Axel Rudi Pell: áprilisban a friss lemezt is elhozzák Budapestre

2026 tavaszán ismét Budapestre érkezik Axel Rudi Pell és zenekara. A német gitárhős óramű pontossággal szállítja az új lemezeket több mint három évtizede; április 3-án a Ghost Town albumot mutatják be a Dürer Kertben, a svájci Neverland progmetal felvezetése után.

Axel Rudi Pell és zenekara a klasszikus heavy metal és a dallamos hard rock egyik legkövetkezetesebb képviselője: neoklasszikus gitárfutamaival, epikus hangulatú, énekközpontú dalaival és fantasy-tematikájú szövegvilágával vált egyedivé a német színtéren. Zenéjük a ’70-es–’80-as évek hagyományaira épül, középtempós, himnikus kompozíciókkal és jellegzetes, Blackmore-ihletésű gitárhangzással.

Az évtizedek óta stabil felállást Axel Rudi Pell gitáros mellett a Hardline-ból is ismert Johnny Gioeli énekes, Ferdy Doernberg billentyűs, Volker Krawczak basszusgitáros és Bobby Rondinelli dobos alkotja. Bár Pell már több mint 35 éve kápráztatja el rajongóit impozáns hangzásvilágú dalaival, albumai mindig tartogattak meglepetéseket, figyelemre méltó együttműködéseket. Az idén megjelenő Ghost Town sem lesz kivétel.

Az urak már ősszel nekikezdtek a felvételeknek. A producer maga Axel volt, a hangmérnöki munkát pedig Tommy Geiger (Blind Guardian, Helloween) végezte, a felvételek a Blind Guardian Studiosban készültek. A dalok között találjuk a Breaking Seals címűt, amelyben Gioeli a német metal legendával, Udo Dirkschneiderrel énekel közösen.

Az új lemez ugyanannál a kiadónál jelenik meg, mint 1989-es debütáló lemez: Axel szerződése a legendás SPV/Steamhammerrel hosszabb ideje tart, mint manapság egy átlagos házasság. „Az SPV-vel együtt nőttünk fel. Átéltünk hullámhegyeket és hullámvölgyeket, és mindegyiken sikerült túljutnunk” — nyilatkozta a 65 éves zenész.

Az április 3-án Budapestre érkező turné vendége a Neverland, egy Svájcból érkező dallamos progresszív metal zenekar, mely Illusory World című lemezét mutatja be.





A Livesounds bemutatja: Ghost Town Tour

2026. április 3., péntek 19 óra

Budapest, Dürer Kert

Axel Rudi Pell, Neverland koncertek

Belépő: normál elővételben 12.990 Ft, a koncert napján 13.990 Ft.

Jegyek kaphatók az Eventim hálózatában és a www.tixa.hu oldalon.

[2026.02.26.]