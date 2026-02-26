A nagystílű székely torreádor: Molnár Levente is színre lép a Carmenben

Újabb elismert énekművészt láthat nyáron a Dóm tér közönsége. Escamillo szerepében Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész lép színpadra július 31-én és augusztus 1-én a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégjátékában, a Carmenben.

Népszerű baritonművésszel válik teljessé a Carmen legendás szerelmi háromszöge a Szegedi Szabadtéri Játékokon: Escamillo, a torreádor Molnár Levente alakításában jelenik meg a sokak által várt operaprodukcióban. Összeszokott trió kelti életre izgalmas dinamikával Bizet művének főszereplői hármasát; Mester Viktória tragikus és szabad Carmenje, Boncsér Gergely elegáns, a felszín alatt őrlődő Don Joséja mellé robban be a színre Molnár Levente nagystílű, öntudatos torreádora. A jeles művészek által a színpadon megteremtett, feszült kapcsolati háló vibrálását csak fokozza, hogy míg a bariton az- életben egy párt alkot a címszerepet alakító partnernőjével, az operában „gaz csábítóként”, Carmen csalfaságának tárgyaként lép színre. Escamillót sokféleképpen, és nem ritkán negatív figuraként értelmezik a Carmen színrevitelei és nézői egyaránt: vajon önhitt, fennhéjázó szájhős vagy hirtelen fellángoló szerelmes, esetleg a tizedeshez hasonlóan a nő bűvkörének áldozata? A Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész szórakoztató, lendületes, mégis árnyalt képet alkot a Juronics Tamás rendezésében mexikóivá váló, napjaink sztárkultuszának jellegeivel is felruházott matadorról, és legendás szólóját is magabiztosan szólaltatja meg – hamarosan a Dóm téren is.

Molnár Levente nem először látogat a napfény városába. Első alkalommal igen meglepő, ám annál emlékezetesebb módon lépett a Szabadtéri színpadára: opera helyett egy ikonikus musicalben. A Macskák 2007-es előadásában, Old Csendbelennként ereszkedett le egy hatalmas csilláron a játéktér közepére. Tizenöt évvel később az Újszegedi Szabadtéri Színpadon is bemutatkozott: A kékszakállú herceg vára intim, rendhagyó előadásával ejtette ámulatba a nézőket a Coopera vendégjátékéban, Szántó Andrea partnereként.

Bartók Béla thriller-operájának főhőse éppúgy kiemelt szerep Molnár Levente sokszínű repertoárjában, akár a Carmen torreádora. A Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész sikerrel lép fel vígoperákban és nagyívű, tragikus dalművekben egyaránt, sokoldalúságát a legjelentősebb, legkedvesebb áriáit a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével csokorba gyűjtő Nagyok, melankolikusok, vidámak, hősök című, 2019-ben kiadott válogatásalbuma is példázza. Többek közt Mozart, Verdi, Donizetti, Rossini hőseit és gonosztevőit, az operairodalom legfontosabb baritonszerepeit formálja meg a legjelesebb operaszínpadokon; számos elismerést vívott ki lenyűgöző Bánk bán-alakításával is. A Csokonai Nemzeti Színház nézői a Carmen mellett a januárban debütált János vitézben találkozhatnak vele, Bagó szerepében.

A gyergyóremetei születésű énekművész számára egyébként is kiemelt cél a magyar művészet népszerűsítése, az értékteremtés; az irodalom, a népzene gyermekkorától kezdve fontos szerepet tölt be az életében. Magyarországi karrierje az Operaházban indult, ahová a csíkszeredai Nagy István Zene- és Képzőművészeti Líceum és a nagyváradi Zeneakadémia elvégzését követően jelentkezett meghallgatásra. A művész immár amellett, hogy a nagyváradi PKE Magánének szakának oktatójaként igyekszik átadni tudását a jövő operaénekeseinek, fellépéseivel, szerepeivel is a magyar kultúra elhivatott közvetítője határon innen és túl.

Különösen örömteli, hogy ezúttal Bizet klasszikusát is magyar nyelven adja elő a produkció kulcsfontosságú szereplőjeként, a Szegedi Szabadtéri Játékokon.

