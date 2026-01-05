Ezt ne hagyd ki! Megérkezett A diszkó hercegnője

„A diszkó hercegnője” című nosztalgikus (Motown ihletésű) dalához készített egy frappáns videóklipet Hársházi Szabi. A fülbemászó szerzeményt Lombos Marcival jegyzik közösen és megtalálható Szabi második albumán is.
„Anno amikor összeállt a második lemezem anyaga, látszott, hogy a „Hátam mögött” című dal mellett „A diszkó hercegnője” az a szerzemény, amihez lehet és kell is klipet készíteni” – nyilatkozta a dalszerző-előadó, aki elárulta azt is, hogy fél évvel a „Hangulatok” című albumának megjelenése után elkezdett új dalokon dolgozni és ebben az évben ki fog jönni még egy vagy kettő új klipes dallal.
A diszkó hercegnőjét a színész, táncos, énekes Klajkó Szandra alakítja a videóklipben, aki brillíroz Szabi partnereként.
„Nagyon szuper hangulatban telt a forgatás! Szabival nagyon egy a világnézetünk. Szeretem a pörgős és hatékony munkát. A színészi feladatok is a szívem csücskei, ráadásul táncolok is a klipben. Teljesen önazonos voltam benne. Fontos számomra, hogy olyan dolgokba szerepeljek, melyek közel állnak hozzám és értéket képviselnek!” – nyilatkozta a forgatásról Klajkó Szandra.
[2026.01.05.]
