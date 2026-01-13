2026. január 13. | kedd | Veronika nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Képgalériák
Neoton: Finálé

Megnéztük a Neoton: Finálé című koncertjét - képekkel

Óriási hangulatot, megható, illetve zenetörténeti pillanatokat hozó koncertet adott a Neoton az MVM Dome-ban.

Az estét a hasonló retró koncertek állandó bútordarabja, DJ Dominique nyitotta meg. A nosztalgikus slágerek lejátszása mellett, a közönség segítségével eldöntötte a régi Boney M versus ABBA vitát is: az MVM Dome-ban az ABBA nyert...

Külföldön már jól ismert szórakoztató műsorszám, de itthon én most láttam először look-a-like programot: kivetítenek egy képet egy népszerű figuráról, aztán keresnek valakit a közönségben, aki hasonlít rá. Volt a közönségben Kojak, Dobrády Ákos, Szoboszlai Dominik... A legnagyobb poén, ha egy igazi sztárt is megtalál a kamera - itt most Csonka Andrást találták meg, teljesen véletlenül mikrofonnal a kezében, aki rögtön köszöntötte is a közönséget... Pici később is visszatért egy-egy konferálásra, sőt ő mutatta be a zenekar tagjait is.

Az első blokkban voltak dalok a tagok szólólemezeiről: Évától a Párizsi lány és a Sárkány éve, Ádámtól a Sorsszimfónia. Hangulatosak voltak a háttérben óriási méretben vetített AI-animációk: a Tinidal alatt a tagokat gyerekként ábrázoló rajzok, a szimfonikus zenekar, Caligula császár figurája vagy Sandokan életre keltve.

Celebspotting: Takáts Tamás, Tóth Tibi (Hooligans) és az Instája szerint Sidlovics Ferenc (Zanzibar) is megtekintette a műsort.

A koncerten két zenetörténeti pillanat is volt: Alapi István vendégeskedett a Neotonnál, Végvári Ádámmal együtt zúzták el Van Halentől a Jumpot, majd a Legkisebb fiút. Később Pásztor László, a Neoton régi tagja működött közre a Vándorének előadásában, valamint megemlékeztek Jakab Györgyről a Megváltást várok előadásával, ahol Gyuri hangja felvételről szólt.

A Neoton koncertekre általában a tökéletes hangzás jellemző - itt ez most nem jött össze, a magas hangok túl hangosak és torzak voltak, a hangtechnikusoknak a mennyiség helyett a minőségre kellett volna figyelni.

Tény, hogy a néha nem tökéletes hangzás a hangulatot nem rontotta el: elképesztően nagy bulit csinált a zenekar. A Don Quijote-nél figyeltem fel rá, hogy a több mint tízezer ember túlénekli a zenekart, és ez csak fokozódott a koncert végi slágerparádénál. A bulizáshoz voltak lufik, óriási strandlabdák, Éva vagy tíz kalapot is bedobált a közönség soraiba...

A zord időjárás ellenére az MVM Dome-ban lényegében telt ház volt, az összes szint megtelt. Jó ötlet volt, hogy viszonylag korán kezdték el a koncertet, fél 8-tól kb. 10 óráig tartott, így időben hazaindulhatott a közönség.

Az viszont nem derült ki, miért pont "Finálé" volt a koncert címe: a szokásos nagy slágereket játszották el a szokásos energiával, tudással és szeretettel. Voltak, akik sírtak, mások önfeledten táncoltak, és mindenki ismert minden dalt. Reméljük, hogy ez még semmilyen értelemben nem a Neoton történetének a vége volt...

Tóth Noémi

Neoton: Finálé képekben - klikk a fotóra

 

[2026.01.13.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Zuhanórepülés: Hárs Barna első nagylemeze a felnövés összes sebével
„Éld meg, mit álmodtál!” - bemutatták az Erkelben az Álomutazót
Országos televíziós premier: Mandoki Soulmates koncertfilm 
Naomi Jon Budapestre is elhozza a Strawberry dalait
Jön a Totális Metal 40 
A Papa Roach megrengeti a Budapest Parkot is
50 Years of Punk - a Sex Pistols feat Frank Carter a Budapest Parkban
As I Lay Dying koncert a Barba Negraban
Armin van Buuren 2026-ban a debreceni Campus Fesztiválon
Megérkeztek a Csinibaba Táncdalfesztivál fellépőinek nevei
Megjelent az EVERFLASH zenekar legújabb szerzeménye Délibáb címmel
Beyond The Black lemezbemutató koncert januárban
Megmásztuk az Everestet - Halestorm koncert a Barba Negraban
Jön az In Flames
Kderült! Ő lesz az Újévi Film–Zene Szuperkoncert sztárvendége
Nyáron debütál a Wicked! Interjú Szente Vajk rendezővel
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
Egy bizarr elme örök ragyogása
Flo Rida-val és Timbaland-el robban be a 2026-os Deja Vu Fesztivál
Csillogás & botrány... A dívák titkai - zenés utazás

A Fantom örök!
Hiába ezredik előadás, hiába Webber többszöri személyes elismerése, hiába...

Megnéztük a Valmar második Aréna koncertjét - képekben
Másodszor adott nagykoncertet a Valmar...
A Tankcsapda évzárásként bevetette a nehéztüzérséget
Csillagok között a Karib Tengeren a végtelenben - Hans Zimmer koncerten jártunk
Megmásztuk az Everestet - Halestorm koncert a Barba Negraban
As I Lay Dying koncert a Barba Negraban
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
beszámolók még