Nevetve indul az év - bemutatók a Dumaszínház háza táján 2026 első felében

Ha valaki úgy döntött, hogy 2026-ban többet nevet, jó helyen kopogtat: a Dumaszínház év eleji bemutatói a jeget nem törik meg ugyan, de elűzik a rosszkedvet és garantáltan megdolgoztatják a rekeszizmokat. Januártól február végéig egymást érik az új estek, visszatérő kedvencek és friss hangok.

Az évet Lakatos László indítja, aki január 4-én mutatta be új önálló estjét, Megjöttem címmel a Corvin Dumaszínházban. A műsorban az „én megérkeztem” életérzés kerül terítékre: László az elmúlt évek meghatározó pillanatait meséli el. Az est különleges színt kap Oliver Wolf zenei közreműködésével.

Január 28-án a fenntarthatóság és a céges lét kérdéseit humorral boncolgató Litkai Gergely újabb önállóval jelentkezik. Rettegésmenedzsment címmel immár a harmadik estjét mutatja be ebben az évadban, az előadás műsorvezetője Fehér Gáspár. Ezzel az esttel Litkai egyben búcsút is int korábbi, Túlzás című estjének a repertoárban.

Január 30-án a Duma Akadémia keretében új bemutató érkezik: Sevcsik M. Anna és Dézsi Réka közös estje, a Mezítláb az életben, amely a Mixát Dumaklub műsorát színesíti majd. Az előadás személyes és bátor utazás arról, hogyan találhatunk vissza ahhoz az önmagunkhoz, aki mer érezni, kimondani és újrakezdeni.

Február 9-én több tesztrepülés után landol a Corvin Dumaszínházban Bödőcs Tibor új estje, az Innen már csak gurulunk. A műsor a Corvinon kívül Budapesten több helyszínen, köztük az Átriumban is folyamatosan látható lesz.

Február 12-én debütál Fülöp Viktor második önállója, a Bölcsek téglája. A humorista, aki több évig volt „pályakezdő” a Dumaszínházban, a corvinos premier után estjével a Mixát Dumaklubban lesz műsoron.

És a hónap végére is jut egy nagy dobás: február 20-tól Ráskó Eszter vadonatúj, negyedik önálló estje váltja A hetyegő vipera című műsorát. Az új előadás elsőként a Corvin Dumaszínházban kerül színre.

Ne feledjék: a nevetés továbbra is menő – a Dumaszínház pedig okot is ad rá!

Jegyek elérhetők a Dumaszínház weboldalán!

[2026.01.25.]