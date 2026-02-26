2026. február 26. | csütörtök | Edina nevenapja
 
Thália Színház

Nagyszínpadi premier: Black Comedy a Thália Színházban

2026. február 14-én új bemutatóval gazdagodott a Thália Színház repertoárja: megérkezett Peter Shaffer ikonikus vígjátéka, a Black Comedy. Az előadás a 2025/26-os színházi szezon utolsó nagyszínpadi premierjeként debütált, méltó lezárást adva a Rejtélyek Évada nagyszínpadi sorozatának.

Brindsley, a feltörekvő fiatal szobrász és menyasszonya, Carol néhány elegáns, ugyanakkor titkon kölcsönvett bútorral és műtárggyal készülnek egy igen fontos estére: vendégségbe érkezik Carol apja, Melkett ezredes, valamint egy tehetős műgyűjtő is, akit Brindsley igencsak szeretne lenyűgözni. A gondosan megkomponált látszat azonban egy pillanat alatt összeomlik, amikor váratlanul elmegy az áram.

A teljes sötétségben zajló találkozás során egymás után toppannak be a nem várt vendégek: a sötéttől rettegő Miss Furnival; Brindsley korábbi szerelme, Clea; és a szomszéd, Harold Gorringe is idő előtt hazaér. A különleges színházi csavar abban rejlik, hogy miközben a szereplők semmit sem látnak, a nézők mindent, így a félreértések, ütközések és kétségbeesett mentőakciók bájos humorral kelnek életre.

Horváth Illés, a Thália Színház stratégiai igazgatója a bemutató előadást követően hangsúlyozta: vígjátékot próbálni az egyik legösszetettebb és legnagyobb koncentrációt igénylő feladat a színházi szakmában. A premierfogadást megnyitó beszédében elmondta, hogy az alkotók az utolsó pillanatig dolgoztak az előadáson, még az első közönségtalálkozás után is finomították a részleteket, hogy a premier estéjére minden pontosan a helyére kerüljön. Kiemelte: a nézőtérről felhangzó nevetés volt az a visszajelzés, amely megerősítette az alkotócsapatot abban, hogy a befektetett energia és a feszített tempó meghozta gyümölcsét, végezetül pedig köszönetet mondott a társulatnak és a színház valamennyi munkatársának az odaadó munkáért.

Az előadás rendezője, Vida Péter a premier utáni beszédében így fogalmazott:

Fordított világot teremtünk a színpadon, ahol a világos jelenti a sötétet, a sötét a világost. A színészeknek a saját ösztöneik ellenében kell létezniük ebben a térben; világosban sötétet játszani, a reflexeikkel szembemenni, miközben a ritmusnak és a fizikai komikumnak hajszálpontosan kell működnie.

Hozzátette: „Ez minden egyes alkotótól fegyelmet, koncentrációt és egymásba vetett bizalmat igényelt. Hálás vagyok a társulatnak ezért a közös gondolkodásért és összhangért, és hogy ezt a folyamatot végigpróbálhattam velük.”

A produkcióban a színház meghatározó művészei lépnek színpadra: Jámbor Nándor, Sóvári-Fehér Anna, Csarnóy Zsuzsanna, Udvarias Anna, Bede-Fazekas Szabolcs, Sipőcz András e.h., Szabó Erika, Zayzon Zsolt és Hunyadkürti István alakítják a történet sokszor kétségbeesett, mégis szerethető figuráit.

Az előadás látványvilágát Bujdosó Nóra tervezte, a jelmezekért Füzér Anni, a dramaturgiáért pedig Perczel Enikő felelt. A magyar szöveget Baráthy György fordításában hallhatja a közönség. A próbafolyamatot Őri Rózsa rendezőasszisztens, Kovács Zsuzsanna súgó és Buzsoo Zsuzsanna ügyelő segítette, hozzájárulva ahhoz, hogy a precízen felépített káosz estéről estére pontosan működjön.

A Black Comedy ugyan lezárta a Thália Színház nagyszínpadra tervezett bemutatóinak idei sorozatát, a teátrum falai között azonban nem áll meg az élet; a Rejtélyek Évada utolsó premierje, a Tengeren már nagyban próbál a Télikertben, emellett a színház kerekasztal-beszélgetésekkel, podcast epizódokkal, kulisszatitkokat feltáró tartalmakkal és színes kísérőprogramokkal várja továbbra is a közönséget.

Jegyvásárlás

Thália Színház - Bodnár Bianka
Fotó: Thália Színház - Juhász Éva

[2026.02.26.]

