olyan verzió is, amiben és is rendesen benne vagyok. Egy élő legenda zenéjéhez hozzányúlni nem veszélytelen, ebben van rizikófaktor is, így külön öröm, hogy ilyen népszerű lett ez a film” – hangsúlyozta Peti.

„Érdekes körforgásban van jelen a színház és a zene az életemben. Hol az egyik, hol a másik kerül előtérbe, de jól kiegészítik egymást. A GRUND – vígszínházi fiúzenekar egy szerelemprojektnek indult a színház büféjében ülve, és úgy kinőtte magát, hogy már két alkalommal sok ezer ember előtt játszhattunk a Budapest Parkban. Vannak saját dalaim, amiket elrakosgattam, aztán arra gondoltam, miért ne mutathatnám meg az embereknek, ebből lett a januári dupla, önálló nagykoncert az Akvárium Klubban. Most pedig itt a Kuplung zenekar, ami eredetileg egy film része, most pedig a rajongók szeretetének köszönhetően dupla koncerttel jövünk az Arénába” – mondta el Ember Márk, hozzátéve, hogy nagyon menőnek tartja, hogy az emberek igénylik és szeretik a hazai zenét. „Örülök, hogy az emberek igénylik és szeretik a hazai zenét. Amikor én voltam tinédzser, mindenki főként a külföldi bandákat favorizálta. Most pedig hazai előadók komplett arénákat töltenek meg. Ez nagyon király!”

A Kuplung koncertjén az eddigi legsikeresebb magyar film összes dala felcsendül majd.

Jegyváráslás

[2026.02.18.]