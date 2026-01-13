Megnéztük a Neoton: Finálé című koncertjét - képekkel

Óriási hangulatot, megható, illetve zenetörténeti pillanatokat hozó koncertet adott a Neoton az MVM Dome-ban.

Az estét a hasonló retró koncertek állandó bútordarabja, DJ Dominique nyitotta meg. A nosztalgikus slágerek lejátszása mellett, a közönség segítségével eldöntötte a régi Boney M versus ABBA vitát is: az MVM Dome-ban az ABBA nyert...

Külföldön már jól ismert szórakoztató műsorszám, de itthon én most láttam először look-a-like programot: kivetítenek egy képet egy népszerű figuráról, aztán keresnek valakit a közönségben, aki hasonlít rá. Volt a közönségben Kojak, Dobrády Ákos, Szoboszlai Dominik... A legnagyobb poén, ha egy igazi sztárt is megtalál a kamera - itt most Csonka Andrást találták meg, teljesen véletlenül mikrofonnal a kezében, aki rögtön köszöntötte is a közönséget... Pici később is visszatért egy-egy konferálásra, sőt ő mutatta be a zenekar tagjait is.

Az első blokkban voltak dalok a tagok szólólemezeiről: Évától a Párizsi lány és a Sárkány éve, Ádámtól a Sorsszimfónia. Hangulatosak voltak a háttérben óriási méretben vetített AI-animációk: a Tinidal alatt a tagokat gyerekként ábrázoló rajzok, a szimfonikus zenekar, Caligula császár figurája vagy Sandokan életre keltve.

Celebspotting: Takáts Tamás, Tóth Tibi (Hooligans) és az Instája szerint Sidlovics Ferenc (Zanzibar) is megtekintette a műsort.

A koncerten két zenetörténeti pillanat is volt: Alapi István vendégeskedett a Neotonnál, Végvári Ádámmal együtt zúzták el Van Halentől a Jumpot, majd a Legkisebb fiút. Később Pásztor László, a Neoton régi tagja működött közre a Vándorének előadásában, valamint megemlékeztek Jakab Györgyről a Megváltást várok előadásával, ahol Gyuri hangja felvételről szólt.

A Neoton koncertekre általában a tökéletes hangzás jellemző - itt ez most nem jött össze, a magas hangok túl hangosak és torzak voltak, a hangtechnikusoknak a mennyiség helyett a minőségre kellett volna figyelni.

Tény, hogy a néha nem tökéletes hangzás a hangulatot nem rontotta el: elképesztően nagy bulit csinált a zenekar. A Don Quijote-nél figyeltem fel rá, hogy a több mint tízezer ember túlénekli a zenekart, és ez csak fokozódott a koncert végi slágerparádénál. A bulizáshoz voltak lufik, óriási strandlabdák, Éva vagy tíz kalapot is bedobált a közönség soraiba...

A zord időjárás ellenére az MVM Dome-ban lényegében telt ház volt, az összes szint megtelt. Jó ötlet volt, hogy viszonylag korán kezdték el a koncertet, fél 8-tól kb. 10 óráig tartott, így időben hazaindulhatott a közönség.

Az viszont nem derült ki, miért pont "Finálé" volt a koncert címe: a szokásos nagy slágereket játszották el a szokásos energiával, tudással és szeretettel. Voltak, akik sírtak, mások önfeledten táncoltak, és mindenki ismert minden dalt. Reméljük, hogy ez még semmilyen értelemben nem a Neoton történetének a vége volt...

Tóth Noémi

Neoton: Finálé képekben - klikk a fotóra

[2026.01.13.]