Visszatér a Lehetsz király ikonikus hármasa - Bereczki 50. születésnapján újra felrobbantják az Arénát

Huszonkét év telt el azóta, hogy a Rómeó és Júlia berobbant a magyar színházi életbe, és egy egész generáció számára meghatározó élménnyé vált. A legendás produkció három ikonikus szereplője – Dolhai Attila, Bereczki Zoltán és Mészáros Árpád Zsolt – akkoriban popsztárokat megszégyenítő rajongást váltott ki, a Lehetsz király pedig azonnal közönségkedvenc lett. Most, több mint két évtizeddel később, május 23-án, Bereczki Zoltán 50. születésnapi Aréna-koncertjén újra együtt áll színpadra a trió, hogy közösen idézzék meg a múltat.

A pillanat nemcsak a rajongóknak, hanem nekik is különleges: egy estére visszatér minden energia, minden mozdulat, minden emlék, amiért annak idején milliók szerették meg őket. Bereczki számára nem is volt kérdés, hogy erre a koncertre, amelyen helyet kapnak életének legjelentősebb mérföldkövei, vendégként színpadra szólítja majd a kollégáit.

„De régen volt, hogy utoljára egy színpadon álltunk így hárman! Az még régebben, hogy először... Most viszont itt az idő, hogy végre megint együtt énekeljünk! Lehetsz király még egyszer így, hárman… kimondani is adrenalin!” – árulta el az este főhőse, Bereczki Zoltán, aki Mercutio szerepében örökre beírta magát a hazai zenetörténelembe.

Dolhai Attila is szeretettel emlékszik vissza azokra az időkre, amikor egy ország kezdett el rajongani nem csak értük, hanem a zenés színházért is.

„Hihetetlen belegondolni, hogy 22 év telt el azóta, hogy először felment a függöny a Rómeó és Júliára. Akkor még azt hittük, csak egy újabb musical bemutató lesz, aztán hirtelen popsztároknak kijáró sikolyok, teltházak és olyan rajongás vett minket körül, amire egyikünk sem volt felkészülve. A Lehetsz király koreográfiáját azóta is bárhol, bármikor el tudnám táncolni – igaz, ma már előtte bemelegítek, mert negyven felett az ember óvatosabb. De amikor most újra együtt állunk színpadra, ugyanazt az energiát érzem, mint akkor. Az azóta megélt sikereket most újra együtt ünnepeljük majd.” – mesélte nevetve Dolhai.

Mészáros Árpád Zsolt is nosztalgiával készül a közös produkcióra, amelyben természetesen a teljes koreográfiát is eltáncolja majd a legendás hármas.

„A Rómeó és Júlia időszaka olyan volt, mint egy másik élet: őrületes tempó, elképesztő siker, és olyan szeretet a közönségtől, amit azóta is a szívemben hordok. A mai napig megállítanak az utcán, hogy ’művész úr, emlékszik arra a táncra? – hát hogyne emlékeznék, az ember nem felejti el, ha évekig úgy ropja, mint egy huszonéves. Most, hogy újra együtt énekeljük a Lehetsz királyt, kicsit mindannyian visszafiatalodunk. Ötvenen túl is jó érzés tudni, hogy vannak pillanatok, amik örökre bennünk maradnak, és most újra átélhetjük őket.”

A Bereczki 50 fellépői között természetesen ott lesz Szinetár Dóra is, aki nem csak a Rómeó és Júlia női főszerepét játszotta, de több duettlemezük is jelent meg közösen Bereczkivel. Az énekes nemrég elárulta, a dalválasztásnál – személyes ok vezérelte, mindenképpen szeretné, ha a színpadon elhangozna közös lányuk kedvenc altatója is.

Jegyek

Fotó: Petró Adri

[2026.01.28.]