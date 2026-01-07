2026. január 7. | szerda | Attila, Ramóna nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

„Atya ég… Sosem gondoltam volna” - ByeAlex x MISSH közös klip

Megérkezett ByeAlex és MISSH közös klipje, a „Lányok a kádban” – premier 2025. december 21-én, már 344 937 megtekintésnél jár, #9 a felkapott zenék slágerlistáján. Zene: Somogyvári, Alex; szöveg: Alex, MISSH; vizuál: Leho. ​

Sosem gondoltuk volna, hogy ez a két ember közös zenét csinál, de füstöl a dal. Ez a kollab meglepetésként ért minket. Hidegrázós élmény, koncerteken vad lesz.

[2026.01.07.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

A Kormorán adventi dallamai Putnokon - a hagyomány és a zene találkozása
Néma lett a gitár, de szívünkben tovább szól Chris Rea zenéje
Ben Poole levett minket a lábunkról
Nosztalgia, friss lemez, poppunk és kilencvenes évek az MVM Dome-ban - The Offspring koncerten jártunk

Megnéztük a Valmar második Aréna koncertjét - képekben
Másodszor adott nagykoncertet a Valmar...

A Tankcsapda évzárásként bevetette a nehéztüzérséget
Hazai pályán, telt ház előtt...
Csillagok között a Karib Tengeren a végtelenben - Hans Zimmer koncerten jártunk
Megmásztuk az Everestet - Halestorm koncert a Barba Negraban
As I Lay Dying koncert a Barba Negraban
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
Egy bizarr elme örök ragyogása
beszámolók még