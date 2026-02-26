Csellócentrikus lírai rockzene - Létezel: Dal- és klippremier a bemutatkozó EGEDY produkciótól

EGEDY néven a magyar zenei piacon hiánypótlónak minősülő produkcióval jelentkezett Egedy Piroska - a játék neve: csellócentrikus lírai rockzene. Átfogó, szimfonikus hangvételű kompozíciók, szóló csellón előadva, hosszabb énekes részekkel, igényes - mély mondanivalójú - szövegekkel.

A Valentin napra időzített Létezel című dal teljes egészében Piroska szerzeménye - minden egyes szólam csellón és zongorán lett feljátszva, komponálva.

Piroska ajánlója:

“A pozitív szuggesztiót mindig is nagy ívben kerültem, nem csak azért, mert általában meghibbant hippik, szélhámosok, kuruzslók tanítják ezt az életmegváltó gondolkodásmódot, hanem mert féltem, hogy manipulálja az intuíciómat, ami a karma eredményét jelzi - így egy hamis célt szuggerálva, majd csalódást okozva. A pozitív érzés, ami átitta testem, lelkem attól a pillanattól, hogy elkezdtem írni ezt a dalszöveget, viszont lenyűgöző volt! Éreztem, ha valamivel, ezzel a dallal be lehetne mantrás jelleggel vonzani az igazi, nagy szerelmet és a vele járó boldogságot! A feltételes módot elhagyva, mely a legtöbb dalszöveget jellemzi, ez a szöveg tényként kezeli a még valahol az űrben ringatózó álmokat… Amelyek, ‘egyszer majd, egy jó napon’ mind valóra válnak! És léteznek annál nagyobb álmok, valóságosabb boldogság, mint igazán szeretni?”

A budapesti születésű Egedy Piroska Berlinben - ahol gyerekkora óta élt szüleivel - végezte el a zeneművészeti egyetemet csellóművészként. Játszott a brandenburgi szimfonikus zenekarral, a Niederbayrische Philharmonie-val, valamint a Babelsbergi Filmzenekarral. Itt ismerte meg a rockzenét egy cross-over projektnél (Jon Lord in Classic), és azóta a „könnyűzenei” stílus szerelmesévé vált. Ő kísérte később Jon Lordot (Deep Purple) németországi turnéján, de játszott már számos világsztárral, mint például David Garrett, Shakira, Jennifer Lopez, Pavarotti, vagy épp Andrea Bocelli, a Kárpátia csellistája volt 2015 és 2023 között. 2023-ban kezdett önálló projektbe, az EGEDY produkcióba, amellyel akusztikus formációban számos koncertet adott eddig.

Fotó: Riba Szabolcs

H-Music Hungary

[2026.02.26.]