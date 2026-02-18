2026. február 21. | szombat | Eleonóra nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Egy éve a mozikban: Hogyan tudnék élni nélküled? - Újabb rekordot döntött a zenés romantikus vígjáték
Februárban érkezik a magyar sikerfilm musicalváltozata az Erkelbe

Duplán robban a Kuplung az Arénában!

Már telt házas a november 6-i Kuplung koncert a Papp László Budapest Sportarénában, így a nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők egy újabb időpontot hirdettek meg november 7-re, hogy a rajongók kedvében járjanak. A Hogyan tudnék élni nélküled? című film nagysikerű fiúbandája a közönség kérésére tör ki a filmvászonról a való életbe.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben megismert zenekar olyannyira népszerűvé vált, hogy egy „Kuplung koncertet az Arénába” elnevezésű Facebook-csoport is szerveződött. A rajongók a koncert meghirdetése után bizonyították hűségüket, az esemény 13 000 jegyét néhány hét alatt elkapkodták. A fiktív szerelmi történetet bemutató film slágereire építő együttes önálló nagykoncertje így most kapott egy második estét is: Marics Peti, Ember Márk és Kirády Marcell mellett Törőcsik Franciska, Brasch Bence, valamint a filmből számos meglepetés vendég is színpadra lép majd november 7-én este is.

Marics Peti izgatottan várja a dupla arénás bemutatkozást. „A ValMarral eddig még sem Parkot, sem Arénát nem volt lehetőségünk duplázni, így a Kuplung-koncert az első ilyen tapasztalásom lesz. Egyébként nem gondoltam soha, hogy én egyszer Demjén-dalokat fogok énekelni. Egy különleges érzés az, hogy ha mostanában felcsendül az »El kell, hogy engedj«, akkor nem csak az ő neve ugrik be az embereknek, van egy olyan verzió is, amiben és is rendesen benne vagyok. Egy élő legenda zenéjéhez hozzányúlni nem veszélytelen, ebben van rizikófaktor is, így külön öröm, hogy ilyen népszerű lett ez a film” – hangsúlyozta Peti.

Érdekes körforgásban van jelen a színház és a zene az életemben. Hol az egyik, hol a másik kerül előtérbe, de jól kiegészítik egymást. A GRUND – vígszínházi fiúzenekar egy szerelemprojektnek indult a színház büféjében ülve, és úgy kinőtte magát, hogy már két alkalommal sok ezer ember előtt játszhattunk a Budapest Parkban. Vannak saját dalaim, amiket elrakosgattam, aztán arra gondoltam, miért ne mutathatnám meg az embereknek, ebből lett a januári dupla, önálló nagykoncert az Akvárium Klubban. Most pedig itt a Kuplung zenekar, ami eredetileg egy film része, most pedig a rajongók szeretetének köszönhetően dupla koncerttel jövünk az Arénába– mondta el Ember Márk, hozzátéve, hogy nagyon menőnek tartja, hogy az emberek igénylik és szeretik a hazai zenét. Örülök, hogy az emberek igénylik és szeretik a hazai zenét. Amikor én voltam tinédzser, mindenki főként a külföldi bandákat favorizálta. Most pedig hazai előadók komplett arénákat töltenek meg. Ez nagyon király!”

A Kuplung koncertjén az eddigi legsikeresebb magyar film összes dala felcsendül majd.

Jegyváráslás 

[2026.02.18.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Elképesztő siker kapujában a magyar sztárpár? Újra díjat hozhat a szerelem városa!
Legyőzte a félelmet? - Itt van WhoisMinka legújabb dala
Öt évtized két órában - Nazareth koncertem jártunk
Klezmerrel köszöntik a legendát: 80 éves Jávori Ferenc "Fegya"
Zabálják a rajongók: Azonnal a lista élére lőtt Belano és a BSW új közöse
40 év rocktörténelem egyetlen estén: az Ossian jubileumi koncertje az Arénában
Mondókák, tánclépések, közös éneklés: élő néphagyomány a MOMkult színpadán
Akvárium, Lokál, Tűrhető dalok: élőben debütál a titokzatos Cent Grál
Cryptopsy: a 30 éves None So Vile lemezt hallgathatjuk meg csütörtökön a Barba Negrában
Először érkezik Budapestre a gitár Michelangeloja: Eric Johnson az Akvárium Klubban
Színes emlékek a feledés homályából
Karácsony után is igazi az Igazából karácsony
Charlie Puth először Magyarországon: július 27-én a Budapest Parkban lép fel
"Nagyon érezzük egymás lelkét" - új dalt hozott a Parno Graszt és DÁNIELFY
Blansch új dala tör szívre - a „pontokon” akadsz fenn te is?
Geszti dupláz Szegeden
ELUVEITIE: novemberben a Barba Negrában a Pain és a Wolfheart társaságában!
Az Empire of the Sun a Budapest Parkba is elhozza Ask That God turnéját
Zanzibar és Rómeó Vérzik az Akvában!
Varázslatos kiállítással ünneplik Harry Potter™ világát

A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa
Nem kell a King’s Crossig menni...

Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
2025. december 02-án...
A világhírű brazil gitáros az Off Kultur színpadán - Kiko Loureiro koncerten játunk
Metalcore est a Barba Negraban
Notre-Dame de Paris - emóció a köbön - képekkel
Tom Odell varázslatos világába csöppentünk a Papp László Arénában
Karácsony után is igazi az Igazából karácsony
beszámolók még