Keanu Reeves zenekara, a Dogstar végre Magyarországon
Hosszú várakozás után először lép fel Magyarországon a Dogstar, július 18-án, az Akvárium Klub színpadán. A Los Angelesből indult alternatív rock trió érkezése különleges alkalom: nemcsak azért, mert Keanu Reeves basszusgitárosként erősíti a zenekart, hanem mert a Dogstar mindig is tudatosan kerülte a reflektorfényt.
A Dogstar a kilencvenes évek közepén alakult Los Angelesben, hangzásuk pedig mélyen az alternatív rock világából táplálkozik. Grunge-os, post-punkos hatások, melankolikus dallamvezetés és hangsúlyos basszusfutamok jellemzik a dalaikat. Ez nem az a zene, ami azonnal letarol, inkább fokozatosan épít hangulatot – és pont ettől működik igazán jól élőben, különösen egy olyan intim klubtérben, mint az Akvárium, ahol a hangsúly valóban a dalokon és a zenekari összhangon lehet.
A zenekar 2023-ban tért vissza a Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees című albummal, amely egyértelműen megmutatta; a Dogstar nem nosztalgiaprojekt. Az olyan dalok, mint az Everything Turns Around, a Breach vagy a Glimmer érett, letisztult megszólalást képviselnek, és várhatóan a budapesti koncert gerincét is adják majd.
A fellépés különlegessége, hogy ez lesz a Dogstar első magyarországi koncertje. Ritka alkalom, amikor egy ilyen régóta létező, mégis kevésbé turnézó zenekart élőben láthatunk. Keanu Reeves jelenléte nyilván sokakat vonz, de a színpadon gyorsan kiderül; a Dogstar valódi zenekar, ahol Bret Domrose és Robert Mailhouse legalább annyira meghatározó szereplők.
A július 18-i akváriumos koncert azoknak szól, akik szeretik a kilencvenes évek alternatív rockjának őszinte, sallangmentes világát, és inkább hangulatot, dalokat és zenekari kémiát keresnek, mint látványos show-elemeket. A Dogstar budapesti bemutatkozása csendesebb, elmélyültebb élményt ígér, éppen ettől válhat igazán emlékezetessé.
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.