A nagystílű székely torreádor: Molnár Levente is színre lép a Carmenben

Újabb elismert énekművészt láthat nyáron a Dóm tér közönsége. Escamillo szerepében Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész lép színpadra július 31-én és augusztus 1-én a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégjátékában, a Carmenben.

Népszerű baritonművésszel válik teljessé a Carmen legendás szerelmi háromszöge a Szegedi Szabadtéri Játékokon: Escamillo, a torreádor Molnár Levente alakításában jelenik meg a sokak által várt operaprodukcióban. Összeszokott trió kelti életre izgalmas dinamikával Bizet művének főszereplői hármasát; Mester Viktória tragikus és szabad Carmenje, Boncsér Gergely elegáns, a felszín alatt őrlődő Don Joséja mellé robban be a színre Molnár Levente nagystílű, öntudatos torreádora. A jeles művészek által a színpadon megteremtett, feszült kapcsolati háló vibrálását csak fokozza, hogy míg a bariton az- életben egy párt alkot a címszerepet alakító partnernőjével, az operában „gaz csábítóként”, Carmen csalfaságának tárgyaként lép színre. Escamillót sokféleképpen, és nem ritkán negatív figuraként értelmezik a Carmen színrevitelei és nézői egyaránt: vajon önhitt, fennhéjázó szájhős vagy hirtelen fellángoló szerelmes, esetleg a tizedeshez hasonlóan a nő bűvkörének áldozata? A Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész szórakoztató, lendületes, mégis árnyalt képet alkot a Juronics Tamás rendezésében mexikóivá váló, napjaink sztárkultuszának jellegeivel is felruházott matadorról, és legendás szólóját is magabiztosan szólaltatja meg – hamarosan a Dóm téren is.

Molnár Levente nem először látogat a napfény városába. Első alkalommal igen meglepő, ám annál emlékezetesebb módon lépett a Szabadtéri színpadára: opera helyett egy ikonikus musicalben. A Macskák 2007-es előadásában, Old Csendbelennként ereszkedett le egy hatalmas csilláron a játéktér közepére. Tizenöt évvel később az Újszegedi Szabadtéri Színpadon is bemutatkozott: A kékszakállú herceg vára intim, rendhagyó előadásával ejtette ámulatba a nézőket a Coopera vendégjátékéban, Szántó Andrea partnereként.

Bartók Béla thriller-operájának főhőse éppúgy kiemelt szerep Molnár Levente sokszínű repertoárjában, akár a Carmen torreádora. A Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész sikerrel lép fel vígoperákban és nagyívű, tragikus dalművekben egyaránt, sokoldalúságát a legjelentősebb, legkedvesebb áriáit a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével csokorba gyűjtő Nagyok, melankolikusok, vidámak, hősök című, 2019-ben kiadott válogatásalbuma is példázza. Többek közt Mozart, Verdi, Donizetti, Rossini hőseit és gonosztevőit, az operairodalom legfontosabb baritonszerepeit formálja meg a legjelesebb operaszínpadokon; számos elismerést vívott ki lenyűgöző Bánk bán-alakításával is. A Csokonai Nemzeti Színház nézői a Carmen mellett a januárban debütált János vitézben találkozhatnak vele, Bagó szerepében.

A gyergyóremetei születésű énekművész számára egyébként is kiemelt cél a magyar művészet népszerűsítése, az értékteremtés; az irodalom, a népzene gyermekkorától kezdve fontos szerepet tölt be az életében. Magyarországi karrierje az Operaházban indult, ahová a csíkszeredai Nagy István Zene- és Képzőművészeti Líceum és a nagyváradi Zeneakadémia elvégzését követően jelentkezett meghallgatásra. A művész immár amellett, hogy a nagyváradi PKE Magánének szakának oktatójaként igyekszik átadni tudását a jövő operaénekeseinek, fellépéseivel, szerepeivel is a magyar kultúra elhivatott közvetítője határon innen és túl.
Különösen örömteli, hogy ezúttal Bizet klasszikusát is magyar nyelven adja elő a produkció kulcsfontosságú szereplőjeként, a Szegedi Szabadtéri Játékokon.

[2026.02.26.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
