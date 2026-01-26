Keanu Reeves zenekara, a Dogstar végre Magyarországon

Hosszú várakozás után először lép fel Magyarországon a Dogstar, július 18-án, az Akvárium Klub színpadán. A Los Angelesből indult alternatív rock trió érkezése különleges alkalom: nemcsak azért, mert Keanu Reeves basszusgitárosként erősíti a zenekart, hanem mert a Dogstar mindig is tudatosan kerülte a reflektorfényt.

A Dogstar a kilencvenes évek közepén alakult Los Angelesben, hangzásuk pedig mélyen az alternatív rock világából táplálkozik. Grunge-os, post-punkos hatások, melankolikus dallamvezetés és hangsúlyos basszusfutamok jellemzik a dalaikat. Ez nem az a zene, ami azonnal letarol, inkább fokozatosan épít hangulatot – és pont ettől működik igazán jól élőben, különösen egy olyan intim klubtérben, mint az Akvárium, ahol a hangsúly valóban a dalokon és a zenekari összhangon lehet.

A zenekar 2023-ban tért vissza a Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees című albummal, amely egyértelműen megmutatta; a Dogstar nem nosztalgiaprojekt. Az olyan dalok, mint az Everything Turns Around, a Breach vagy a Glimmer érett, letisztult megszólalást képviselnek, és várhatóan a budapesti koncert gerincét is adják majd.

A fellépés különlegessége, hogy ez lesz a Dogstar első magyarországi koncertje. Ritka alkalom, amikor egy ilyen régóta létező, mégis kevésbé turnézó zenekart élőben láthatunk. Keanu Reeves jelenléte nyilván sokakat vonz, de a színpadon gyorsan kiderül; a Dogstar valódi zenekar, ahol Bret Domrose és Robert Mailhouse legalább annyira meghatározó szereplők.

A július 18-i akváriumos koncert azoknak szól, akik szeretik a kilencvenes évek alternatív rockjának őszinte, sallangmentes világát, és inkább hangulatot, dalokat és zenekari kémiát keresnek, mint látványos show-elemeket. A Dogstar budapesti bemutatkozása csendesebb, elmélyültebb élményt ígér, éppen ettől válhat igazán emlékezetessé.

Jegyek

[2026.01.26.]