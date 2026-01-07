„Atya ég… Sosem gondoltam volna” - ByeAlex x MISSH közös klip
Megérkezett ByeAlex és MISSH közös klipje, a „Lányok a kádban” – premier 2025. december 21-én, már 344 937 megtekintésnél jár, #9 a felkapott zenék slágerlistáján. Zene: Somogyvári, Alex; szöveg: Alex, MISSH; vizuál: Leho.
Sosem gondoltuk volna, hogy ez a két ember közös zenét csinál, de füstöl a dal. Ez a kollab meglepetésként ért minket. Hidegrázós élmény, koncerteken vad lesz.
[2026.01.07.]
