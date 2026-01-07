2026. január 7. | szerda | Attila, Ramóna nevenapja
 
Ismerős Arcok

Nélküled az Arénában: Ismerős Arcok életműestje új dallal és Szalóki Ágival

Január 24-én, 19:00-tól először lép a Papp László Budapest Sportaréna színpadára az Ismerős Arcok – ez lesz a zenekar eddigi legnagyobb koncertje, közel három évtized slágereivel. A közönség együtt énekelheti a Nélküledet és a Párizst (Szalóki Ági vendégszereplésével), miközben vonószenekar színesíti a két és fél órás műsort. Nyerges Attila szerint ez mérföldkő, tele plusz vizuállal és hangtechnikával.

Már összeállt a dallista az Ismerős Arcok Aréna-koncertjére

2026. január 24-én 19 órától először ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában a magyar könnyűzene egyik meghatározó zenekara, az Ismerős Arcok. Ez lesz a csapat eddigi legnagyobb fellépése, a közönség együtt énekelheti majd csaknem három évtized nagy slágereit. A műsor egyik legemlékezetesebb pillanata várhatóan a „Nélküled” című dal lesz.

Az Ismerős Arcok 1999-ben alakult, és azóta a magyar rockzene egyik meghatározó formációjává nőtte ki magát. Zenéjük ötvözi a rockot, a bluest, a jazzt és a világzene elemeit, a dalszövegeik a hazaszeretet, az összetartozás és a közösség értékeit hangsúlyozzák, ami különlegessé teszi őket a magyar könnyűzenei palettán.

„A készülő Aréna-koncertünk mérföldkőnek tekinthető a zenekar életében. Amikor mások koncertjeire jártunk az Arénába, vagy az egykori Budapest Sportcsarnokba, dédelgetett álmunk volt, hogy egyszer mi is itt játszhatunk, és ez most megvalósul” – idézte fel Nyerges Attila énekes-gitáros.

Érkezik az új album

Az együttes eddigi pályafutása alatt számos szakmai elismerést kapott, köztük a Máté Péter-díjat és a Teleki Pál-érdemérmet. Koncertjeik rendre teltházasak, nemcsak Magyarországon, hanem a Kárpát-medence más részein is, sőt, turnéztak már Kanadában, az Egyesült Államokban és Svédországban is.

„Zenészként nincs különbség abban, hogy éppen milyen nagyszabású koncertre készülünk, de egy Aréna-fellépésbe rengeteg olyan plusz munkát kell beletenni, amit egyébként egy átlagos koncertnél nem kellene. Gondolok itt akár a vizuálra vagy a hangtechnikára, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy ilyen hatalmas színpadon a zenekar tényleg megszólaljon és látható is legyen” – fogalmazott Nyerges Attila. „Sok felkészülés, nagyon sok tanács, rengeteg szakember segíti a munkánkat.”

Az énekes-gitáros azt is elárulta, hogy hamarosan új dalokkal is találkozhatnak a rajongók.

koncert dallistáját úgy kellett összeállítanunk, hogy szinte átölelje a teljes pályafutásunkat. Egyfajta életműkoncertnek is tekinthető majd, bár nem szeretnénk semmit lezárni. Éppen most a fejeztük be az új albumunk stúdiómunkáit, a lemez még az Aréna előtt biztosan kapható lesz” – jelentette be Nyerges Attila.

Különleges koncertélmény várható

Az Ismerős Arcok énekes-gitárosa beszámolt arról is, hogy a koncerten vendégművészként ott lesz Szalóki Ági, akivel Párizs című slágerüket adják elő közösen, és a korábbi turnékon nagy sikerrel szerepelt vonószenekar is közreműködik majd.

„Két és fél órás műsort tervezünk, tehát hosszabb lesz, mint egy átlagos koncert. A műsor összeállt, és a próbák is kezdődnek.”

A produkció a Green Stage Production szervezésében valósul meg, amely kiemelt figyelmet fordít az ökológiai lábnyom csökkentésére: az esemény energiafelhasználását kiszámítják, és a környezetvédelmi hatás kompenzálására fákat ültetnek Magyarországon.

A koncertre a jegyek már elérhetők az Eventim hivatalos jegyértékesítő oldalán. További részletek és jegyvásárlás az alábbi linken: https://www.eventim.hu/hu/jegyek/ismeros-arcok-budapest-papp-laszlo-sportarena-664103/event.html

[2026.01.07.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
