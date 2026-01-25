2026. január 29. | csütörtök | Adél nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolatok
Dumaszínház, Corvin

Nevetve indul az év - bemutatók a Dumaszínház háza táján 2026 első felében

Ha valaki úgy döntött, hogy 2026-ban többet nevet, jó helyen kopogtat: a Dumaszínház év eleji bemutatói a jeget nem törik meg ugyan, de elűzik a rosszkedvet és garantáltan megdolgoztatják a rekeszizmokat. Januártól február végéig egymást érik az új estek, visszatérő kedvencek és friss hangok.

Az évet Lakatos László indítja, aki január 4-én mutatta be új önálló estjét, Megjöttem címmel a Corvin Dumaszínházban. A műsorban az „én megérkeztem” életérzés kerül terítékre: László az elmúlt évek meghatározó pillanatait meséli el. Az est különleges színt kap Oliver Wolf zenei közreműködésével.

Január 28-án a fenntarthatóság és a céges lét kérdéseit humorral boncolgató Litkai Gergely újabb önállóval jelentkezik. Rettegésmenedzsment címmel immár a harmadik estjét mutatja be ebben az évadban, az előadás műsorvezetője Fehér Gáspár. Ezzel az esttel Litkai egyben búcsút is int korábbi, Túlzás című estjének a repertoárban.

Január 30-án a Duma Akadémia keretében új bemutató érkezik: Sevcsik M. Anna és Dézsi Réka közös estje, a Mezítláb az életben, amely a Mixát Dumaklub műsorát színesíti majd. Az előadás személyes és bátor utazás arról, hogyan találhatunk vissza ahhoz az önmagunkhoz, aki mer érezni, kimondani és újrakezdeni.

Február 9-én több tesztrepülés után landol a Corvin Dumaszínházban Bödőcs Tibor új estje, az Innen már csak gurulunk. A műsor a Corvinon kívül Budapesten több helyszínen, köztük az Átriumban is folyamatosan látható lesz.

Február 12-én debütál Fülöp Viktor második önállója, a Bölcsek téglája. A humorista, aki több évig volt „pályakezdő” a Dumaszínházban, a corvinos premier után estjével a Mixát Dumaklubban lesz műsoron.

És a hónap végére is jut egy nagy dobás: február 20-tól Ráskó Eszter vadonatúj, negyedik önálló estje váltja A hetyegő vipera című műsorát. Az új előadás elsőként a Corvin Dumaszínházban kerül színre.

Ne feledjék: a nevetés továbbra is menő – a Dumaszínház pedig okot is ad rá!

Jegyek elérhetők a Dumaszínház weboldalán!

[2026.01.25.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Majka koncertek 2026 - jegyek, időpontok
Klajkó Szandra Disco Színháza: új klip, 22 év ünnepe és Park-bemutató
Magyar zeneszerző a csúcson: Zombola Péter ICMA-díjas 2026-ban
Évtizedes várakozás vége: Bruno Mars negyedik szólóalbumával rukkol elő
Junior Prima díjas zenészek adnak koncertet az Ötpacsirta Szalonban
A Freedom Call és a Dragony zenekarokkal érkezik az Ensiferum turné hamarosan Budapestre
Február 17-én Budapestre érkezik az Omnium Gatherum, a Fallujah és az In Mourning
Megérkezett az év első kedvence - Essemm: Csóré
Új klip - Parno Graszt x Dánielfy - Ne sírjál értem anyám
Két énekes, egy giga koncert - Three Days Grace koncerten jártunk
A Fantom örök!
2026 a legendás előadók éve lesz
Vígjáték a sötétben - Érkezik a Black Comedy a Thália Színházba
Februárban érkezik a magyar sikerfilm musicalváltozata az Erkelbe

A káosz teremtményei - The Rasmus koncerten jártunk
2025.11.15-én visszatért hozzánk kettő...

Megnéztük a Neoton: Finálé című koncertjét - képekkel
Óriási hangulatot, megható, illetve...
Notre-Dame de Paris az Arénában - képekben
Techno metalcore party az MVM Dome színpadán - Electric Callboy koncerten jártunk
Tom Odell varázslatos világába csöppentünk a Papp László Arénában
Két énekes, egy giga koncert - Three Days Grace koncerten jártunk
A Fantom örök!
beszámolók még